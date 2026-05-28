УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13800 відвідувачів онлайн
Новини Фото
648 4

У Києві вилучено контрафактної продукції на понад 12 мільйонів: ліквідовано схему збуту вейпів. ФОТО

У столиці правоохоронці викрили масштабну схему незаконного обігу фальсифікованих електронних сигарет та нікотиновмісних виробів.

Контрафактний товар реалізовували через мережу магазинів і кіосків із підробленими марками акцизного податку або взагалі без них, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Масштаби нелегального бізнесу

Оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві Нацполіції спільно з детективами БЕБ задокументували, що для прикриття нелегальної діяльності ділки використовували підконтрольні фіктивні підприємства. Через них здійснювалися постачання та розрахунки за продукцію.

На готовий товар наносилися підроблені акцизні марки, які лише імітували оригінальні знаки та не обліковувалися у державних реєстрах.

Правоохоронці провели 27 обшуків за місцями виготовлення та продажу підакцизних товарів. За результатами слідчих дій вилучено:

  • понад 30 000 одиниць рідин та компонентів для електронних сигарет;

  • 16 000 одиниць іншої тютюнової продукції;

  • майже 2 500 POD-систем;

  • близько 10 000 картриджів;

  • комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та готівку.

Загальна вартість вилученого фальсифікату за цінами "чорного" ринку становить близько 12,3 мільйона гривень.

Кваліфікація та розслідування

Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до функціонування нелегального бізнесу.

Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Київської міської прокуратури за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів);

  • ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

поліція
поліція
поліція
поліція
поліція

Також дивіться: У Києві врятували кішку, яка три дні пробула під завалами після російського обстрілу. ВIДЕО

Автор: 

Київ (20802) контрафакт (250) Нацполіція (15729) Бюро економічної безпеки (839)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вже половили всіх злодіїв, вбивць, рецидивістів, хабарників, залишилося тільки цигарки вилучити і бабусь з городиною поганяти.
показати весь коментар
28.05.2026 15:14 Відповісти
Філіп Моріс не проти )
показати весь коментар
28.05.2026 15:16 Відповісти
просто ЗЕбіляри владні не хочуть щоб грошики текли минаючи потужних менеджерів
показати весь коментар
28.05.2026 15:16 Відповісти
У столиці правоохоронці викрили масштабну схему незаконного обігу фальсифікованих електронних сигарет та нікотиновмісних виробів. Джерело: https://censor.net/ua/p4005538,
а ліквідували чи кришу поміняли й все?
показати весь коментар
28.05.2026 17:44 Відповісти
 
 