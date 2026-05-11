Задушив свекор, допомагав чоловік: на Буковині затримали батька та сина за вбивство 21-річної жінки. ФОТОрепортаж
На Буковині суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою двом жителям села Колінківці — батьку та сину. Їх підозрюють у жорстокому вбивстві 21-річної жінки, вчиненому за попередньою змовою.
За процесуального керівництва Чернівецької окружної прокуратури, обом фігурантам повідомлено про підозру, повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Слідство встановило, що ввечері 1 травня між 23-річним чоловіком та його дружиною стався конфлікт. Жінка заявила про намір піти від чоловіка та поїхати до матері разом із маленькою дитиною. У сварку втрутився 47-річний свекор. За версією слідства, він накинув жінці на шию кабель і задушив її. Син не лише не завадив батькові, а й допоміг приховати сліди злочину.
Щоб уникнути відповідальності, чоловіки:
-
зв’язали руки та ноги вбитої, натягнули на голову пакет;
-
вивезли тіло тачкою на присадибну ділянку, обмотали агроволокном і закопали на городі;
-
чоловік офіційно звернувся до поліції із заявою про зникнення дружини;
-
створювали фейкові докази: підозрюваний писав повідомлення на телефон вбитої з проханням повернутися та переказував гроші на її картку з призначенням платежу "повернись".
8 травня правоохоронці виявили тіло потерпілої на території домоволодіння. Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть настала від механічної асфіксії.
Досудове розслідування триває. Батьку та сину загрожує довічне ув'язнення.
- я чула, ти заміж вишла?
- да, але вже розвелися!
- так бистро? куди ж ти раньше дивилася?
- так раньше він не пив, раньше він був хароший ...
"Свою жену не ругаю,
Ее никогда я не брошу,
Это ведь со мной она стала плохая,
А брал-то я ее хорошей".