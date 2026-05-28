СБУ задержала 16-летнего агента РФ, который корректировал удары по Харьковщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задержала в Харьковской области несовершеннолетнего агента РФ, который, по данным следствия, передавал врагу координаты для ракетно-бомбовых и дронных ударов по региону.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"16-летнего школьника из Чугуевского района оккупанты завербовали через Telegram-каналы, где он искал "легкие заработки", — говорится в сообщении.

Задача — выявление ПВО и передача координат

После вербовки, по версии следствия, юноша получил задание от российских кураторов выявлять позиции украинских зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций.

Для этого он якобы объезжал территорию на мопеде, фотографировал объекты, снимал видео и отмечал их координаты на Google-картах. В случаях, когда сделать фото не удавалось, передавал описание местности через голосовые сообщения.

Также, по данным СБУ, коммуникация с российским куратором происходила с использованием кодовых слов и элементов конспирации.

Разоблачение и задержание

Правоохранители сообщили, что следующим заданием агента должна была стать установка скрытой камеры на трассе для фиксации движения украинских военных колонн.

СБУ задержала подозреваемого во время фотографирования военной техники. Во время обыска у него изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с российскими спецслужбами.

Подозрение и мера пресечения

Молодому человеку сообщено о подозрении по статье о государственной измене в условиях военного положения. Он находится под стражей без права залога и может получить наказание вплоть до пожизненного заключения с конфискацией имущества.











