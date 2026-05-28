СБУ затримала 16-річного агента РФ, який коригував удари по Харківщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України затримала на Харківщині неповнолітнього агента РФ, який, за даними слідства, передавав ворогу координати для ракетно-бомбових та дронових ударів по регіону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

"16-річного школяра з Чугуївського району окупанти завербували через Telegram-канали, де він шукав "легкі заробітки", - йдеться в повідомленні\

Завдання - виявлення ППО та передача координат

Після вербування, за версією слідства, юнак отримав завдання від російських кураторів виявляти позиції українських зенітно-ракетних комплексів і радіолокаційних станцій.

Для цього він нібито об’їжджав територію на мопеді, фотографував об’єкти, знімав відео та позначав їхні координати на Google-картах. У випадках, коли фото зробити не вдавалося, передавав опис місцевості через голосові повідомлення.

Також, за даними СБУ, комунікація з російським куратором відбувалася з використанням кодових слів та елементів конспірації.

Викриття та затримання

Правоохоронці повідомили, що наступним завданням агента мало стати встановлення прихованої камери на трасі для фіксації руху українських військових колон.

СБУ затримала підозрюваного під час фотографування військової техніки. Під час обшуку у нього вилучили смартфон із доказами співпраці з російськими спецслужбами.

Підозра та запобіжний захід

Юнаку повідомлено про підозру за статтею про державну зраду в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою без права застави та може отримати покарання аж до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.











