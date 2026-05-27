У Тернополі попрощалися із сімома невідомими Героями, - ОВА. ФОТО

У Тернополі відбулася церемонія прощання із сімома захисниками України, чиї особи поки не вдалося встановити.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в Тернопільській обласній військовій адміністрації.

Прощання відбулося на Майдані Волі поблизу пам’ятника Данилу Галицькому.

Рік намагалися встановити імена

Начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух заявив, що експерти протягом року намагалися встановити особи загиблих військових.

"Сьогодні ми проводжаємо в останню дорогу сімох бійців, особи яких, на жаль, встановити не вдалося. Ми не знаємо, як їх звати, з якої вони області, в якому підрозділі служили", – зазначив він.

За словами Пастуха, робота з пошуку рідних та проведення ДНК-експертиз триває.













Героїв поховають у Києві

У церемонії взяли участь представники влади, військовослужбовці, духовенство та жителі Тернополя.

Поховають неопізнаних захисників на Національному військовому меморіальному кладовищі у Києві.

У Тернопільській ОВА наголосили, що після встановлення особи полеглого воїна його можуть перепоховати за бажанням рідних або встановити пам’ятну таблицю з ім’ям.

"Сьогодні наш обов'язок вшанувати на належному рівні кожного з полеглих Героїв", – наголосив Тарас Пастух.

