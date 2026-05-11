Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Харкові. ФОТО (оновлення)

Увечері 11 травня російські війська атакували Харків бойовим дроном. Влучання зафіксовано у Шевченківському районі міста.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Харків атакував ворожий бойовий дрон. Попередньо - влучання у Шевченківському районі, у місці щільної житлової забудови.

Влучання в дах багатоповерхівки, пошкоджені вікна, решта деталей зʼясовуємо.

Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Оновлення

"Станом на зараз (22:16, - ред.) - є одна людина з гострою реакцією на стрес, якій медики надають допомогу", - повідомив Терехов.

