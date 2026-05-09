РФ атаковала 17 населенных пунктов Харьковщины: есть пострадавший и разрушения. ФОТОрепортаж

За сутки российские войска нанесли удары по Харьковской области, применив дроны и другое вооружение. Повреждены жилые дома, предприятия и инфраструктура, есть раненый.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

В результате обстрела в селе Рясное Золочевской громады пострадал 59-летний мужчина.

Также медики оказали помощь 75-летнему мужчине, который 4 мая пострадал в с. Ивановка Чугуевского района.

Удары по гражданской инфраструктуре

По имеющимся данным, враг использовал дроны типа "Герань-2", "Ланцет", "Молния", а также FPV-дроны и другие неустановленные БПЛА.

В результате атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Богодуховском районе повреждены столовая (с. Петровка), частный дом (с. Братеница), 6 частных домов, электросети, 5 автомобилей, рынок, ресторан (пгт. Золочев);

в Купянском районе повреждены 3 частных дома (с. Садовод, с. Стецковка, с. Гогино);

в Изюмском районе поврежден частный дом (с. Погоновка), 2 частных дома (пгт. Боровая), железнодорожная инфраструктура (г. Барвенково);

в Харьковском районе поврежден частный дом (с. Лесное), 3 частных дома (с. Циркуны);

в Лозовском районе поврежден частный дом (с. Веселое);

в Чугуевском районе поврежден элеватор (с. Юрченково). В результате вражеской атаки БПЛА по селу Шестаково поврежден коровник: пострадал скот.

