Продавали пальне для бойових завдань: перед судом постануть екскомандир частини та 2 військових. ФОТОрепортаж
Луганська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону завершила розслідування та скеровала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього командира однієї з військових частин та двох його підлеглих-військовослужбовців.
Про це повідомили в пресслужбі відомства, передає Цензор.НЕТ.
Ділків звинувачують у привласненні майже 20 тисяч літрів пального, яке призначалося для забезпечення бойових підрозділів.
Як працювала "схема"
За даними досудового розслідування, злочинна діяльність тривала протягом пів року — з травня по жовтень 2025 року. Обвинувачені налагодили чіткий механізм махінацій:
-
без належного документального оформлення вони отримували пальне зі складів частини;
-
таємно переливали його у 200-літрові металеві бочки;
-
вивозили крадене до Запоріжжя, де реалізовували місцевим мешканцям за готівку.
Щоб приховати сліди злочину та покрити дефіцит на паливних складах, екскомандир разом із спільниками регулярно вносив неправдиві відомості до документів і незаконно списував паливно-мастильні матеріали.
Затримання та обсяги викраденого
Військових викрили та затримали "на гарячому" у жовтні 2025 року, коли вони намагалися продати чергову партію дизелю. Під час затримання правоохоронці вилучили майже 2 тонни пального. За рішенням суду цю партію вже повернули військовій частині для виконання бойових завдань на передовій.
Загалом за час існування схеми зловмисники встигли привласнити 19 530 літрів державного пального:
- майже 11 000 літрів дизельного пального;
- близько 8 600 літрів бензину.
З метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків, на все майно обвинувачених наразі накладено арешт. Судовий розгляд справи розпочнеться найближчим часом.
