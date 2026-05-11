РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11688 посетителей онлайн
Новости Фото Задержание за убийство
5 545 16

Задушил свекор, помогал муж: на Буковине задержали отца и сына за убийство 21-летней женщины. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Буковине суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для двух жителей села Колинковцы - отца и сына. Их подозревают в жестоком убийстве 21-летней женщины, совершенном по предварительному сговору.

Под процессуальным руководством Черновицкой окружной прокуратуры обоим фигурантам сообщено о подозрении, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Следствие установило, что вечером 1 мая между 23-летним мужчиной и его женой произошел конфликт. Женщина заявила о намерении уйти от мужа и уехать к матери вместе с маленьким ребенком. В ссору вмешался 47-летний свекор. По версии следствия, он накинул женщине на шею кабель и задушил ее. Сын не только не помешал отцу, но и помог скрыть следы преступления.

Чтобы избежать ответственности, мужчины:

  • связали руки и ноги убитой, натянули на голову пакет;

  • вывезли тело тачкой на приусадебный участок, обмотали агроволокном и закопали на огороде;

  • муж официально обратился в полицию с заявлением об исчезновении жены;

  • создавали фальшивые улики: подозреваемый писал сообщения на телефон убитой с просьбой вернуться и переводил деньги на ее карту с назначением платежа "вернись".

8 мая правоохранители обнаружили тело потерпевшей на территории домовладения. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть наступила от механической асфиксии.

Досудебное расследование продолжается. Отцу и сыну грозит пожизненное заключение.

убийство
убийство
убийство
убийство
убийство
убийство
убийство
убийство

Читайте: СБУ и Нацполиция раскрыли еще 7 "уклонистских схем" и задержали организаторов махинаций. ФОТОрепортаж

Автор: 

убийство (6503) Офис Генпрокурора (3086) Черновицкая область (127) Черновицкий район (39) Коленковцы (1)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
А нам про кацапів СВОшників розказують та їхні звірства. А ми тоді хто?
показать весь комментарий
11.05.2026 15:43 Ответить
+5
Ци-Ган. Серед кожної нації трапляються виродки
показать весь комментарий
11.05.2026 16:00 Ответить
+4
Колись мимоволі почув діалог двох подружок (мовою оригіналу, тобто суржиком):
- я чула, ти заміж вишла?
- да, але вже розвелися!
- так бистро? куди ж ти раньше дивилася?
- так раньше він не пив, раньше він був хароший ...
показать весь комментарий
11.05.2026 15:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А нам про кацапів СВОшників розказують та їхні звірства. А ми тоді хто?
показать весь комментарий
11.05.2026 15:43 Ответить
"Брацкій нарот"...
показать весь комментарий
11.05.2026 15:49 Ответить
Ви безголове,тупе,боягузливе,гниле населення, з діда-прадіда спадкове бидло і раби,а ми УКРАЇНЦІ!
показать весь комментарий
11.05.2026 17:35 Ответить
Колись мимоволі почув діалог двох подружок (мовою оригіналу, тобто суржиком):
- я чула, ти заміж вишла?
- да, але вже розвелися!
- так бистро? куди ж ти раньше дивилася?
- так раньше він не пив, раньше він був хароший ...
показать весь комментарий
11.05.2026 15:48 Ответить
Різниця між жіночою і чоловічою логікою:
"Свою жену не ругаю,
Ее никогда я не брошу,
Это ведь со мной она стала плохая,
А брал-то я ее хорошей".
показать весь комментарий
11.05.2026 19:41 Ответить
один рома, другий сінті?
показать весь комментарий
11.05.2026 15:57 Ответить
Схоже....або румини....
показать весь комментарий
11.05.2026 17:36 Ответить
)) та да, одним словом. слащаві вони обоє двоє, як філя кіркоров.
показать весь комментарий
11.05.2026 18:23 Ответить
Ци-Ган. Серед кожної нації трапляються виродки
показать весь комментарий
11.05.2026 16:00 Ответить
Скільки цього бидла розвелося ,а в нас недоумки з ТЦК воюють.
показать весь комментарий
11.05.2026 16:07 Ответить
так такі ж і воюють....
показать весь комментарий
11.05.2026 17:37 Ответить
Шо вони цим доказали
показать весь комментарий
11.05.2026 19:00 Ответить
Так а тут казали у селах вже чоловiкiв не залишилось?!
показать весь комментарий
11.05.2026 19:09 Ответить
У селі стіни скляні - ця історія місяцями тривала на очах сусідів. І все добре, сімейне діло, б'є значить любе. Бідна дівчина.
показать весь комментарий
11.05.2026 19:48 Ответить
Негайно заборонити українцям кабель!!!

Бо позадушують один одного.
показать весь комментарий
12.05.2026 01:43 Ответить
 
 