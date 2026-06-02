На Закарпатті викрили агента РФ, який збирав дані для ударів по ОПК України, - СБУ. ФОТО

На Закарпатті затримали агента російської розвідки, який допомагав ворогу готувати удари по оборонних підприємствах та збирав дані про їхніх співробітників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зазначається, що у Закарпатській області викрито агента російської воєнної розвідки, який збирав інформацію про підприємства оборонно-промислового комплексу на заході України. За даними слідства, зловмисником виявився працівник одного з місцевих заводів, завербований спецслужбами РФ.

Агент РФ шпигував за українським ОПК

Як повідомили в СБУ, агент встановлював адреси підприємств, що виконують оборонні замовлення, а також збирав дані про види та обсяги продукції, яку вони виготовляють. Крім того, він формував базу даних працівників оборонних об’єктів, збираючи їхні персональні відомості та інформацію про режим роботи.

За версією слідства, отримані розвіддані російська воєнна розвідка планувала використати для підготовки повітряних ударів по українських оборонних підприємствах, а також для організації терактів проти керівників і фахівців компаній, зокрема інженерів-розробників.

Для збору інформації агент контактував зі своїми колишніми колегами, які нині працюють на підприємствах оборонної галузі. Під приводом професійного інтересу та обміну досвідом він намагався дізнатися подробиці про новітні розробки українського ОПК та залучених до них спеціалістів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано коригувальника, який шукав для ворога позиції ППО та ЗСУ на Полтавщині, - СБУ. ФОТО

Слідство встановило, що зібрані відомості фігурант передавав російським спецслужбам через свого батька, який проживає в Калінінград та співпрацює з розвідкою РФ. Надалі агент планував працевлаштуватися на інше оборонне підприємство для продовження шпигунської діяльності.

Фігуранту справи загрожує довічне ув’язнення за державну зраду

Контррозвідники СБУ своєчасно викрили та затримали підозрюваного за місцем проживання. Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони з доказами співпраці з ворогом, а також зброю та боєприпаси, походження яких наразі встановлюється.

Затриманому повідомили про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Операцію проводили співробітники Управління СБУ в Закарпатській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Клірик УПЦ МП навів "Іскандери" на Одесу, його затримали, - СБУ. ФОТО



