Робота на СТО замість служби: ДБР повідомило про підозру екскомандиру військової частини Хмельниччини. ФОТОрепортаж

Працівники Державного бюро розслідувань оголосили про підозру колишньому командиру військової частини з Хмельниччини.

Посадовець організував злочинну схему, яка дозволяла військовослужбовцям ухилятися від служби, працюючи на приватному СТО, передає Цензор.НЕТ.

Суть оборудки та збитки державі

Злочинна схема діяла щонайменше з осені 2024 року. Командир частини у змові з двома керівниками окремих підрозділів підшуковував солдатів, які хотіли числитися на службі лише формально.

Замість виконання військових обов'язків чоловікам пропонували роботу на приватному автосервісі у Київській області. Умови "співпраці" були такими:

Солдати мали віддавати керівництву частини частину свого офіційного грошового забезпечення;

Натомість вони отримували заробіток за ремонт автомобілів на СТО.

За попередніми оцінками слідства, сума завданих державі збитків (через безпідставне нарахування зарплат військовим) становить близько 1 мільйон гривень.

Затримання та оголошення підозри

У грудні 2025 року ДБР припинило роботу схеми, викривши 5 фігурантів оборудки. Військовослужбовців-"автослюсарів" затримали безпосередньо на робочому місці в автомайстерні.

Після викриття схеми командира частини перевели на нижчу посаду в інший підрозділ. Однак у ході розслідування з'ясувалося, що він був не просто поінформований, а виступав головним ініціатором нелегального бізнесу.

Наразі екскомандир підозрюється за:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України — зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 КК України — пособництво в ухиленні від несення обов’язків військової служби в умовах воєнного стану.

Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Експосадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі.













