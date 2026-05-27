Доба на Сумщині: під ударом РФ 20 населених пунктів, є поранені та пошкодження. ФОТОрепортаж
Поліція документує наслідки ворожих обстрілів Сумщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій Нацполіції.
Куди поцілив ворог?
Як зазначається, упродовж минулої доби війська РФ обстріляли 20 населених пунктів області. На місцях працювали слідчо-оперативні групи, вибухотехніки поліції.
Наслідки
- У Середино-Будській громаді внаслідок удару ворожого дрону травмовано поліцейського та 55-річну жінку.
- У Глухівській громаді пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, приміщення кафе.
- У Сумській громаді пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлю, шиномонтаж, автомобілі, сталося загорання лісу.
