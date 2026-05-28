С предупредительными выстрелами и погоней: в Закарпатье задержали переправщика с "клиентами". ФОТОрепортаж

В Закарпатье пограничники Мукачевского отряда совместно с оперативниками были вынуждены применить оружие для задержания трёх правонарушителей.

Инцидент произошел в 100 метрах от украинско-румынской границы, передает Цензор.НЕТ.

Военнослужащие отдела "Дяково" остановили для проверки автомобиль марки Audi. Сразу после остановки двое пассажиров выскочили из салона и попытались скрыться.

На законные требования правоохранителей они не реагировали, поэтому пограничникам пришлось произвести несколько предупредительных выстрелов в воздух из устройства для отстрела резиновых пуль. После этого беглецов задержали.

Детали незаконного "трансфера"

В ходе выяснения обстоятельств правоохранители установили, что 35-летний житель поселка Королево организовал схему нелегального пересечения границы для военнообязанных.

  • Стоимость услуг: $13 000 США с двух клиентов.

  • Маршрут: организатор планировал в ночное время, в обход имеющихся блокпостов и контрольных постов, пешком довести мужчин до линии границы с Румынией.

  • "Клиенты": жители Николаевской и Закарпатской областей.

Что грозит фигурантам?

Мероприятия по раскрытию канала переправки проводились совместно с Береговским районным отделом полиции под процессуальным руководством окружной прокуратуры.

Организатора схемы задержали. Ему объявлено подозрение. Суд уже избрал ему меру пресечения - 60 суток под стражей с возможностью внесения залога в размере 133 120 гривен.

В отношении двух уклонистов пограничники составили протоколы об административных правонарушениях за попытку незаконного пересечения границы и злостное неповиновение законному распоряжению военнослужащих Госпогранслужбы. Материалы направлены в суд.

Топ комментарии
+16
Ухилянти пострілами не дають цивільним перетнути кордон.
28.05.2026 17:17 Ответить
+12
раніше уявити не могла як люди живуть в північній кореї, зараз уявляю....
28.05.2026 17:14 Ответить
+9
Сцикопіхотному роду, нема переводу!
28.05.2026 17:07 Ответить
Сцикопіхотному роду, нема переводу!
28.05.2026 17:07 Ответить
Чому переправник досі не в ЗСУ?
28.05.2026 17:21 Ответить
Пан ******** повертайся , країна в біді,а ти чипушило німцям сраки миєш.А ,певно ти той ******** з прогресівнай партії вітренко,циган Марченко,що ту стару конотопську відьму шпілить вітрєнчіху.
29.05.2026 16:13 Ответить
О, іще одна сцикопіхотна шакалина себе викрила


29.05.2026 16:47 Ответить
хороше поповнення на фронт!
28.05.2026 17:08 Ответить
В камуфляжі, вже й обстріляні)
28.05.2026 18:12 Ответить
"Где лучшие из лучших ? Зализывают раны... Пошлите лучших из худших !"(с). Все збс.
28.05.2026 17:14 Ответить
Одні «інваліди», скалічені совдепівською спадщеною, звикли до брехні зеленського і його приблуд95 з КабМіндічами оманськими!!
Карати треба, цю потороч, як і зеленського з шоблою!!
28.05.2026 17:14 Ответить
Зеленський тут яким боком?
28.05.2026 17:18 Ответить
Зеленський справді "ніяким боком" до цього, а якщо послухати його і його шоблу, то він нічого не знає, ні защо не відповідає і взагалі ніякого відношення не має до посади президента. Так чисто на приколі подорожує по світу за бюджетні кошти, ще робить селфі для фотозвіту. Можна навіть сказати, що життя відбулося, "країна мрій" в усій красі.
28.05.2026 18:03 Ответить
Зеленський, є рецедивіст-ухилянт, з підтвердженням цього з Міноборони, у 2014-15 році!!
28.05.2026 19:30 Ответить
Ось яким: https://www.youtube.com/watch?v=FnAqtR4EgKE Та ще таким: https://www.youtube.com/shorts/LYksEI9Xi98
29.05.2026 23:11 Ответить
раніше уявити не могла як люди живуть в північній кореї, зараз уявляю....
28.05.2026 17:14 Ответить
Похоже, вы не застали СССР, завидую...
28.05.2026 17:16 Ответить
Я застав. Кого катували, пакували людолови, коли воювали у Афгані?
28.05.2026 17:34 Ответить
Я тоже застал, будучи уже взрослым. Припоминаете, как "легко" было покинуть страну без оф. разрешения? Много заградительных полос и мухтары и не способствовали...
28.05.2026 17:42 Ответить
"Железный занавес", с этим я не спорю. Но внутри страны не было такого террора, ну во всяком случае в брежневские времена.
28.05.2026 19:31 Ответить
Дуже тупа маніпуляція. Розрахована на щось типу "в 2019 році голосував за Зе, воювати не хочу, скиглити в неті, яка я жертва кровавих чорних полковників - хочу.
28.05.2026 17:20 Ответить
а шо вже з'їздила подивилась, чи шо?)
28.05.2026 17:25 Ответить
Ухилянти пострілами не дають цивільним перетнути кордон.
28.05.2026 17:17 Ответить
бубочка, тобі теж не дали?) чи ти такий ссикун, шо навіть і не пробував?
28.05.2026 17:23 Ответить
3.14тух, я в Дружківці. в очі мені це скажеш?)
28.05.2026 17:26 Ответить
шо, іще одна ухилянтська бубочка?) чи ти просто тьолка гєрмана?)
28.05.2026 17:40 Ответить
А де реально? В Ужгороському котлі?
28.05.2026 17:49 Ответить
І одразу коменти й лайки від ухилянтів. Один сцикун аж у Баден-Баден забіг
28.05.2026 17:32 Ответить
На обоїх фото, це вони якийсь танок виконують?
28.05.2026 17:33 Ответить
То коломийка )
28.05.2026 17:35 Ответить
Ну звичайно постріли і погоня, бо доганяли бідного Тараса з Миколою, а інших переносять
28.05.2026 17:35 Ответить
Такі бідні ухилянти,шо аж в сраці поцвіло. $13к відвалили бідні Миколи на двох.Коли пішов у армію весною 22 не у всіх на цигарки було.За 13к можна купить дві нормальні бляхи і снарягу.
28.05.2026 17:55 Ответить
Чого? мєнтолові волонтерські інколи підвозили)
Бідний микола кращє піде втопиться в тисі, бо в ЗСУ його уб'ють ще в ТЦК. а потім розстріляють на бзвп. а потім кинуть сразу на штурм. а після штурма його не пустять у відпустку. я все перечислив, чи шось забув із того, що чекає бідного миколу?
28.05.2026 20:26 Ответить
В навчальній роті були люди у яких не було ні копійки за душею.Це вже в бригаді була волонтерка і пішли бойові.
28.05.2026 21:24 Ответить
Бідний Микола на війну не піде до того часу,поки не підуть всі чиновники,поліція,рада,лисий з карталу.А навіть якби так сталось і всі перелічені пішли,бідний микола йти не повинен,тому що він бідний(не навчений і т.д.)Але сама головна причина-бідний Микола хитрожопий і сцикливий.
28.05.2026 21:39 Ответить
і тупий. хитрожопі і в армії пєтляють. сцикливі - теж. а от з тупими проблема. вони замість того, щоб за 5 хвилин вилізти з броні, вигрузить свій шмурдяк і нирнуть в бліндаж, стануть на перекур, підуть селфі дєлать біля молнії, що ******* і тд.
і лінивий, бо замість того, щоб копать, він скаже, шо і так ******* і ***** воно надо.
28.05.2026 21:46 Ответить
ухилянти, ви всі кончєні сцикливі істоти. і вам ніколи не буде виправдання серед тих, хто служив. і для своїх дітей ви будете ссикунами. живіть з цим.
28.05.2026 17:41 Ответить
Міндічі дерьмаки бакланові цукермани чебуреки юзіки патріоти
28.05.2026 18:29 Ответить
Хотіли бесплатно проскочити, падли.
28.05.2026 18:47 Ответить
За перетин кордону з України - штраф, адміністративна відповідальність. Як тут вони мали право стріляти?
29.05.2026 01:56 Ответить
 
 