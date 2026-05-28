В Киеве изъята контрафактная продукция на сумму более 12 миллионов: ликвидирована схема сбыта вейпов. ФОТО
В столице правоохранители раскрыли масштабную схему незаконного оборота поддельных электронных сигарет и никотиносодержащих изделий.
Контрафактный товар реализовывали через сеть магазинов и киосков с поддельными марками акцизного налога или вообще без них, сообщает Цензор.НЕТ.
Масштабы нелегального бизнеса
Оперативники управления стратегических расследований в Киеве Нацполиции совместно с детективами БЭБ зафиксировали, что для прикрытия нелегальной деятельности дельцы использовали подконтрольные фиктивные предприятия. Через них осуществлялись поставки и расчеты за продукцию.
На готовый товар наносились поддельные акцизные марки, которые лишь имитировали оригинальные знаки и не учитывались в государственных реестрах.
Правоохранители провели 27 обысков по местам изготовления и продажи подакцизных товаров. По результатам следственных действий изъято:
более 30 000 единиц жидкостей и компонентов для электронных сигарет;
16 000 единиц другой табачной продукции;
почти 2 500 POD-систем;
около 10 000 картриджей;
компьютерную технику, мобильные телефоны, черновые записи и наличные деньги.
Общая стоимость изъятого фальсификата по ценам "черного" рынка составляет около 12,3 миллиона гривен.
Квалификация и расследование
В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество. Правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к функционированию нелегального бизнеса.
Досудебное расследование проводится под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров);
ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
а ліквідували чи кришу поміняли й все?