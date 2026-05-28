СБУ затримала 16-річного агента РФ, який коригував удари по Харківщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України затримала на Харківщині неповнолітнього агента РФ, який, за даними слідства, передавав ворогу координати для ракетно-бомбових та дронових ударів по регіону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

"16-річного школяра з Чугуївського району окупанти завербували через Telegram-канали, де він шукав "легкі заробітки", - йдеться в повідомленні\

Завдання - виявлення ППО та передача координат

Після вербування, за версією слідства, юнак отримав завдання від російських кураторів виявляти позиції українських зенітно-ракетних комплексів і радіолокаційних станцій.

Для цього він нібито об’їжджав територію на мопеді, фотографував об’єкти, знімав відео та позначав їхні координати на Google-картах. У випадках, коли фото зробити не вдавалося, передавав опис місцевості через голосові повідомлення.

Також, за даними СБУ, комунікація з російським куратором відбувалася з використанням кодових слів та елементів конспірації.

Викриття та затримання

Правоохоронці повідомили, що наступним завданням агента мало стати встановлення прихованої камери на трасі для фіксації руху українських військових колон.

СБУ затримала підозрюваного під час фотографування військової техніки. Під час обшуку у нього вилучили смартфон із доказами співпраці з російськими спецслужбами.

Підозра та запобіжний захід

Юнаку повідомлено про підозру за статтею про державну зраду в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою без права застави та може отримати покарання аж до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ затримала 16-річного агента РФ на Харківщині: коригував удари по ППО
СБУ (13916) шпигунство (1125) Харківська область (2778) Чугуївський район (393)
+13
Нігуя собі - шукав легких грошей а легкої смерті він не хоче?
28.05.2026 11:38 Відповісти
+7
Навіщо? 16 років є. Стаття "державна зрада" підпадає під перелік справ, відповідальність за яку наступає з 16-ти. Бугай здоровий... У Водяне його, на Черкащину... В гранітний кар'єр... Хай там граніт добуває, на відбудову України... Або кудись на Житомирщину. Там багато кар'єрів кварцитових... Можливо, деякі і "зонами" забезпечені... "Дружбу", під Новими Білокоровичами, не пропоную (хоч місце гарне, "мошкокомарине"), посеред боліт. Це колишній кар'єр МО, і там немає "зони"...
28.05.2026 11:58 Відповісти
+5
Навряд чи запроданець. Просто малий довбо@об! Таких треба показово на довічне...
28.05.2026 11:46 Відповісти
Нігуя собі - шукав легких грошей а легкої смерті він не хоче?
28.05.2026 11:38 Відповісти
Навіщо? 16 років є. Стаття "державна зрада" підпадає під перелік справ, відповідальність за яку наступає з 16-ти. Бугай здоровий... У Водяне його, на Черкащину... В гранітний кар'єр... Хай там граніт добуває, на відбудову України... Або кудись на Житомирщину. Там багато кар'єрів кварцитових... Можливо, деякі і "зонами" забезпечені... "Дружбу", під Новими Білокоровичами, не пропоную (хоч місце гарне, "мошкокомарине"), посеред боліт. Це колишній кар'єр МО, і там немає "зони"...
28.05.2026 11:58 Відповісти
У тебе є бажання, "за мій рахунок", собі, на форумі, "авторитету набрать", розводячи "срач"? Сумніваюся, що це тобі вдасться - тут не дуже шанують тих, хто "гімно, на вентилятор, накидає...".
І я тобі "підігравать" не буду... Тут обговорюється тема затримання колаборанта, а не моя особа...
Тому, "Йди лісом...".
28.05.2026 12:08 Відповісти
Так вроде ж любая уголовка с 16-ти наступает. А особо тяжкие вообще с 14-ти.
Так что да, присядет звиздюк на 10-15, если судья норм будет, а не "посевальщица".
28.05.2026 12:22 Відповісти
а якщо не зможуть довести що то його телефон?
28.05.2026 12:25 Відповісти
Ну на нет и суда нет (с)
Я хз.
Но вообще ж в телефоне обычно куча инфы, которая тебя конкретного касается. Разве что отдельный купить...
28.05.2026 12:28 Відповісти
але ж ви так впевнено вже звіздюка на 15 років закрили. а навіть не перевірили чи то його телефон.

тут бульшість таких людожерів в коментах, їм сказали що це ворог народу - і вони готові горло перегризти хлопцю.
28.05.2026 12:45 Відповісти
Закроет (если докажут) суд, а я просто высказал мнение на случай, если таки виновен. Имею право.
Максим, вы посты что ли набиваете?
28.05.2026 12:49 Відповісти
Максимку хочеться, чимдуж, і несамовито, добиться авторитету, на форумі... Але не знає, як... Тому почав "срачі" провокувать...
28.05.2026 13:16 Відповісти
В чужим телефоном тоді можно?
28.05.2026 14:11 Відповісти
що "можно"?
якщо телефон підкинули, як погранцю, то "можно".
28.05.2026 14:15 Відповісти
Задай питання пошуковику - "з якого віку настає кримінальна відповідальність, за державну зраду?", і прочитай...
28.05.2026 12:54 Відповісти
Кримінальна відповідальність за державну зраду (ст. 111 КК України) в Україні настає з 16 років
И? Что ты сказать-то хотел?
28.05.2026 13:10 Відповісти
Я про те, що йому ВЖЕ, нібито (судячи з статті), виповнилося 16-ть...
28.05.2026 13:14 Відповісти
Ну да.
28.05.2026 13:22 Відповісти
От і ВСЕ...
28.05.2026 14:15 Відповісти
А що по законах воєнного стану не можна його розстріляти ?
28.05.2026 11:40 Відповісти
Назви цей "закон воєнного стану"... Скільки вас, тут, не питаю, про них - відразу "морозитеся"...
28.05.2026 12:02 Відповісти
"Оказал сопротивление при задержании" (с)
28.05.2026 12:31 Відповісти
А для чого? Публічно ти не оголосиш, що він РОЗСТРІЛЯНИЙ , чи вбитий іншим способом, за вчинення злочину, бо це суперечить КК УКраїни. А покарання повинне буть оголошене публічно - щоб майбутні правопорушники знали про його невідворотність... Тоді для чого убивать? Та ще й молодого дурня, який, можливо, до кінця не тямив, що творить? "Шоб було?" Можливо, відсидівши, порозумнішає... Заведе сім'ю. Стане батьком...
28.05.2026 13:02 Відповісти
Почему "не оголосиш"? Вполне себе объявили, что диверсанта/агента при задержании задвухсотили. И следующие задумаются, что из зоны выход есть, а из труны нет.
28.05.2026 13:08 Відповісти
Ну, як тобі сказать... Ну - раз... Ну - два... Ну - три... А потім почнуться питання - чи не надто часто їх "при затриманні"? Це, як з "падіннями з сосни", бусифікованих"...
28.05.2026 13:11 Відповісти
Ну ладно. Не каждого. Через одного.
28.05.2026 13:14 Відповісти
Це ТВІЙ погляд на проблему... Маєш право...
28.05.2026 14:13 Відповісти
якщо тобі телефон підкинуть і розстріляють, ти ж не проти будеш?
28.05.2026 14:16 Відповісти
А за розмінований чонгар можна по законах воєнного стану? Скіжіть будь ласка "почітатєль таварішча Сраліна" ілі ето другоє?
28.05.2026 12:16 Відповісти
Нужно по хорошему.
28.05.2026 12:23 Відповісти
Скільки можна запроданців з обмеженою мізковою діяльністю називати гонорово "агент рф"? (та ще з великої літери?). Редактори, агов!
28.05.2026 11:43 Відповісти
Навряд чи запроданець. Просто малий довбо@об! Таких треба показово на довічне...
28.05.2026 11:46 Відповісти
Разом з батьками.
28.05.2026 13:05 Відповісти
Малий довбограй, який за гроші продає ворогу своїх., хіба не запроданець?
28.05.2026 16:55 Відповісти
Так онжеребьонок!!!
28.05.2026 11:45 Відповісти
Задовбали вже з тими "агентами рф" та ще й неповнолітніми. Напишіть просто - "малолітнє продажне чмо" за пригоршню грошей куплене.
28.05.2026 11:48 Відповісти
Згоден, цей вишкребок що в штаті фсб, звання має? Ні. Всі ці операції сбу як під копірку написані. "завербували" в телеграм, а чому не в "однокласниках" чи там вайбері? Гнидьониша вони вирахували , а от ********* з ОПЗЖ, комуняк недобитих не бачать....
28.05.2026 12:06 Відповісти
А давайте УСІХ дітей розстріляємо, довбограї!!!!!
Давайте на випередження!!!
Зрадники країни, хто дітям таке бажає...
Якщо пішла така жара то давайте і їх батьків! якщо вони ще живі!!!!!
Підари ніколи не думають про причини, а тільки про наслідки.....
28.05.2026 11:54 Відповісти
І ще - підкинути телефон - як два пальця - москальські гниди!

https://suspilne.media/chernihiv/1161632-sudat-dvoh-operativnikiv-sbu-u-cernigovi-za-pidozrou-u-stucnomu-stvorenni-dokaziv/ Судять двох оперативників СБУ у Чернігові за підозрою у штучному створенні доказів
28.05.2026 11:56 Відповісти
у дитячі колонії таких виродків відправляють до 16 років чи до 18, якщо він заробив на пожиттєве, то в "дорослу" в'язницю його переведуть коли виповниться 18?
28.05.2026 12:13 Відповісти
він не дитина, принаймні не лише дитина, він ворог, який допомагає агресору знищити український народ
28.05.2026 12:15 Відповісти
Нуу з цією владою усі чоловіки стали злочинцями, тепер діти.... Далі жінки, так ви за геноцид українського народу?
28.05.2026 14:22 Відповісти
чоловіки, жінки і діти захищають український народ від геноциду, а ті, що допомагають нелюдам викреслити його з історії і назавжди "вирішити українське питання", до них стосунку не мають
28.05.2026 16:07 Відповісти
У батьків все конфіскувати на користь держави, і всім кодлом на болота з голими дупами.
28.05.2026 11:55 Відповісти
Найбільша частина провини на батьках.
Як в народі говорять -"Якщо тато з мамою не дали, то вже ніхто не дасть".
28.05.2026 11:56 Відповісти
А чия провина що в зРаді сидять фсбшні кроти на 5 році війни, не скажете?
28.05.2026 12:08 Відповісти
Теж вони. )
28.05.2026 12:46 Відповісти
В тюрягу, обучить какой-нибудь профессии и пусть работает в три смены...лет 15...
28.05.2026 12:17 Відповісти
Батьків до такої відповідальності, щоб десятим-сотим переказали !
28.05.2026 13:04 Відповісти
аніжедеті
28.05.2026 16:11 Відповісти
 
 