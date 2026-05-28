С предупредительными выстрелами и погоней: в Закарпатье задержали переправщика с "клиентами". ФОТОрепортаж

В Закарпатье пограничники Мукачевского отряда совместно с оперативниками были вынуждены применить оружие для задержания трёх правонарушителей.

Инцидент произошел в 100 метрах от украинско-румынской границы, передает Цензор.НЕТ.

Военнослужащие отдела "Дяково" остановили для проверки автомобиль марки Audi. Сразу после остановки двое пассажиров выскочили из салона и попытались скрыться.

На законные требования правоохранителей они не реагировали, поэтому пограничникам пришлось произвести несколько предупредительных выстрелов в воздух из устройства для отстрела резиновых пуль. После этого беглецов задержали.

Детали незаконного "трансфера"

В ходе выяснения обстоятельств правоохранители установили, что 35-летний житель поселка Королево организовал схему нелегального пересечения границы для военнообязанных.

Стоимость услуг: $13 000 США с двух клиентов.

Маршрут: организатор планировал в ночное время, в обход имеющихся блокпостов и контрольных постов, пешком довести мужчин до линии границы с Румынией.

"Клиенты": жители Николаевской и Закарпатской областей.

Что грозит фигурантам?

Мероприятия по раскрытию канала переправки проводились совместно с Береговским районным отделом полиции под процессуальным руководством окружной прокуратуры.

Организатора схемы задержали. Ему объявлено подозрение. Суд уже избрал ему меру пресечения - 60 суток под стражей с возможностью внесения залога в размере 133 120 гривен.

В отношении двух уклонистов пограничники составили протоколы об административных правонарушениях за попытку незаконного пересечения границы и злостное неповиновение законному распоряжению военнослужащих Госпогранслужбы. Материалы направлены в суд.





