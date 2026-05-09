РФ атакувала 17 населених пунктів Харківщини: є постраждалий і руйнування. ФОТОрепортаж
Протягом доби російські війська завдали ударів по Харківській області, застосувавши дрони та інше озброєння. Пошкоджено житло, підприємства та інфраструктуру, є поранений.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілу в селі Рясне Золочівської громади постраждав 59-річний чоловік.
Також медики надали допомогу 75-річному чоловіку, який 4 травня постраждав у с. Іванівка Чугуївського району.
Удари по цивільній інфраструктурі
За наявними даними, ворог використовував дрони типу "Герань-2", "Ланцет", "Молнія", а також FPV-дрони та інші невстановлені БпЛА.
Внаслідок атак пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Богодухівському районі пошкоджено їдальню (с. Петрівка), приватний будинок (с. Братениця), 6 приватних будинків, електромережі, 5 автомобілів, ринок, ресторан (сел. Золочів);
- у Куп’янському районі пошкоджено 3 приватні будинки (с. Садовод, с. Стецьківка, с. Гогине);
- в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Погонівка), 2 приватні будинки (сел. Борова), залізничну інфраструктуру (м. Барвінкове);
- у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Лісне), 3 приватні будинки (с. Циркуни);
- у Лозівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Веселе);
- у Чугуївському районі пошкоджено елеватор (с. Юрченкове). Внаслідок ворожої атаки БпЛА по селу Шестакове пошкоджено корівник: постраждала худоба.
Наслідки атаки
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Nika Vesela
показати весь коментар09.05.2026 09:53 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Сліпий
показати весь коментар09.05.2026 10:00 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Борис Дородный #516688
показати весь коментар09.05.2026 11:18 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль