Россия убила более 15 тысяч гражданских украинцев с начала большой войны, - Лубинец

Более 15 тысяч гражданских лиц погибли в Украине из-за российских атак

В результате российских атак с начала полномасштабного вторжения в Украину погибли более 15 тысяч мирных жителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил журналистам уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По словам омбудсмена, на данный момент известно о 15 172 погибших гражданских лицах.

Среди жертв – 686 детей.

Что известно о потерях за 2025 год

Лубинец заявил, что 2025 год стал самым смертоносным для гражданского населения с 2022 года.

По его словам, в течение года Россия убила 2514 человек и ранила более 12 тысяч украинцев.

Также РФ применила около 2500 ракет различных типов и почти 100 тысяч беспилотников.

Сколько раз объявляли тревогу

В течение прошлого года в Украине прозвучало 19 033 сигнала воздушной тревоги.

Лубинец подчеркнул, что точное количество погибших и раненых на временно оккупированных территориях пока неизвестно.

І тут брехня
13.05.2026 13:58 Ответить
ШО ТИ ЧЕШЕШ. В одному Маріуполі під завалами від 150 до 300 000
13.05.2026 13:58 Ответить
Скільки рашка вбила в Маріуполі? тисяч 5-8 виходить?
13.05.2026 13:48 Ответить
Скільки рашка вбила в Маріуполі? тисяч 5-8 виходить?
13.05.2026 13:48 Ответить
Ага,5 тисяч!!!Мразота кацапська знищила там мінімум 100 000 українців!А цей так відбілює кацапів!!!
13.05.2026 14:17 Ответить
тут очевидно, що хтось бреше. чи маріупольці, які виїхали, чи лубінець, чи я. я не знаю.
13.05.2026 14:19 Ответить
Він додав, що це тільки на ПІДКОНТРОЛЬНИХ Україні теріторіях. Тож прочитайте пряму мову.
13.05.2026 14:06 Ответить
Где в статье слово "ПІДКОНТРОЛЬНИХ"???
А так получится уравнение с двумя неизвестными - думайте шо хотите.
13.05.2026 14:31 Ответить
Ну,300 000 точно ні,там всього біля 500 000 проживало на той момент,але 100 000 точно виродки знищили,мінімум!!!
13.05.2026 14:19 Ответить
Сумніваюсь. Наші та зарубіжні експерти оцінюють втрати від 80 до 120 тисяч. Це майже третина населення міста. Після деокупації порахують остаточно...
13.05.2026 15:25 Ответить
київстар заявляв, що близько 80 тис абонентів Маріуполя не відновили звязок(((
13.05.2026 15:29 Ответить
Множте цю цивру на 5. Тільки в Маріку вбито 30-50тис мирняка. Доречі чому Україна не б'є по окупантах в Маріку і в Донецьку? Чому українська влада дає рашистам спокійно заселяти кацапами, осваювати і обживати окуповані міста? Буквально в цю хвилину поки вся Україна під атакою рашистів, в Маріку рашисти пилять відоси з кафешок і обговорюють де і що вони собі прикарманять і заселять. Фактично українська влада замість того щоб влаштувати окупантам пекло, навпаки дає привід думати що окуповане ми вже віддали з кінцями і не збираємось повертати
13.05.2026 14:36 Ответить
А скільки мародер своїми шашликами вбив
13.05.2026 15:18 Ответить
Переселенці з жуйлостану, а це 70% в Донецьку і ще більше в Маріупол, є окупантами. І їх потрібно знищувати як сарану.
13.05.2026 15:27 Ответить
 
 