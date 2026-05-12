Российский FPV-дрон нанес удар по энергетическому объекту на Донетчине. ВИДЕО+ФОТО
В Краматорском районе Донецкой области российский FPV-дрон атаковал объект критической инфраструктуры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует ГСЧС Украины.
В результате удара возник пожар трансформатора и разлитого масла.
Что известно о последствиях атаки
Спасатели ликвидировали возгорание, несмотря на угрозу повторных ударов.
В ГСЧС отметили, что работу пожарных осложняла опасность новых атак со стороны российских дронов.
Информации о пострадавших пока нет.
