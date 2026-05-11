УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7513 відвідувачів онлайн
Новини Фото Атака безпілотників на Харків
1 430 0

Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Харкові. ФОТО (оновлення)

Увечері 11 травня російські війська атакували Харків бойовим дроном. Влучання зафіксовано у Шевченківському районі міста.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

  • Харків атакував ворожий бойовий дрон. Попередньо - влучання у Шевченківському районі, у місці щільної житлової забудови.
  • Влучання в дах багатоповерхівки, пошкоджені вікна, решта деталей зʼясовуємо.
  • Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Оновлення

"Станом на зараз (22:16, - ред.) - є одна людина з гострою реакцією на стрес, якій медики надають допомогу", - повідомив Терехов.

харків

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 11 загиблих і 94 постраждалих, зокрема 11 дітей: ворог за тиждень атакував 68 населених пунктів Харківщини. ФОТОрепортаж

Автор: 

Харків (6069) дрони (8085) Харківська область (2678) Харківський район (864)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 