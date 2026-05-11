Задушив свекор, допомагав чоловік: на Буковині затримали батька та сина за вбивство 21-річної жінки. ФОТОрепортаж

На Буковині суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою двом жителям села Колінківці — батьку та сину. Їх підозрюють у жорстокому вбивстві 21-річної жінки, вчиненому за попередньою змовою.

За процесуального керівництва Чернівецької окружної прокуратури, обом фігурантам повідомлено про підозру, повідомляє Цензор.НЕТ.

Слідство встановило, що ввечері 1 травня між 23-річним чоловіком та його дружиною стався конфлікт. Жінка заявила про намір піти від чоловіка та поїхати до матері разом із маленькою дитиною. У сварку втрутився 47-річний свекор. За версією слідства, він накинув жінці на шию кабель і задушив її. Син не лише не завадив батькові, а й допоміг приховати сліди злочину.

Щоб уникнути відповідальності, чоловіки:

  • зв’язали руки та ноги вбитої, натягнули на голову пакет;

  • вивезли тіло тачкою на присадибну ділянку, обмотали агроволокном і закопали на городі;

  • чоловік офіційно звернувся до поліції із заявою про зникнення дружини;

  • створювали фейкові докази: підозрюваний писав повідомлення на телефон вбитої з проханням повернутися та переказував гроші на її картку з призначенням платежу "повернись".

8 травня правоохоронці виявили тіло потерпілої на території домоволодіння. Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть настала від механічної асфіксії.

Досудове розслідування триває. Батьку та сину загрожує довічне ув'язнення.

вбивство
вбивство (3258) Офіс Генпрокурора (3857) Чернівецька область (137) Чернівецький район (41) Колінківці (1)
Топ коментарі
+8
А нам про кацапів СВОшників розказують та їхні звірства. А ми тоді хто?
11.05.2026 15:43 Відповісти
+5
Ци-Ган. Серед кожної нації трапляються виродки
11.05.2026 16:00 Відповісти
+4
Колись мимоволі почув діалог двох подружок (мовою оригіналу, тобто суржиком):
- я чула, ти заміж вишла?
- да, але вже розвелися!
- так бистро? куди ж ти раньше дивилася?
- так раньше він не пив, раньше він був хароший ...
11.05.2026 15:48 Відповісти
"Брацкій нарот"...
11.05.2026 15:49 Відповісти
Ви безголове,тупе,боягузливе,гниле населення, з діда-прадіда спадкове бидло і раби,а ми УКРАЇНЦІ!
11.05.2026 17:35 Відповісти
Різниця між жіночою і чоловічою логікою:
"Свою жену не ругаю,
Ее никогда я не брошу,
Это ведь со мной она стала плохая,
А брал-то я ее хорошей".
11.05.2026 19:41 Відповісти
один рома, другий сінті?
11.05.2026 15:57 Відповісти
Схоже....або румини....
11.05.2026 17:36 Відповісти
)) та да, одним словом. слащаві вони обоє двоє, як філя кіркоров.
11.05.2026 18:23 Відповісти
Ци-Ган. Серед кожної нації трапляються виродки
11.05.2026 16:00 Відповісти
Скільки цього бидла розвелося ,а в нас недоумки з ТЦК воюють.
11.05.2026 16:07 Відповісти
так такі ж і воюють....
11.05.2026 17:37 Відповісти
Шо вони цим доказали
11.05.2026 19:00 Відповісти
Так а тут казали у селах вже чоловiкiв не залишилось?!
11.05.2026 19:09 Відповісти
У селі стіни скляні - ця історія місяцями тривала на очах сусідів. І все добре, сімейне діло, б'є значить любе. Бідна дівчина.
11.05.2026 19:48 Відповісти
 
 