В Тернополе простились с семью неизвестными Героями, – ОВА. ФОТО

В Тернополе состоялась церемония прощания с семью защитниками Украины, личности которых пока не удалось установить.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Тернопольской областной военной администрации.

Прощание состоялось на Майдане Воли возле памятника Данилу Галицкому.

Год пытались установить имена

Начальник Тернопольской ОВА Тарас Пастух заявил, что эксперты в течение года пытались установить личности погибших военных.

"Сегодня мы провожаем в последний путь семерых бойцов, личности которых, к сожалению, установить не удалось. Мы не знаем, как их зовут, из какой они области, в каком подразделении служили", – отметил он.

По словам Пастуха, работа по поиску родных и проведению ДНК-экспертиз продолжается.

В Тернополе простились с семью неизвестными защитниками Украины.
Героев похоронят в Киеве

В церемонии приняли участие представители власти, военнослужащие, духовенство и жители Тернополя.

Похоронят неопознанных защитников на Национальном военном мемориальном кладбище в Киеве.

В Тернопольской ОГА подчеркнули, что после установления личности погибшего воина его могут перезахоронить по желанию родных или установить памятную табличку с именем.

"Сегодня наш долг — почтить на должном уровне каждого из павших Героев", – подчеркнул Тарас Пастух.

захоронения (254) Тернополь (824) ДНК (6)
Топ комментарии
Вічна пам'ять Героям!!!
27.05.2026 16:34 Ответить
І командири навіть не знають, що у них колись десь зникли бійці. Оце система!
27.05.2026 16:36 Ответить
Оце правильно...
27.05.2026 16:14 Ответить
Оце правильно...
27.05.2026 16:14 Ответить
І командири навіть не знають, що у них колись десь зникли бійці. Оце система!
27.05.2026 16:36 Ответить
А, можливо, і знають... Тільки вони у них числяться, як "без вісті пропалі"... На початковому етапі війни не було методики відбору ДНК, у ВСІХ військовослужбовців. Та й зараз, я сумніваюсь, що вона, у повному обсязі, застосовується... А є люди, без рідні. У кого відбирать проби ДНК, для порівняння, якщо цю людину НІХТО з рідних не шукає, бо їх НЕМАЄ? А, можливо, на ділянці, після пропажі військовослужбовця, сталася ротація. У зведенні попереднього підрозділу він - "без вісті пропалий" - в окопі засипало, не виявили... А через місяць солдати іншого підрозділу, відновлюючи окоп, знаходять тіло... Де "шукать кінці"? Документів немає. Вони - не експерти, щоб встановить час смерті. І не "хронологи", які можуть провести дослідження, і встановить всю хронологію подій... Можливо, після війни, коли будуть доступні архіви, історики зможуть встановить, коли, який саме підрозділ, воював на конкретній ділянці, і хто у них, та коли, "пропадав без вісті", і чи знайшовся...
27.05.2026 16:52 Ответить
Вибачайте. Облік зараз миттєво ведеться, мабуть. Які "хронологи" ?
Разгільдяйство, або складна ситуація на ділянці фронту була.
Через місяць вже мали б встановити. От якщо роки ...

У колеги родич у 2022 р. зник. То були свідки і їх свідчення наче записані, але тіла немає, бо окупація.
27.05.2026 19:34 Ответить
Це не так легко... Людина, на фронті, живе зовсім по-іншому... Вона не планує на роки... І навіть не на місяці, чи тижні... Вона живе "поточним моментом", бо не знає, чи буде жива у наступні п'ять хвилин.... Тому їм не до цих пошуків, і "розборок"...
Стан окупації все міняє... Поки ми не матимемо доступу туди, ми не можем нічого зробить...
27.05.2026 19:45 Ответить
Що? "Серонув "зраду" - і "в кущі"? "За базар" відповідать будеш?
27.05.2026 18:19 Ответить
А що "правильно" ?
27.05.2026 19:29 Ответить
Правильно вибране місце поховання.
Саме для даних поховань цей меморіал і повинен існувать. Бо, за традиціями України, людина повинна буть похована а РІДНІЙ землі. Там живуть його родичі, які, хоча-б раз на рік приходитимуть на могилу, для поминання. Однак "безіменні" мають рідною землею ВСЮ Україну.
27.05.2026 19:39 Ответить
Вічна пам'ять Героям
27.05.2026 18:49 Ответить
27.05.2026 19:28 Ответить
 
 