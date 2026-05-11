Российский дрон попал в многоэтажку в Харькове. ФОТО (обновлено)
Вечером 11 мая российские войска атаковали Харьков боевым дроном. Попадание зафиксировано в Шевченковском районе города.
Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
- Харьков атаковал вражеский боевой дрон. Предварительно — попадание в Шевченковском районе, в месте плотной жилой застройки.
- Попадание в крышу многоэтажного дома, повреждены окна, остальные детали выясняем.
- Информация о пострадавших пока не поступала.
Обновление
"По состоянию на данный момент (22:16. - Ред.) - один человек с острой реакцией на стресс, которому медики оказывают помощь", - сообщил Терехов.
