Продавали топливо для боевых задач: перед судом предстанут экс-командир части и 2 военных. ФОТОРЕПОРТАЖ

Луганская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона завершила расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего командира одной из воинских частей и двух его подчиненных-военнослужащих.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Дельцов обвиняют в присвоении почти 20 тысяч литров топлива, которое предназначалось для обеспечения боевых подразделений.

Как работала "схема"

По данным досудебного расследования, преступная деятельность продолжалась в течение полугода - с мая по октябрь 2025 года. Обвиняемые наладили четкий механизм махинаций:

без надлежащего документального оформления они получали топливо со складов части;

тайно переливали его в 200-литровые металлические бочки;

вывозили краденое в Запорожье, где реализовывали местным жителям за наличные.

Чтобы скрыть следы преступления и покрыть дефицит на топливных складах, экс-командир вместе с сообщниками регулярно вносил ложные сведения в документы и незаконно списывал горюче-смазочные материалы.

Задержание и объемы похищенного

Военных разоблачили и задержали "на горячем" в октябре 2025 года, когда они пытались продать очередную партию дизельного топлива. Во время задержания правоохранители изъяли почти 2 тонны топлива. По решению суда эту партию уже вернули воинской части для выполнения боевых задач на передовой.

Всего за время существования схемы злоумышленники успели присвоить 19 530 литров государственного топлива:

почти 11 000 литров дизельного топлива;

около 8 600 литров бензина.

С целью обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба на все имущество обвиняемых в настоящее время наложен арест. Судебное рассмотрение дела начнется в ближайшее время.







Читайте: Пытки, похищение и убийство ради пропаганды: в Харьковской области будут судить 13 коллаборационистов. ФОТО