На Tesla і з альпіністським спорядженням: прикордонники ліквідували канали нелегального перетину кордону. ФОТОрепортаж

Співробітники Мукачівського прикордонного загону у взаємодії з поліцією, СБУ та прокуратурою викрили та ліквідували три незалежні канали незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Організатори намагалися переправити своїх "клієнтів" до країн Європейського Союзу через кордони з Угорщиною та Румунією, передає Цензор.НЕТ.

На Рахівщині прикордонники з підрозділів "Мукачево тип С" та "Ділове" зупинили мікроавтобус під керуванням двох жителів Київської області. Чоловіки намагалися переправити до Румунії трьох пасажирів — мешканців Івано-Франківської, Львівської та Донецької областей.

Вартість послуги: 24 000 доларів США за всю групу.

Маршрут та екіпірування: Кияни везли чоловіків до річки Тиса. Під час обшуку багажника оперативники виявили рятувальні жилети, комплекти професійного альпіністського спорядження та кусачки для металу, якими планували долати прикордонний загороджувальний паркан.

На Виноградівщині офіцери оперативно-розшукового відділу зупинили для перевірки автомобіль марки Tesla. У салоні перебували двоє місцевих жителів Закарпаття, а також пасажир — 27-річний громадянин Російської Федерації.

Росіянин перебував на території України нелегально, маючи при собі лише закордонний паспорт, термін дії якого закінчився ще у 2020 році.

За 15 000 доларів США закарпатські ділки пообіцяли іноземцю забезпечити безперешкодний перехід через українсько-румунський кордон "зеленкою", в обхід офіційних пунктів пропуску.

Ще один канал нелегальної міграції ліквідували у взаємодії з Берегівським відділом поліції, СБУ та Берегівською окружною прокуратурою.

Незаконний бізнес налагодила 30-річна жителька Закарпатської області.

Жінка забезпечувала чоловіків призовного віку тимчасовим житлом у прикордонній смузі, після чого особисто супроводжувала їх до місця безпосереднього перетину кордону.

Переправницю затримали "на гарячому" під час отримання нею оплати у розмірі 17 000 євро від двох клієнтів.

В усіх трьох випадках прикордонники направили повідомлення до поліції про виявлення ознак злочину. Організаторам загрожують серйозні терміни ув'язнення з конфіскацією майна.











