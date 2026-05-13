Россия убила более 15 тысяч гражданских украинцев с начала большой войны, - Лубинец
В результате российских атак с начала полномасштабного вторжения в Украину погибли более 15 тысяч мирных жителей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил журналистам уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
По словам омбудсмена, на данный момент известно о 15 172 погибших гражданских лицах.
Среди жертв – 686 детей.
Что известно о потерях за 2025 год
Лубинец заявил, что 2025 год стал самым смертоносным для гражданского населения с 2022 года.
По его словам, в течение года Россия убила 2514 человек и ранила более 12 тысяч украинцев.
Также РФ применила около 2500 ракет различных типов и почти 100 тысяч беспилотников.
Сколько раз объявляли тревогу
В течение прошлого года в Украине прозвучало 19 033 сигнала воздушной тревоги.
Лубинец подчеркнул, что точное количество погибших и раненых на временно оккупированных территориях пока неизвестно.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А так получится уравнение с двумя неизвестными - думайте шо хотите.