Оккупанты поразили объект связи в Черниговской области, всего за сутки в области было зафиксировано 33 обстрела. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вчера враг атаковал приграничные районы Черниговской области с помощью FPV-дронов. За сутки зафиксировано 33 обстрела.
Об этом сообщил глава ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
Корюковский район
Было попадание в объект связи. В одном из сел в результате обстрелов уничтожены жилой дом, хозяйственные постройки и автомобиль. В другом селе загорелся частный дом.
Новгород-Северский район
В одном селе загорелись два дома. В другом - повреждены дом и автомобиль.
Последствия атак
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Oleksii Pilevych #582021
показать весь комментарий10.05.2026 10:14 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль