Российский дрон попал в многоэтажку в Харькове. ФОТО (обновлено)

Вечером 11 мая российские войска атаковали Харьков боевым дроном. Попадание зафиксировано в Шевченковском районе города.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

Харьков атаковал вражеский боевой дрон. Предварительно — попадание в Шевченковском районе, в месте плотной жилой застройки.

Попадание в крышу многоэтажного дома, повреждены окна, остальные детали выясняем.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Обновление

"По состоянию на данный момент (22:16. - Ред.) - один человек с острой реакцией на стресс, которому медики оказывают помощь", - сообщил Терехов.

