РФ атаковала 17 населенных пунктов Харьковщины: есть пострадавший и разрушения. ФОТОрепортаж

За сутки российские войска нанесли удары по Харьковской области, применив дроны и другое вооружение. Повреждены жилые дома, предприятия и инфраструктура, есть раненый.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

В результате обстрела в селе Рясное Золочевской громады пострадал 59-летний мужчина.

Также медики оказали помощь 75-летнему мужчине, который 4 мая пострадал в с. Ивановка Чугуевского района.

Удары по гражданской инфраструктуре

По имеющимся данным, враг использовал дроны типа "Герань-2", "Ланцет", "Молния", а также FPV-дроны и другие неустановленные БПЛА.

В результате атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: 

  • в Богодуховском районе повреждены столовая (с. Петровка), частный дом (с. Братеница), 6 частных домов, электросети, 5 автомобилей, рынок, ресторан (пгт. Золочев);
  • в Купянском районе повреждены 3 частных дома (с. Садовод, с. Стецковка, с. Гогино);
  • в Изюмском районе поврежден частный дом (с. Погоновка), 2 частных дома (пгт. Боровая), железнодорожная инфраструктура (г. Барвенково);
  • в Харьковском районе поврежден частный дом (с. Лесное), 3 частных дома (с. Циркуны);
  • в Лозовском районе поврежден частный дом (с. Веселое);
  • в Чугуевском районе поврежден элеватор (с. Юрченково). В результате вражеской атаки БПЛА по селу Шестаково поврежден коровник: пострадал скот.

Последствия атаки

Харьковская область подверглась массированным атакам дронов
обстрел (32505) Харьковская область (2624) Богодуховский район (153) Изюмский район (219) Купянский район (726) Лозовский район (47) Харьковский район (844) Чугуевский район (374) Братеница (4) Петровка (3) Рясное (5) Барвенково (9) Стецковка (2) Гогино (1) Веселое (1) Харків (3) Ивановка (1) Юрченково (3) Шестаково (3) Золочев (54) Погоновка (1) Садовод (3) Циркуны (9) Боровая (1)
Трамп забезпечує перемир'я....як і скрізь воно «дієве»😡
показать весь комментарий
09.05.2026 09:53 Ответить
Логіка проста - "Украина не ударив по параду продемонстрировала абсолютную слабость и потому кошмарить ее не западло, а если че, то опять с американцами нагнем ее на что угодно"
показать весь комментарий
09.05.2026 10:00 Ответить
В Харькове впервые за войну в период с 02,49 отбой, до 05,55 тревога, три часа подряд была как бы тишина. Обычно именно в этот отрезок глухой ночи тварье очень лупит по городу и бпл летают постоянно. Спасибо сучье кацапское.
показать весь комментарий
09.05.2026 11:18 Ответить
 
 