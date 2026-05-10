Окупанти поцілили в об’єкт зв’язку на Чернігівщині, загалом за добу в області 33 обстріли. ФОТОрепортаж

Учора ворог атакував прикордоння Чернігівської області FPV-дронами. За добу зафіксовано 33 обстріли.

Про це повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

Корюківський район

Було влучання в обʼєкт звʼязку. В одному із сіл через обстріли знищена оселя, господарчі будівлі та автомобіль. В іншому селі загорівся приватний будинок.

Новгород-Сіверський район

В одному селі зайнялися два будинки. В іншому - пошкоджена домівка та автівка.

