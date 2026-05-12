Російський FPV-дрон вдарив по енергетичному об’єкту на Донеччині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Краматорському районі Донецької області російський FPV-дрон атакував об’єкт критичної інфраструктури.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує ДСНС України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Унаслідок удару виникла пожежа трансформатора та розлитого мастила.

Що відомо про наслідки атаки

Рятувальники ліквідували займання попри загрозу повторних ударів.

У ДСНС зазначили, що роботу вогнеборців ускладнювала небезпека нових атак із боку російських дронів.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Енергетичне кредитування: Банки профінансували проєкти відновлення інфраструктури на майже 46 мільярдів















