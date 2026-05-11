Задушил свекор, помогал муж: на Буковине задержали отца и сына за убийство 21-летней женщины. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Буковине суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для двух жителей села Колинковцы - отца и сына. Их подозревают в жестоком убийстве 21-летней женщины, совершенном по предварительному сговору.

Под процессуальным руководством Черновицкой окружной прокуратуры обоим фигурантам сообщено о подозрении, сообщает Цензор.НЕТ.

Следствие установило, что вечером 1 мая между 23-летним мужчиной и его женой произошел конфликт. Женщина заявила о намерении уйти от мужа и уехать к матери вместе с маленьким ребенком. В ссору вмешался 47-летний свекор. По версии следствия, он накинул женщине на шею кабель и задушил ее. Сын не только не помешал отцу, но и помог скрыть следы преступления.

Чтобы избежать ответственности, мужчины:

связали руки и ноги убитой, натянули на голову пакет;

вывезли тело тачкой на приусадебный участок, обмотали агроволокном и закопали на огороде;

муж официально обратился в полицию с заявлением об исчезновении жены;

создавали фальшивые улики: подозреваемый писал сообщения на телефон убитой с просьбой вернуться и переводил деньги на ее карту с назначением платежа "вернись".

8 мая правоохранители обнаружили тело потерпевшей на территории домовладения. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть наступила от механической асфиксии.

Досудебное расследование продолжается. Отцу и сыну грозит пожизненное заключение.

















