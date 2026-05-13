Росія вбила понад 15 тисяч цивільних українців з початку великої війни, - Лубінець

Понад 15 тисяч цивільних загинули в Україні через російські атаки

Внаслідок російських атак з початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули понад 15 тисяч цивільних.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив журналістам уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами омбудсмана, станом на зараз відомо про 15 172 загиблих цивільних.

Серед жертв – 686 дітей.

Що відомо про втрати за 2025 рік

Лубінець заявив, що 2025 рік став найбільш смертоносним для цивільного населення з 2022 року.

За його словами, протягом року Росія вбила 2514 людей та поранила понад 12 тисяч українців.

Також РФ застосувала близько 2500 ракет різних типів та майже 100 тисяч безпілотників.

Скільки разів оголошували тривогу

Протягом минулого року в Україні пролунали 19 033 сигнали повітряної тривоги.

Лубінець наголосив, що точна кількість загиблих і поранених на тимчасово окупованих територіях наразі невідома.

+6
І тут брехня
показати весь коментар
13.05.2026 13:58 Відповісти
+6
ШО ТИ ЧЕШЕШ. В одному Маріуполі під завалами від 150 до 300 000
показати весь коментар
13.05.2026 13:58 Відповісти
+5
Скільки рашка вбила в Маріуполі? тисяч 5-8 виходить?
показати весь коментар
13.05.2026 13:48 Відповісти
Скільки рашка вбила в Маріуполі? тисяч 5-8 виходить?
показати весь коментар
13.05.2026 13:48 Відповісти
Ага,5 тисяч!!!Мразота кацапська знищила там мінімум 100 000 українців!А цей так відбілює кацапів!!!
показати весь коментар
13.05.2026 14:17 Відповісти
тут очевидно, що хтось бреше. чи маріупольці, які виїхали, чи лубінець, чи я. я не знаю.
показати весь коментар
13.05.2026 14:19 Відповісти
Він додав, що це тільки на ПІДКОНТРОЛЬНИХ Україні теріторіях. Тож прочитайте пряму мову.
показати весь коментар
13.05.2026 14:06 Відповісти
Где в статье слово "ПІДКОНТРОЛЬНИХ"???
А так получится уравнение с двумя неизвестными - думайте шо хотите.
показати весь коментар
13.05.2026 14:31 Відповісти
Ну,300 000 точно ні,там всього біля 500 000 проживало на той момент,але 100 000 точно виродки знищили,мінімум!!!
показати весь коментар
13.05.2026 14:19 Відповісти
Сумніваюсь. Наші та зарубіжні експерти оцінюють втрати від 80 до 120 тисяч. Це майже третина населення міста. Після деокупації порахують остаточно...
показати весь коментар
13.05.2026 15:25 Відповісти
київстар заявляв, що близько 80 тис абонентів Маріуполя не відновили звязок(((
показати весь коментар
13.05.2026 15:29 Відповісти
Множте цю цивру на 5. Тільки в Маріку вбито 30-50тис мирняка. Доречі чому Україна не б'є по окупантах в Маріку і в Донецьку? Чому українська влада дає рашистам спокійно заселяти кацапами, осваювати і обживати окуповані міста? Буквально в цю хвилину поки вся Україна під атакою рашистів, в Маріку рашисти пилять відоси з кафешок і обговорюють де і що вони собі прикарманять і заселять. Фактично українська влада замість того щоб влаштувати окупантам пекло, навпаки дає привід думати що окуповане ми вже віддали з кінцями і не збираємось повертати
показати весь коментар
13.05.2026 14:36 Відповісти
А скільки мародер своїми шашликами вбив
показати весь коментар
13.05.2026 15:18 Відповісти
Переселенці з жуйлостану, а це 70% в Донецьку і ще більше в Маріупол, є окупантами. І їх потрібно знищувати як сарану.
показати весь коментар
13.05.2026 15:27 Відповісти
 
 