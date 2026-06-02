На Закарпатье разоблачили агента РФ, собиравшего данные для ударов по ОПК Украины, - СБУ. ФОТО
На Закарпатье задержали агента российской разведки, который помогал врагу готовить удары по оборонным предприятиям и собирал данные об их сотрудниках.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что в Закарпатской области разоблачен агент российской военной разведки, который собирал информацию о предприятиях оборонно-промышленного комплекса на западе Украины. По данным следствия, злоумышленником оказался работник одного из местных заводов, завербованный спецслужбами РФ.
Агент РФ шпионил за украинским ОПК
Как сообщили в СБУ, агент устанавливал адреса предприятий, выполняющих оборонные заказы, а также собирал данные о видах и объемах продукции, которую они производят. Кроме того, он формировал базу данных работников оборонных объектов, собирая их личные данные и информацию о режиме работы.
По версии следствия, полученные разведданные российская военная разведка планировала использовать для подготовки воздушных ударов по украинским оборонным предприятиям, а также для организации терактов против руководителей и специалистов компаний, в частности инженеров-разработчиков.
Для сбора информации агент контактировал со своими бывшими коллегами, которые сейчас работают на предприятиях оборонной отрасли. Под предлогом профессионального интереса и обмена опытом он пытался узнать подробности о новейших разработках украинского ОПК и привлеченных к ним специалистах.
Следствие установило, что собранные сведения фигурант передавал российским спецслужбам через своего отца, который проживает в Калининграде и сотрудничает с разведкой РФ. В дальнейшем агент планировал устроиться на другое оборонное предприятие для продолжения шпионской деятельности.
Фигуранту дела грозит пожизненное заключение за государственную измену
Контрразведчики СБУ своевременно разоблачили и задержали подозреваемого по месту жительства. Во время обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны с доказательствами сотрудничества с врагом, а также оружие и боеприпасы, происхождение которых в настоящее время устанавливается.
Задержанному сообщили о подозрении по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Операцию проводили сотрудники Управления СБУ в Закарпатской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.
