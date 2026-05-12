Російський FPV-дрон вдарив по енергетичному об’єкту на Донеччині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Краматорському районі Донецької області російський FPV-дрон атакував об’єкт критичної інфраструктури.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує ДСНС України.
Унаслідок удару виникла пожежа трансформатора та розлитого мастила.
Що відомо про наслідки атаки
Рятувальники ліквідували займання попри загрозу повторних ударів.
У ДСНС зазначили, що роботу вогнеборців ускладнювала небезпека нових атак із боку російських дронів.
Інформації про постраждалих наразі немає.
