СБУ задержала 16-летнего агента РФ, который корректировал удары по Харьковщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задержала в Харьковской области несовершеннолетнего агента РФ, который, по данным следствия, передавал врагу координаты для ракетно-бомбовых и дронных ударов по региону.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"16-летнего школьника из Чугуевского района оккупанты завербовали через Telegram-каналы, где он искал "легкие заработки", — говорится в сообщении.

Задача — выявление ПВО и передача координат

После вербовки, по версии следствия, юноша получил задание от российских кураторов выявлять позиции украинских зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций.

Для этого он якобы объезжал территорию на мопеде, фотографировал объекты, снимал видео и отмечал их координаты на Google-картах. В случаях, когда сделать фото не удавалось, передавал описание местности через голосовые сообщения.

Также, по данным СБУ, коммуникация с российским куратором происходила с использованием кодовых слов и элементов конспирации.

Разоблачение и задержание

Правоохранители сообщили, что следующим заданием агента должна была стать установка скрытой камеры на трассе для фиксации движения украинских военных колонн.

СБУ задержала подозреваемого во время фотографирования военной техники. Во время обыска у него изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с российскими спецслужбами.

Подозрение и мера пресечения

Молодому человеку сообщено о подозрении по статье о государственной измене в условиях военного положения. Он находится под стражей без права залога и может получить наказание вплоть до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

СБУ задержала 16-летнего агента РФ в Харьковской области: он корректировал удары по ПВО
СБУ (20723) шпионаж (1491) Харьковская область (2730) Чугуевский район (389)
+13
Нігуя собі - шукав легких грошей а легкої смерті він не хоче?
28.05.2026 11:38 Ответить
+7
Навіщо? 16 років є. Стаття "державна зрада" підпадає під перелік справ, відповідальність за яку наступає з 16-ти. Бугай здоровий... У Водяне його, на Черкащину... В гранітний кар'єр... Хай там граніт добуває, на відбудову України... Або кудись на Житомирщину. Там багато кар'єрів кварцитових... Можливо, деякі і "зонами" забезпечені... "Дружбу", під Новими Білокоровичами, не пропоную (хоч місце гарне, "мошкокомарине"), посеред боліт. Це колишній кар'єр МО, і там немає "зони"...
28.05.2026 11:58 Ответить
+5
Навряд чи запроданець. Просто малий довбо@об! Таких треба показово на довічне...
28.05.2026 11:46 Ответить
Нігуя собі - шукав легких грошей а легкої смерті він не хоче?
28.05.2026 11:38 Ответить
Навіщо? 16 років є. Стаття "державна зрада" підпадає під перелік справ, відповідальність за яку наступає з 16-ти. Бугай здоровий... У Водяне його, на Черкащину... В гранітний кар'єр... Хай там граніт добуває, на відбудову України... Або кудись на Житомирщину. Там багато кар'єрів кварцитових... Можливо, деякі і "зонами" забезпечені... "Дружбу", під Новими Білокоровичами, не пропоную (хоч місце гарне, "мошкокомарине"), посеред боліт. Це колишній кар'єр МО, і там немає "зони"...
28.05.2026 11:58 Ответить
У тебе є бажання, "за мій рахунок", собі, на форумі, "авторитету набрать", розводячи "срач"? Сумніваюся, що це тобі вдасться - тут не дуже шанують тих, хто "гімно, на вентилятор, накидає...".
І я тобі "підігравать" не буду... Тут обговорюється тема затримання колаборанта, а не моя особа...
Тому, "Йди лісом...".
28.05.2026 12:08 Ответить
Так вроде ж любая уголовка с 16-ти наступает. А особо тяжкие вообще с 14-ти.
Так что да, присядет звиздюк на 10-15, если судья норм будет, а не "посевальщица".
28.05.2026 12:22 Ответить
а якщо не зможуть довести що то його телефон?
показать весь комментарий
Ну на нет и суда нет (с)
Я хз.
Но вообще ж в телефоне обычно куча инфы, которая тебя конкретного касается. Разве что отдельный купить...
28.05.2026 12:28 Ответить
але ж ви так впевнено вже звіздюка на 15 років закрили. а навіть не перевірили чи то його телефон.

тут бульшість таких людожерів в коментах, їм сказали що це ворог народу - і вони готові горло перегризти хлопцю.
28.05.2026 12:45 Ответить
Закроет (если докажут) суд, а я просто высказал мнение на случай, если таки виновен. Имею право.
Максим, вы посты что ли набиваете?
28.05.2026 12:49 Ответить
Максимку хочеться, чимдуж, і несамовито, добиться авторитету, на форумі... Але не знає, як... Тому почав "срачі" провокувать...
28.05.2026 13:16 Ответить
В чужим телефоном тоді можно?
28.05.2026 14:11 Ответить
що "можно"?
якщо телефон підкинули, як погранцю, то "можно".
28.05.2026 14:15 Ответить
Задай питання пошуковику - "з якого віку настає кримінальна відповідальність, за державну зраду?", і прочитай...
28.05.2026 12:54 Ответить
Кримінальна відповідальність за державну зраду (ст. 111 КК України) в Україні настає з 16 років
И? Что ты сказать-то хотел?
28.05.2026 13:10 Ответить
Я про те, що йому ВЖЕ, нібито (судячи з статті), виповнилося 16-ть...
28.05.2026 13:14 Ответить
Ну да.
28.05.2026 13:22 Ответить
От і ВСЕ...
28.05.2026 14:15 Ответить
А що по законах воєнного стану не можна його розстріляти ?
28.05.2026 11:40 Ответить
Назви цей "закон воєнного стану"... Скільки вас, тут, не питаю, про них - відразу "морозитеся"...
28.05.2026 12:02 Ответить
"Оказал сопротивление при задержании" (с)
28.05.2026 12:31 Ответить
А для чого? Публічно ти не оголосиш, що він РОЗСТРІЛЯНИЙ , чи вбитий іншим способом, за вчинення злочину, бо це суперечить КК УКраїни. А покарання повинне буть оголошене публічно - щоб майбутні правопорушники знали про його невідворотність... Тоді для чого убивать? Та ще й молодого дурня, який, можливо, до кінця не тямив, що творить? "Шоб було?" Можливо, відсидівши, порозумнішає... Заведе сім'ю. Стане батьком...
28.05.2026 13:02 Ответить
Почему "не оголосиш"? Вполне себе объявили, что диверсанта/агента при задержании задвухсотили. И следующие задумаются, что из зоны выход есть, а из труны нет.
28.05.2026 13:08 Ответить
Ну, як тобі сказать... Ну - раз... Ну - два... Ну - три... А потім почнуться питання - чи не надто часто їх "при затриманні"? Це, як з "падіннями з сосни", бусифікованих"...
28.05.2026 13:11 Ответить
Ну ладно. Не каждого. Через одного.
28.05.2026 13:14 Ответить
Це ТВІЙ погляд на проблему... Маєш право...
28.05.2026 14:13 Ответить
якщо тобі телефон підкинуть і розстріляють, ти ж не проти будеш?
28.05.2026 14:16 Ответить
А за розмінований чонгар можна по законах воєнного стану? Скіжіть будь ласка "почітатєль таварішча Сраліна" ілі ето другоє?
28.05.2026 12:16 Ответить
Нужно по хорошему.
28.05.2026 12:23 Ответить
Скільки можна запроданців з обмеженою мізковою діяльністю називати гонорово "агент рф"? (та ще з великої літери?). Редактори, агов!
28.05.2026 11:43 Ответить
Навряд чи запроданець. Просто малий довбо@об! Таких треба показово на довічне...
28.05.2026 11:46 Ответить
Разом з батьками.
28.05.2026 13:05 Ответить
Малий довбограй, який за гроші продає ворогу своїх., хіба не запроданець?
28.05.2026 16:55 Ответить
Так онжеребьонок!!!
28.05.2026 11:45 Ответить
Задовбали вже з тими "агентами рф" та ще й неповнолітніми. Напишіть просто - "малолітнє продажне чмо" за пригоршню грошей куплене.
28.05.2026 11:48 Ответить
Згоден, цей вишкребок що в штаті фсб, звання має? Ні. Всі ці операції сбу як під копірку написані. "завербували" в телеграм, а чому не в "однокласниках" чи там вайбері? Гнидьониша вони вирахували , а от ********* з ОПЗЖ, комуняк недобитих не бачать....
28.05.2026 12:06 Ответить
А давайте УСІХ дітей розстріляємо, довбограї!!!!!
Давайте на випередження!!!
Зрадники країни, хто дітям таке бажає...
Якщо пішла така жара то давайте і їх батьків! якщо вони ще живі!!!!!
Підари ніколи не думають про причини, а тільки про наслідки.....
28.05.2026 11:54 Ответить
І ще - підкинути телефон - як два пальця - москальські гниди!

https://suspilne.media/chernihiv/1161632-sudat-dvoh-operativnikiv-sbu-u-cernigovi-za-pidozrou-u-stucnomu-stvorenni-dokaziv/ Судять двох оперативників СБУ у Чернігові за підозрою у штучному створенні доказів
28.05.2026 11:56 Ответить
у дитячі колонії таких виродків відправляють до 16 років чи до 18, якщо він заробив на пожиттєве, то в "дорослу" в'язницю його переведуть коли виповниться 18?
28.05.2026 12:13 Ответить
він не дитина, принаймні не лише дитина, він ворог, який допомагає агресору знищити український народ
28.05.2026 12:15 Ответить
Нуу з цією владою усі чоловіки стали злочинцями, тепер діти.... Далі жінки, так ви за геноцид українського народу?
28.05.2026 14:22 Ответить
чоловіки, жінки і діти захищають український народ від геноциду, а ті, що допомагають нелюдам викреслити його з історії і назавжди "вирішити українське питання", до них стосунку не мають
28.05.2026 16:07 Ответить
У батьків все конфіскувати на користь держави, і всім кодлом на болота з голими дупами.
28.05.2026 11:55 Ответить
Найбільша частина провини на батьках.
Як в народі говорять -"Якщо тато з мамою не дали, то вже ніхто не дасть".
28.05.2026 11:56 Ответить
А чия провина що в зРаді сидять фсбшні кроти на 5 році війни, не скажете?
28.05.2026 12:08 Ответить
Теж вони. )
28.05.2026 12:46 Ответить
В тюрягу, обучить какой-нибудь профессии и пусть работает в три смены...лет 15...
28.05.2026 12:17 Ответить
Батьків до такої відповідальності, щоб десятим-сотим переказали !
28.05.2026 13:04 Ответить
аніжедеті
28.05.2026 16:11 Ответить
 
 