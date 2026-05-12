Российский FPV-дрон нанес удар по энергетическому объекту на Донетчине. ВИДЕО+ФОТО

В Краматорском районе Донецкой области российский FPV-дрон атаковал объект критической инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует ГСЧС Украины.

В результате удара возник пожар трансформатора и разлитого масла.

Что известно о последствиях атаки

Спасатели ликвидировали возгорание, несмотря на угрозу повторных ударов.

В ГСЧС отметили, что работу пожарных осложняла опасность новых атак со стороны российских дронов.

Информации о пострадавших пока нет.

