РФ атакувала 17 населених пунктів Харківщини: є постраждалий і руйнування. ФОТОрепортаж

Протягом доби російські війська завдали ударів по Харківській області, застосувавши дрони та інше озброєння. Пошкоджено житло, підприємства та інфраструктуру, є поранений.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу в селі Рясне Золочівської громади постраждав 59-річний чоловік.

Також медики надали допомогу 75-річному чоловіку, який 4 травня постраждав у с. Іванівка Чугуївського району.

Удари по цивільній інфраструктурі

За наявними даними, ворог використовував дрони типу "Герань-2", "Ланцет", "Молнія", а також FPV-дрони та інші невстановлені БпЛА.

Внаслідок атак пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Богодухівському районі пошкоджено їдальню (с. Петрівка), приватний будинок (с. Братениця), 6 приватних будинків, електромережі, 5 автомобілів, ринок, ресторан (сел. Золочів);
  • у Куп’янському районі пошкоджено 3 приватні будинки (с. Садовод, с. Стецьківка, с. Гогине);
  • в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Погонівка), 2 приватні будинки (сел. Борова), залізничну інфраструктуру (м. Барвінкове);
  • у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Лісне), 3 приватні будинки (с. Циркуни);
  • у Лозівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Веселе);
  • у Чугуївському районі пошкоджено елеватор (с. Юрченкове). Внаслідок ворожої атаки БпЛА по селу Шестакове пошкоджено корівник: постраждала худоба.

Наслідки атаки

Харківщина зазнала масованих атак дронами
Трамп забезпечує перемир'я....як і скрізь воно «дієве»😡
09.05.2026 09:53 Відповісти
Логіка проста - "Украина не ударив по параду продемонстрировала абсолютную слабость и потому кошмарить ее не западло, а если че, то опять с американцами нагнем ее на что угодно"
09.05.2026 10:00 Відповісти
В Харькове впервые за войну в период с 02,49 отбой, до 05,55 тревога, три часа подряд была как бы тишина. Обычно именно в этот отрезок глухой ночи тварье очень лупит по городу и бпл летают постоянно. Спасибо сучье кацапское.
09.05.2026 11:18 Відповісти
 
 