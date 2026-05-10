Окупанти поцілили в об’єкт зв’язку на Чернігівщині, загалом за добу в області 33 обстріли. ФОТОрепортаж
Учора ворог атакував прикордоння Чернігівської області FPV-дронами. За добу зафіксовано 33 обстріли.
Про це повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
Корюківський район
Було влучання в обʼєкт звʼязку. В одному із сіл через обстріли знищена оселя, господарчі будівлі та автомобіль. В іншому селі загорівся приватний будинок.
Новгород-Сіверський район
В одному селі зайнялися два будинки. В іншому - пошкоджена домівка та автівка.
Наслідки атак
