УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15658 відвідувачів онлайн
Новини Фото Викрили переправників ухилянтів Незаконний перетин кордону
3 151 45

З попереджувальними пострілами та погонею: на Закарпатті затримали переправника з "клієнтами". ФОТОрепортаж

На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону спільно з оперативниками були змушені застосувати зброю для затримання трьох правопорушників.

Інцидент стався за 100 метрів від українсько-румунського кордону, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Військовослужбовці відділу "Дякове" зупинили для перевірки автомобіль марки Audi. Одразу після зупинки двоє пасажирів вискочили з салону та спробували втекти.

На законні вимоги правоохоронців вони не реагували, тому прикордонникам довелося здійснити кілька попереджувальних пострілів угору з пристрою для відстрілу гумових куль. Після цього втікачів затримали.

Деталі незаконного "трансферу"

У ході з'ясування обставин правоохоронці встановили, що 35-річний мешканець селища Королево організував схему нелегального перетину кордону для військовозобов'язаних.

  • Вартість послуг: $13 000 США з двох клієнтів.

  • Маршрут: організатор планував у нічний час, в обхід наявних блокпостів та контрольних постів, пішки довести чоловіків до лінії кордону з Румунією.

  • "Клієнти": жителі Миколаївської та Закарпатської областей.

Що загрожує фігурантам?

Заходи з викриття каналу переправлення проводилися спільно із Берегівським районним відділом поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури.

Організатора схеми затримали. Йому оголошено підозру. Суд уже обрав йому запобіжний захід — 60 діб під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 133 120 гривень.

Стосовно двох ухилянтів прикордонники склали протоколи про адміністративні правопорушення за спробу незаконного перетину кордону та злісну непокору законному розпорядженню військовослужбовців Держприкордонслужби. Матеріали скеровано до суду.

На Закарпатті прикордонники з стріляниною затримали організатора втечі
На Закарпатті прикордонники з стріляниною затримали організатора втечі

Також дивіться: Пілот підрозділу "Фенікс" FPV-дроном уразив вантажівку з окупантами на рекордній відстані у 103 кілометри. ВIДЕО

Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6737) Румунія (1402) Закарпатська область (2253)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Ухилянти пострілами не дають цивільним перетнути кордон.
показати весь коментар
28.05.2026 17:17 Відповісти
+12
раніше уявити не могла як люди живуть в північній кореї, зараз уявляю....
показати весь коментар
28.05.2026 17:14 Відповісти
+9
Сцикопіхотному роду, нема переводу!
показати весь коментар
28.05.2026 17:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сцикопіхотному роду, нема переводу!
показати весь коментар
28.05.2026 17:07 Відповісти
Чому переправник досі не в ЗСУ?
показати весь коментар
28.05.2026 17:21 Відповісти
Пан ******** повертайся , країна в біді,а ти чипушило німцям сраки миєш.А ,певно ти той ******** з прогресівнай партії вітренко,циган Марченко,що ту стару конотопську відьму шпілить вітрєнчіху.
показати весь коментар
29.05.2026 16:13 Відповісти
О, іще одна сцикопіхотна шакалина себе викрила


показати весь коментар
29.05.2026 16:47 Відповісти
хороше поповнення на фронт!
показати весь коментар
28.05.2026 17:08 Відповісти
В камуфляжі, вже й обстріляні)
показати весь коментар
28.05.2026 18:12 Відповісти
"Где лучшие из лучших ? Зализывают раны... Пошлите лучших из худших !"(с). Все збс.
показати весь коментар
28.05.2026 17:14 Відповісти
Одні «інваліди», скалічені совдепівською спадщеною, звикли до брехні зеленського і його приблуд95 з КабМіндічами оманськими!!
Карати треба, цю потороч, як і зеленського з шоблою!!
показати весь коментар
28.05.2026 17:14 Відповісти
Зеленський тут яким боком?
показати весь коментар
28.05.2026 17:18 Відповісти
Зеленський справді "ніяким боком" до цього, а якщо послухати його і його шоблу, то він нічого не знає, ні защо не відповідає і взагалі ніякого відношення не має до посади президента. Так чисто на приколі подорожує по світу за бюджетні кошти, ще робить селфі для фотозвіту. Можна навіть сказати, що життя відбулося, "країна мрій" в усій красі.
показати весь коментар
28.05.2026 18:03 Відповісти
Зеленський, є рецедивіст-ухилянт, з підтвердженням цього з Міноборони, у 2014-15 році!!
показати весь коментар
28.05.2026 19:30 Відповісти
Ось яким: https://www.youtube.com/watch?v=FnAqtR4EgKE Та ще таким: https://www.youtube.com/shorts/LYksEI9Xi98
показати весь коментар
29.05.2026 23:11 Відповісти
раніше уявити не могла як люди живуть в північній кореї, зараз уявляю....
показати весь коментар
28.05.2026 17:14 Відповісти
Похоже, вы не застали СССР, завидую...
показати весь коментар
28.05.2026 17:16 Відповісти
Я застав. Кого катували, пакували людолови, коли воювали у Афгані?
показати весь коментар
28.05.2026 17:34 Відповісти
Я тоже застал, будучи уже взрослым. Припоминаете, как "легко" было покинуть страну без оф. разрешения? Много заградительных полос и мухтары и не способствовали...
показати весь коментар
28.05.2026 17:42 Відповісти
"Железный занавес", с этим я не спорю. Но внутри страны не было такого террора, ну во всяком случае в брежневские времена.
показати весь коментар
28.05.2026 19:31 Відповісти
Дуже тупа маніпуляція. Розрахована на щось типу "в 2019 році голосував за Зе, воювати не хочу, скиглити в неті, яка я жертва кровавих чорних полковників - хочу.
показати весь коментар
28.05.2026 17:20 Відповісти
а шо вже з'їздила подивилась, чи шо?)
показати весь коментар
28.05.2026 17:25 Відповісти
Ухилянти пострілами не дають цивільним перетнути кордон.
показати весь коментар
28.05.2026 17:17 Відповісти
бубочка, тобі теж не дали?) чи ти такий ссикун, шо навіть і не пробував?
показати весь коментар
28.05.2026 17:23 Відповісти
3.14тух, я в Дружківці. в очі мені це скажеш?)
показати весь коментар
28.05.2026 17:26 Відповісти
шо, іще одна ухилянтська бубочка?) чи ти просто тьолка гєрмана?)
показати весь коментар
28.05.2026 17:40 Відповісти
А де реально? В Ужгороському котлі?
показати весь коментар
28.05.2026 17:49 Відповісти
І одразу коменти й лайки від ухилянтів. Один сцикун аж у Баден-Баден забіг
показати весь коментар
28.05.2026 17:32 Відповісти
На обоїх фото, це вони якийсь танок виконують?
показати весь коментар
28.05.2026 17:33 Відповісти
То коломийка )
показати весь коментар
28.05.2026 17:35 Відповісти
Ну звичайно постріли і погоня, бо доганяли бідного Тараса з Миколою, а інших переносять
показати весь коментар
28.05.2026 17:35 Відповісти
Такі бідні ухилянти,шо аж в сраці поцвіло. $13к відвалили бідні Миколи на двох.Коли пішов у армію весною 22 не у всіх на цигарки було.За 13к можна купить дві нормальні бляхи і снарягу.
показати весь коментар
28.05.2026 17:55 Відповісти
Чого? мєнтолові волонтерські інколи підвозили)
Бідний микола кращє піде втопиться в тисі, бо в ЗСУ його уб'ють ще в ТЦК. а потім розстріляють на бзвп. а потім кинуть сразу на штурм. а після штурма його не пустять у відпустку. я все перечислив, чи шось забув із того, що чекає бідного миколу?
показати весь коментар
28.05.2026 20:26 Відповісти
В навчальній роті були люди у яких не було ні копійки за душею.Це вже в бригаді була волонтерка і пішли бойові.
показати весь коментар
28.05.2026 21:24 Відповісти
Бідний Микола на війну не піде до того часу,поки не підуть всі чиновники,поліція,рада,лисий з карталу.А навіть якби так сталось і всі перелічені пішли,бідний микола йти не повинен,тому що він бідний(не навчений і т.д.)Але сама головна причина-бідний Микола хитрожопий і сцикливий.
показати весь коментар
28.05.2026 21:39 Відповісти
і тупий. хитрожопі і в армії пєтляють. сцикливі - теж. а от з тупими проблема. вони замість того, щоб за 5 хвилин вилізти з броні, вигрузить свій шмурдяк і нирнуть в бліндаж, стануть на перекур, підуть селфі дєлать біля молнії, що ******* і тд.
і лінивий, бо замість того, щоб копать, він скаже, шо і так ******* і ***** воно надо.
показати весь коментар
28.05.2026 21:46 Відповісти
ухилянти, ви всі кончєні сцикливі істоти. і вам ніколи не буде виправдання серед тих, хто служив. і для своїх дітей ви будете ссикунами. живіть з цим.
показати весь коментар
28.05.2026 17:41 Відповісти
Міндічі дерьмаки бакланові цукермани чебуреки юзіки патріоти
показати весь коментар
28.05.2026 18:29 Відповісти
Хотіли бесплатно проскочити, падли.
показати весь коментар
28.05.2026 18:47 Відповісти
За перетин кордону з України - штраф, адміністративна відповідальність. Як тут вони мали право стріляти?
показати весь коментар
29.05.2026 01:56 Відповісти
 
 