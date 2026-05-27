В Тернополе простились с семью неизвестными Героями, – ОВА. ФОТО
В Тернополе состоялась церемония прощания с семью защитниками Украины, личности которых пока не удалось установить.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Тернопольской областной военной администрации.
Прощание состоялось на Майдане Воли возле памятника Данилу Галицкому.
Год пытались установить имена
Начальник Тернопольской ОВА Тарас Пастух заявил, что эксперты в течение года пытались установить личности погибших военных.
"Сегодня мы провожаем в последний путь семерых бойцов, личности которых, к сожалению, установить не удалось. Мы не знаем, как их зовут, из какой они области, в каком подразделении служили", – отметил он.
По словам Пастуха, работа по поиску родных и проведению ДНК-экспертиз продолжается.
Героев похоронят в Киеве
В церемонии приняли участие представители власти, военнослужащие, духовенство и жители Тернополя.
Похоронят неопознанных защитников на Национальном военном мемориальном кладбище в Киеве.
В Тернопольской ОГА подчеркнули, что после установления личности погибшего воина его могут перезахоронить по желанию родных или установить памятную табличку с именем.
"Сегодня наш долг — почтить на должном уровне каждого из павших Героев", – подчеркнул Тарас Пастух.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Разгільдяйство, або складна ситуація на ділянці фронту була.
Через місяць вже мали б встановити. От якщо роки ...
У колеги родич у 2022 р. зник. То були свідки і їх свідчення наче записані, але тіла немає, бо окупація.
Стан окупації все міняє... Поки ми не матимемо доступу туди, ми не можем нічого зробить...
Саме для даних поховань цей меморіал і повинен існувать. Бо, за традиціями України, людина повинна буть похована а РІДНІЙ землі. Там живуть його родичі, які, хоча-б раз на рік приходитимуть на могилу, для поминання. Однак "безіменні" мають рідною землею ВСЮ Україну.