Задушил свекор, помогал муж: на Буковине задержали отца и сына за убийство 21-летней женщины. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Буковине суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для двух жителей села Колинковцы - отца и сына. Их подозревают в жестоком убийстве 21-летней женщины, совершенном по предварительному сговору.
Под процессуальным руководством Черновицкой окружной прокуратуры обоим фигурантам сообщено о подозрении, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Следствие установило, что вечером 1 мая между 23-летним мужчиной и его женой произошел конфликт. Женщина заявила о намерении уйти от мужа и уехать к матери вместе с маленьким ребенком. В ссору вмешался 47-летний свекор. По версии следствия, он накинул женщине на шею кабель и задушил ее. Сын не только не помешал отцу, но и помог скрыть следы преступления.
Чтобы избежать ответственности, мужчины:
-
связали руки и ноги убитой, натянули на голову пакет;
-
вывезли тело тачкой на приусадебный участок, обмотали агроволокном и закопали на огороде;
-
муж официально обратился в полицию с заявлением об исчезновении жены;
-
создавали фальшивые улики: подозреваемый писал сообщения на телефон убитой с просьбой вернуться и переводил деньги на ее карту с назначением платежа "вернись".
8 мая правоохранители обнаружили тело потерпевшей на территории домовладения. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть наступила от механической асфиксии.
Досудебное расследование продолжается. Отцу и сыну грозит пожизненное заключение.
- я чула, ти заміж вишла?
- да, але вже розвелися!
- так бистро? куди ж ти раньше дивилася?
- так раньше він не пив, раньше він був хароший ...
"Свою жену не ругаю,
Ее никогда я не брошу,
Это ведь со мной она стала плохая,
А брал-то я ее хорошей".
Бо позадушують один одного.