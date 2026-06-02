На Tesla и с альпинистским снаряжением: пограничники ликвидировали каналы нелегального пересечения границы. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сотрудники Мукачевского пограничного отряда совместно с полицией, СБУ и прокуратурой раскрыли и ликвидировали три независимых канала незаконного перевода людей через государственную границу.

Организаторы пытались переправить своих "клиентов" в страны Европейского Союза через границы с Венгрией и Румынией, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

В Раховском районе пограничники из подразделений "Мукачево тип С" и "Деловое" остановили микроавтобус под управлением двух жителей Киевской области. Мужчины пытались переправить в Румынию трех пассажиров - жителей Ивано-Франковской, Львовской и Донецкой областей.

Стоимость услуги: 24 000 долларов США за всю группу.

Маршрут и экипировка: киевляне везли мужчин к реке Тиса. Во время обыска багажника оперативники обнаружили спасательные жилеты, комплекты профессионального альпинистского снаряжения и кусачки для металла, которыми планировали преодолеть пограничный заградительный забор.

В Виноградовском районе офицеры оперативно-розыскного отдела остановили для проверки автомобиль марки Tesla. В салоне находились двое местных жителей Закарпатья, а также пассажир - 27-летний гражданин Российской Федерации.

Россиянин находился на территории Украины нелегально, имея при себе только загранпаспорт, срок действия которого истек еще в 2020 году.

За 15 000 долларов США закарпатские дельцы пообещали иностранцу обеспечить беспрепятственный переход через украинско-румынскую границу "зеленкой", в обход официальных пунктов пропуска.

Еще один канал нелегальной миграции ликвидировали во взаимодействии с Береговским отделом полиции, СБУ и Береговской окружной прокуратурой.

Незаконный бизнес наладила 30-летняя жительница Закарпатской области.

Женщина обеспечивала мужчин призывного возраста временным жильем в приграничной полосе, после чего лично сопровождала их к месту непосредственного пересечения границы.

Перевозчицу задержали "на горячем" во время получения ею оплаты в размере 17 000 евро от двух клиентов.

Во всех трех случаях пограничники направили сообщения в полицию об обнаружении признаков преступления. Организаторам грозят серьезные сроки лишения свободы с конфискацией имущества.











Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатье разоблачили агента РФ, который собирал данные для ударов по ОПК Украины, - СБУ. ФОТО