Купував клієнтам вживані авто: на Одещині прикордонники викрили організатора "VIP-туру" до Молдови. ФОТОрепортаж

Прикордонники Білгород-Дністровського загону спільно з Нацполіцією викрили схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон.

40-річний житель Одеської області вигадав оригінальний спосіб маскування втікачів під звичайних автовласників, інформує Цензор.НЕТ.

Автомобіль у подарунок за 8 тисяч доларів

Організатор підшукав "клієнта" - 28-річного чоловіка - через спільних знайомих. Свої послуги з організації втечі до Молдови він оцінив у 8 000 доларів США.

Особливість схеми полягала в тому, що у вартість "пакета послуг" входило:

придбання вживаного автомобіля для клієнта;

розробка безпечного маршруту;

повний супровід на всіх етапах поїздки.

Для реалізації плану організатор залучив свого знайомого. Той придбав автівку, особисто сів за кермо та офіційно пройшов перші прикордонні заходи контролю на транзитній ділянці автодороги "Одеса — Рені". Вже після цього у заздалегідь обумовленому місці "клієнт" пересів на водійське сидіння і самостійно рушив у напрямку державного кордону.

Незважаючи на конспірацію з купівлею машини, реалізувати план до кінця ділкам не вдалося. Прикордонники розкусили задум і затримали порушників на одному з контрольних постів.

Організатору схеми вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину, - незаконне переправлення осіб через державний кордон України.







