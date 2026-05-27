У Тернополі попрощалися із сімома невідомими Героями, - ОВА. ФОТО

У Тернополі відбулася церемонія прощання із сімома захисниками України, чиї особи поки не вдалося встановити.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в Тернопільській обласній військовій адміністрації.

Прощання відбулося на Майдані Волі поблизу пам’ятника Данилу Галицькому.

Рік намагалися встановити імена

Начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух заявив, що експерти протягом року намагалися встановити особи загиблих військових.

"Сьогодні ми проводжаємо в останню дорогу сімох бійців, особи яких, на жаль, встановити не вдалося. Ми не знаємо, як їх звати, з якої вони області, в якому підрозділі служили", – зазначив він.

За словами Пастуха, робота з пошуку рідних та проведення ДНК-експертиз триває.

У Тернополі попрощалися із сімома невідомими захисниками України.
Героїв поховають у Києві

У церемонії взяли участь представники влади, військовослужбовці, духовенство та жителі Тернополя.

Поховають неопізнаних захисників на Національному військовому меморіальному кладовищі у Києві.

У Тернопільській ОВА наголосили, що після встановлення особи полеглого воїна його можуть перепоховати за бажанням рідних або встановити пам’ятну таблицю з ім’ям.

"Сьогодні наш обов'язок вшанувати на належному рівні кожного з полеглих Героїв", – наголосив Тарас Пастух.

Топ коментарі
Вічна пам'ять Героям!!!
27.05.2026 16:34 Відповісти
І командири навіть не знають, що у них колись десь зникли бійці. Оце система!
27.05.2026 16:36 Відповісти
Оце правильно...
27.05.2026 16:14 Відповісти
Оце правильно...
27.05.2026 16:14 Відповісти
І командири навіть не знають, що у них колись десь зникли бійці. Оце система!
27.05.2026 16:36 Відповісти
А, можливо, і знають... Тільки вони у них числяться, як "без вісті пропалі"... На початковому етапі війни не було методики відбору ДНК, у ВСІХ військовослужбовців. Та й зараз, я сумніваюсь, що вона, у повному обсязі, застосовується... А є люди, без рідні. У кого відбирать проби ДНК, для порівняння, якщо цю людину НІХТО з рідних не шукає, бо їх НЕМАЄ? А, можливо, на ділянці, після пропажі військовослужбовця, сталася ротація. У зведенні попереднього підрозділу він - "без вісті пропалий" - в окопі засипало, не виявили... А через місяць солдати іншого підрозділу, відновлюючи окоп, знаходять тіло... Де "шукать кінці"? Документів немає. Вони - не експерти, щоб встановить час смерті. І не "хронологи", які можуть провести дослідження, і встановить всю хронологію подій... Можливо, після війни, коли будуть доступні архіви, історики зможуть встановить, коли, який саме підрозділ, воював на конкретній ділянці, і хто у них, та коли, "пропадав без вісті", і чи знайшовся...
27.05.2026 16:52 Відповісти
Вибачайте. Облік зараз миттєво ведеться, мабуть. Які "хронологи" ?
Разгільдяйство, або складна ситуація на ділянці фронту була.
Через місяць вже мали б встановити. От якщо роки ...

У колеги родич у 2022 р. зник. То були свідки і їх свідчення наче записані, але тіла немає, бо окупація.
27.05.2026 19:34 Відповісти
Це не так легко... Людина, на фронті, живе зовсім по-іншому... Вона не планує на роки... І навіть не на місяці, чи тижні... Вона живе "поточним моментом", бо не знає, чи буде жива у наступні п'ять хвилин.... Тому їм не до цих пошуків, і "розборок"...
Стан окупації все міняє... Поки ми не матимемо доступу туди, ми не можем нічого зробить...
27.05.2026 19:45 Відповісти
Що? "Серонув "зраду" - і "в кущі"? "За базар" відповідать будеш?
27.05.2026 18:19 Відповісти
А що "правильно" ?
27.05.2026 19:29 Відповісти
Правильно вибране місце поховання.
Саме для даних поховань цей меморіал і повинен існувать. Бо, за традиціями України, людина повинна буть похована а РІДНІЙ землі. Там живуть його родичі, які, хоча-б раз на рік приходитимуть на могилу, для поминання. Однак "безіменні" мають рідною землею ВСЮ Україну.
27.05.2026 19:39 Відповісти
Вічна пам'ять Героям
27.05.2026 18:49 Відповісти
👨‍👨‍👧‍👧
27.05.2026 19:28 Відповісти
 
 