Продавали пальне для бойових завдань: перед судом постануть екскомандир частини та 2 військових. ФОТОрепортаж

Луганська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону завершила розслідування та скеровала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього командира однієї з військових частин та двох його підлеглих-військовослужбовців.

Про це повідомили в пресслужбі відомства, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ділків звинувачують у привласненні майже 20 тисяч літрів пального, яке призначалося для забезпечення бойових підрозділів.

Як працювала "схема"

За даними досудового розслідування, злочинна діяльність тривала протягом пів року — з травня по жовтень 2025 року. Обвинувачені налагодили чіткий механізм махінацій:

без належного документального оформлення вони отримували пальне зі складів частини;

таємно переливали його у 200-літрові металеві бочки;

вивозили крадене до Запоріжжя, де реалізовували місцевим мешканцям за готівку.

Щоб приховати сліди злочину та покрити дефіцит на паливних складах, екскомандир разом із спільниками регулярно вносив неправдиві відомості до документів і незаконно списував паливно-мастильні матеріали.

Затримання та обсяги викраденого

Військових викрили та затримали "на гарячому" у жовтні 2025 року, коли вони намагалися продати чергову партію дизелю. Під час затримання правоохоронці вилучили майже 2 тонни пального. За рішенням суду цю партію вже повернули військовій частині для виконання бойових завдань на передовій.

Загалом за час існування схеми зловмисники встигли привласнити 19 530 літрів державного пального:

майже 11 000 літрів дизельного пального;

близько 8 600 літрів бензину.

З метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків, на все майно обвинувачених наразі накладено арешт. Судовий розгляд справи розпочнеться найближчим часом.







Читайте: Катування, викрадення та вбивство заради пропаганди: на Харківщині судитимуть 13 колаборантів. ФОТО