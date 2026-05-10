Оккупанты поразили объект связи в Черниговской области, всего за сутки в области было зафиксировано 33 обстрела. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вчера враг атаковал приграничные районы Черниговской области с помощью FPV-дронов. За сутки зафиксировано 33 обстрела.

Об этом сообщил глава ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

Корюковский район

Было попадание в объект связи. В одном из сел в результате обстрелов уничтожены жилой дом, хозяйственные постройки и автомобиль. В другом селе загорелся частный дом.

Новгород-Северский район

В одном селе загорелись два дома. В другом - повреждены дом и автомобиль.

