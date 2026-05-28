У Києві вилучено контрафактної продукції на понад 12 мільйонів: ліквідовано схему збуту вейпів. ФОТО

У столиці правоохоронці викрили масштабну схему незаконного обігу фальсифікованих електронних сигарет та нікотиновмісних виробів.

Контрафактний товар реалізовували через мережу магазинів і кіосків із підробленими марками акцизного податку або взагалі без них, інформує Цензор.НЕТ.

Масштаби нелегального бізнесу

Оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві Нацполіції спільно з детективами БЕБ задокументували, що для прикриття нелегальної діяльності ділки використовували підконтрольні фіктивні підприємства. Через них здійснювалися постачання та розрахунки за продукцію.

На готовий товар наносилися підроблені акцизні марки, які лише імітували оригінальні знаки та не обліковувалися у державних реєстрах.

Правоохоронці провели 27 обшуків за місцями виготовлення та продажу підакцизних товарів. За результатами слідчих дій вилучено:

понад 30 000 одиниць рідин та компонентів для електронних сигарет;

16 000 одиниць іншої тютюнової продукції;

майже 2 500 POD-систем;

близько 10 000 картриджів;

комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та готівку.

Загальна вартість вилученого фальсифікату за цінами "чорного" ринку становить близько 12,3 мільйона гривень.

Кваліфікація та розслідування

Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до функціонування нелегального бізнесу.

Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Київської міської прокуратури за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів);

ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).











