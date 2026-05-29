Покупал клиентам подержанные автомобили: на Одесщине пограничники разоблачили организатора "VIP-тура" в Молдову. ФОТОрепортаж

Пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с Национальной полицией раскрыли схему незаконной переправки мужчин через государственную границу.

40-летний житель Одесской области придумал оригинальный способ маскировки беглецов под обычных автовладельцев, сообщает Цензор.НЕТ.

Автомобиль в подарок за 8 тысяч долларов

Организатор нашел "клиента" - 28-летнего мужчину - через общих знакомых. Свои услуги по организации побега в Молдову он оценил в 8 000 долларов США.

Особенность схемы заключалась в том, что в стоимость "пакета услуг" входило:

  • приобретение подержанного автомобиля для клиента;

  • разработка безопасного маршрута;

  • полное сопровождение на всех этапах поездки.

Для реализации плана организатор привлек своего знакомого. Тот приобрел автомобиль, лично сел за руль и официально прошел первые пограничные контрольные мероприятия на транзитном участке автодороги "Одесса - Рени". Уже после этого в заранее оговоренном месте "клиент" пересел на водительское сиденье и самостоятельно двинулся в направлении государственной границы.

Несмотря на конспирацию с покупкой машины, реализовать план до конца дельцам не удалось. Пограничники раскусили замысел и задержали нарушителей на одном из контрольных постов.

Организатору схемы уже сообщено о подозрении в совершении преступления - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

ГПС
