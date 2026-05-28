З попереджувальними пострілами та погонею: на Закарпатті затримали переправника з "клієнтами". ФОТОрепортаж

На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону спільно з оперативниками були змушені застосувати зброю для затримання трьох правопорушників.

Інцидент стався за 100 метрів від українсько-румунського кордону, передає Цензор.НЕТ.

Військовослужбовці відділу "Дякове" зупинили для перевірки автомобіль марки Audi. Одразу після зупинки двоє пасажирів вискочили з салону та спробували втекти.

На законні вимоги правоохоронців вони не реагували, тому прикордонникам довелося здійснити кілька попереджувальних пострілів угору з пристрою для відстрілу гумових куль. Після цього втікачів затримали.

Деталі незаконного "трансферу"

У ході з'ясування обставин правоохоронці встановили, що 35-річний мешканець селища Королево організував схему нелегального перетину кордону для військовозобов'язаних.

Вартість послуг: $13 000 США з двох клієнтів.

Маршрут: організатор планував у нічний час, в обхід наявних блокпостів та контрольних постів, пішки довести чоловіків до лінії кордону з Румунією.

"Клієнти": жителі Миколаївської та Закарпатської областей.

Що загрожує фігурантам?

Заходи з викриття каналу переправлення проводилися спільно із Берегівським районним відділом поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури.

Організатора схеми затримали. Йому оголошено підозру. Суд уже обрав йому запобіжний захід — 60 діб під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 133 120 гривень.

Стосовно двох ухилянтів прикордонники склали протоколи про адміністративні правопорушення за спробу незаконного перетину кордону та злісну непокору законному розпорядженню військовослужбовців Держприкордонслужби. Матеріали скеровано до суду.





