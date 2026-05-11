Новости Фото Атака беспилотников на Харьков
Российский дрон попал в многоэтажку в Харькове. ФОТО (обновлено)

Вечером 11 мая российские войска атаковали Харьков боевым дроном. Попадание зафиксировано в Шевченковском районе города.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

  • Харьков атаковал вражеский боевой дрон. Предварительно — попадание в Шевченковском районе, в месте плотной жилой застройки.
  • Попадание в крышу многоэтажного дома, повреждены окна, остальные детали выясняем.
  • Информация о пострадавших пока не поступала.

Обновление

"По состоянию на данный момент (22:16. - Ред.) - один человек с острой реакцией на стресс, которому медики оказывают помощь", - сообщил Терехов.

