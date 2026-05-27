Сутки в Сумской области: под ударом РФ 20 населенных пунктов, есть раненые и повреждения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Полиция фиксирует последствия вражеских обстрелов Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций Нацполиции.

Куда попал враг?

Как отмечается, за прошедшие сутки войска РФ обстреляли 20 населенных пунктов области. На местах работали следственно-оперативные группы, взрывотехники полиции.

Последствия

В Середино-Будской громаде в результате удара вражеского дрона получили травмы полицейский и 55-летняя женщина.

В Глуховской громаде поврежден частный дом, хозяйственные постройки, помещение кафе.

В Сумской громаде повреждены жилые дома, административное здание, шиномонтаж, автомобили, произошло возгорание леса.

