Розкрадання пального, яке призначалося військовим
763 3

Продавали пальне для бойових завдань: перед судом постануть екскомандир частини та 2 військових. ФОТОрепортаж

Луганська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону завершила розслідування та скеровала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього командира однієї з військових частин та двох його підлеглих-військовослужбовців.

Про це повідомили в пресслужбі відомства, передає Цензор.НЕТ.

Ділків звинувачують у привласненні майже 20 тисяч літрів пального, яке призначалося для забезпечення бойових підрозділів.

Як працювала "схема"

За даними досудового розслідування, злочинна діяльність тривала протягом пів року — з травня по жовтень 2025 року. Обвинувачені налагодили чіткий механізм махінацій:

  • без належного документального оформлення вони отримували пальне зі складів частини;

  • таємно переливали його у 200-літрові металеві бочки;

  • вивозили крадене до Запоріжжя, де реалізовували місцевим мешканцям за готівку.

Щоб приховати сліди злочину та покрити дефіцит на паливних складах, екскомандир разом із спільниками регулярно вносив неправдиві відомості до документів і незаконно списував паливно-мастильні матеріали.

Затримання та обсяги викраденого

Військових викрили та затримали "на гарячому" у жовтні 2025 року, коли вони намагалися продати чергову партію дизелю. Під час затримання правоохоронці вилучили майже 2 тонни пального. За рішенням суду цю партію вже повернули військовій частині для виконання бойових завдань на передовій.

Загалом за час існування схеми зловмисники встигли привласнити 19 530 літрів державного пального:

  • майже 11 000 літрів дизельного пального;
  • близько 8 600 літрів бензину.

З метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків, на все майно обвинувачених наразі накладено арешт. Судовий розгляд справи розпочнеться найближчим часом.

пальне
суд (11918) ДБР (3938) розкрадання (361) Офіс Генпрокурора (3900)
Поки не змінять ККУ на час війни і не з'явиться вища міра покарання за мародерство, за державну зраду, ... - навряд чи щось зміниться в нашому гондурасі.
01.06.2026 13:18 Відповісти
Дешевше і дієво для України, було просто повісити цю наволоч кабміндічівську, з конфіскацією майна, перед місцем їх мешкання!!
01.06.2026 13:32 Відповісти
Це все результат зеленої кадрової політики..прибрали людей залужеого і напхали бізнесменів
01.06.2026 13:35 Відповісти
 
 