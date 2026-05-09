РФ атакувала 17 населених пунктів Харківщини: є постраждалий і руйнування. ФОТОрепортаж

Протягом доби російські війська завдали ударів по Харківській області, застосувавши дрони та інше озброєння. Пошкоджено житло, підприємства та інфраструктуру, є поранений.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Внаслідок обстрілу в селі Рясне Золочівської громади постраждав 59-річний чоловік.

Також медики надали допомогу 75-річному чоловіку, який 4 травня постраждав у с. Іванівка Чугуївського району.

Удари по цивільній інфраструктурі

За наявними даними, ворог використовував дрони типу "Герань-2", "Ланцет", "Молнія", а також FPV-дрони та інші невстановлені БпЛА.

Внаслідок атак пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Богодухівському районі пошкоджено їдальню (с. Петрівка), приватний будинок (с. Братениця), 6 приватних будинків, електромережі, 5 автомобілів, ринок, ресторан (сел. Золочів);

у Куп’янському районі пошкоджено 3 приватні будинки (с. Садовод, с. Стецьківка, с. Гогине);

в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Погонівка), 2 приватні будинки (сел. Борова), залізничну інфраструктуру (м. Барвінкове);

у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Лісне), 3 приватні будинки (с. Циркуни);

у Лозівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Веселе);

у Чугуївському районі пошкоджено елеватор (с. Юрченкове). Внаслідок ворожої атаки БпЛА по селу Шестакове пошкоджено корівник: постраждала худоба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Харківщині: ворог атакував18 населених пунктів, 10 постраждалих, серед них троє дітей. ФОТО

Наслідки атаки

















