В Киеве изъята контрафактная продукция на сумму более 12 миллионов: ликвидирована схема сбыта вейпов. ФОТО

В столице правоохранители раскрыли масштабную схему незаконного оборота поддельных электронных сигарет и никотиносодержащих изделий.

Контрафактный товар реализовывали через сеть магазинов и киосков с поддельными марками акцизного налога или вообще без них, сообщает Цензор.НЕТ.

Масштабы нелегального бизнеса

Оперативники управления стратегических расследований в Киеве Нацполиции совместно с детективами БЭБ зафиксировали, что для прикрытия нелегальной деятельности дельцы использовали подконтрольные фиктивные предприятия. Через них осуществлялись поставки и расчеты за продукцию.

На готовый товар наносились поддельные акцизные марки, которые лишь имитировали оригинальные знаки и не учитывались в государственных реестрах.

Правоохранители провели 27 обысков по местам изготовления и продажи подакцизных товаров. По результатам следственных действий изъято:

  • более 30 000 единиц жидкостей и компонентов для электронных сигарет;

  • 16 000 единиц другой табачной продукции;

  • почти 2 500 POD-систем;

  • около 10 000 картриджей;

  • компьютерную технику, мобильные телефоны, черновые записи и наличные деньги.

Общая стоимость изъятого фальсификата по ценам "черного" рынка составляет около 12,3 миллиона гривен.

Квалификация и расследование

В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество. Правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к функционированию нелегального бизнеса.

Досудебное расследование проводится под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров);

  • ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

полиция
Вже половили всіх злодіїв, вбивць, рецидивістів, хабарників, залишилося тільки цигарки вилучити і бабусь з городиною поганяти.
28.05.2026 15:14 Ответить
Філіп Моріс не проти )
28.05.2026 15:16 Ответить
просто ЗЕбіляри владні не хочуть щоб грошики текли минаючи потужних менеджерів
28.05.2026 15:16 Ответить
У столиці правоохоронці викрили масштабну схему незаконного обігу фальсифікованих електронних сигарет та нікотиновмісних виробів. Джерело: https://censor.net/ua/p4005538,
а ліквідували чи кришу поміняли й все?
28.05.2026 17:44 Ответить
 
 