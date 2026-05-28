Работа на СТО вместо службы: ГБР сообщило о подозрении бывшему командиру воинской части Хмельнитчины. ФОТОрепортаж

Сотрудники Государственного бюро расследований объявили о подозрении бывшему командиру воинской части из Хмельницкой области.

Чиновник организовал преступную схему, которая позволяла военнослужащим уклоняться от службы, работая на частной СТО, передает Цензор.НЕТ.

Суть махинации и ущерб государству

Преступная схема действовала как минимум с осени 2024 года. Командир части в сговоре с двумя руководителями отдельных подразделений подбирал солдат, которые хотели числиться на службе лишь формально.

Вместо выполнения военных обязанностей мужчинам предлагали работу на частном автосервисе в Киевской области. Условия "сотрудничества" были следующими:

Солдаты должны были отдавать руководству часть своего официального денежного обеспечения;

Взамен они получали заработок за ремонт автомобилей на СТО.

По предварительным оценкам следствия, сумма нанесенного государству ущерба (из-за необоснованного начисления зарплат военным) составляет около 1 миллиона гривен.

Задержание и объявление подозрения

В декабре 2025 года ГБР пресекло работу схемы, разоблачив 5 фигурантов махинации. Военнослужащих-"автослесарей" задержали непосредственно на рабочем месте в автомастерской.

После раскрытия схемы командира части перевели на более низкую должность в другое подразделение. Однако в ходе расследования выяснилось, что он был не просто осведомлен, а выступал главным инициатором нелегального бизнеса.

В настоящее время экс-командир подозревается в:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины — злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, совершенное по предварительному сговору группой лиц;

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 УК Украины — пособничество в уклонении от несения обязанностей военной службы в условиях военного положения.

Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Бывшему чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы.













