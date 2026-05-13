Росія вбила понад 15 тисяч цивільних українців з початку великої війни, - Лубінець

Внаслідок російських атак з початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули понад 15 тисяч цивільних.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив журналістам уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами омбудсмана, станом на зараз відомо про 15 172 загиблих цивільних.

Серед жертв – 686 дітей.

Читайте: За п’ять днів травня в Україні загинули щонайменше 70 цивільних, - ООН

Що відомо про втрати за 2025 рік

Лубінець заявив, що 2025 рік став найбільш смертоносним для цивільного населення з 2022 року.

За його словами, протягом року Росія вбила 2514 людей та поранила понад 12 тисяч українців.

Також РФ застосувала близько 2500 ракет різних типів та майже 100 тисяч безпілотників.

Також читайте: Збитки України від війни можуть перевищити $1 трильйон, - ОП

Скільки разів оголошували тривогу

Протягом минулого року в Україні пролунали 19 033 сигнали повітряної тривоги.

Лубінець наголосив, що точна кількість загиблих і поранених на тимчасово окупованих територіях наразі невідома.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кількість втрат, що припала на Україну та РФ у війні, вже є критичною, - Залужний