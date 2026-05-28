С предупредительными выстрелами и погоней: в Закарпатье задержали переправщика с "клиентами". ФОТОрепортаж
В Закарпатье пограничники Мукачевского отряда совместно с оперативниками были вынуждены применить оружие для задержания трёх правонарушителей.
Инцидент произошел в 100 метрах от украинско-румынской границы, передает Цензор.НЕТ.
Военнослужащие отдела "Дяково" остановили для проверки автомобиль марки Audi. Сразу после остановки двое пассажиров выскочили из салона и попытались скрыться.
На законные требования правоохранителей они не реагировали, поэтому пограничникам пришлось произвести несколько предупредительных выстрелов в воздух из устройства для отстрела резиновых пуль. После этого беглецов задержали.
Детали незаконного "трансфера"
В ходе выяснения обстоятельств правоохранители установили, что 35-летний житель поселка Королево организовал схему нелегального пересечения границы для военнообязанных.
-
Стоимость услуг: $13 000 США с двух клиентов.
-
Маршрут: организатор планировал в ночное время, в обход имеющихся блокпостов и контрольных постов, пешком довести мужчин до линии границы с Румынией.
-
"Клиенты": жители Николаевской и Закарпатской областей.
Что грозит фигурантам?
Мероприятия по раскрытию канала переправки проводились совместно с Береговским районным отделом полиции под процессуальным руководством окружной прокуратуры.
Организатора схемы задержали. Ему объявлено подозрение. Суд уже избрал ему меру пресечения - 60 суток под стражей с возможностью внесения залога в размере 133 120 гривен.
В отношении двух уклонистов пограничники составили протоколы об административных правонарушениях за попытку незаконного пересечения границы и злостное неповиновение законному распоряжению военнослужащих Госпогранслужбы. Материалы направлены в суд.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Карати треба, цю потороч, як і зеленського з шоблою!!
Бідний микола кращє піде втопиться в тисі, бо в ЗСУ його уб'ють ще в ТЦК. а потім розстріляють на бзвп. а потім кинуть сразу на штурм. а після штурма його не пустять у відпустку. я все перечислив, чи шось забув із того, що чекає бідного миколу?
і лінивий, бо замість того, щоб копать, він скаже, шо і так ******* і ***** воно надо.