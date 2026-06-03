С жетонами "международной полиции" и за $26 500: на границе со Словакией задержали перевозчиков. ФОТОрепортаж

Оперативники Чопского пограничного отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции ликвидировали устойчивый и разветвленный канал нелегальной миграции.

Члены преступной группы специализировались на переправке мужчин призывного возраста в Словакию, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

За свои услуги злоумышленники брали с "клиентов" 26 500 долларов США.

В состав преступной группировки входили четыре человека: трое жителей Закарпатья и один житель Киевской области. Злоумышленники действовали по четко распределенным ролям:

Организатор подбирал через интернет желающих бежать из страны и координировал действия пособников;

Соучастники встречали мужчин, организовывали их временное проживание в местных гостиницах, а затем подвозили к границе;

Проводники отвечали за непосредственный переход через леса и горы в районе поселка Великий Березный.

Главари вместе с двумя беглецами из Киевской области были задержаны "на горячем" на окраине села Завосино, всего в километре от государственной границы.

После первого задержания правоохранители провели серию неотложных обысков. По их результатам удалось поймать еще трех участников схемы.

В ходе следственных действий у фигурантов изъяли: автомобили, мобильные телефоны и флеш-накопители, значительные суммы наличных, банковские карты и черновые записи, а также маскировочную одежду.

Один из задержанных перевозчиков пытался выдавать себя за правоохранителя — для маскировки преступной деятельности он использовал поддельные документы и металлические жетоны сотрудника "международной полиции".

Всем четырем фигурантам официально объявлено о подозрении. Суд уже избрал им меры пресечения: содержание под стражей с возможностью внесения залога, а также круглосуточный домашний арест. Следствие продолжается.















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