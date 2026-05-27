В Тернополе простились с семью неизвестными Героями, – ОВА. ФОТО

В Тернополе состоялась церемония прощания с семью защитниками Украины, личности которых пока не удалось установить.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Тернопольской областной военной администрации.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Прощание состоялось на Майдане Воли возле памятника Данилу Галицкому.

Год пытались установить имена

Начальник Тернопольской ОВА Тарас Пастух заявил, что эксперты в течение года пытались установить личности погибших военных.

"Сегодня мы провожаем в последний путь семерых бойцов, личности которых, к сожалению, установить не удалось. Мы не знаем, как их зовут, из какой они области, в каком подразделении служили", – отметил он.

По словам Пастуха, работа по поиску родных и проведению ДНК-экспертиз продолжается.













Читайте: Защищая Украину, погиб 23-летний британский спецназовец Эйртон Редферн. ФОТО

Героев похоронят в Киеве

В церемонии приняли участие представители власти, военнослужащие, духовенство и жители Тернополя.

Похоронят неопознанных защитников на Национальном военном мемориальном кладбище в Киеве.

В Тернопольской ОГА подчеркнули, что после установления личности погибшего воина его могут перезахоронить по желанию родных или установить памятную табличку с именем.

"Сегодня наш долг — почтить на должном уровне каждого из павших Героев", – подчеркнул Тарас Пастух.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия убила более 15 тысяч гражданских украинцев с начала большой войны, - Лубинец