Задушив свекор, допомагав чоловік: на Буковині затримали батька та сина за вбивство 21-річної жінки. ФОТОрепортаж

На Буковині суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою двом жителям села Колінківці — батьку та сину. Їх підозрюють у жорстокому вбивстві 21-річної жінки, вчиненому за попередньою змовою.

За процесуального керівництва Чернівецької окружної прокуратури, обом фігурантам повідомлено про підозру, повідомляє Цензор.НЕТ.

Подробиці

Слідство встановило, що ввечері 1 травня між 23-річним чоловіком та його дружиною стався конфлікт. Жінка заявила про намір піти від чоловіка та поїхати до матері разом із маленькою дитиною. У сварку втрутився 47-річний свекор. За версією слідства, він накинув жінці на шию кабель і задушив її. Син не лише не завадив батькові, а й допоміг приховати сліди злочину.

Щоб уникнути відповідальності, чоловіки:

зв’язали руки та ноги вбитої, натягнули на голову пакет;

вивезли тіло тачкою на присадибну ділянку, обмотали агроволокном і закопали на городі;

чоловік офіційно звернувся до поліції із заявою про зникнення дружини;

створювали фейкові докази: підозрюваний писав повідомлення на телефон вбитої з проханням повернутися та переказував гроші на її картку з призначенням платежу "повернись".

8 травня правоохоронці виявили тіло потерпілої на території домоволодіння. Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть настала від механічної асфіксії.

Досудове розслідування триває. Батьку та сину загрожує довічне ув'язнення.

















