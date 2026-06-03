Із жетонами "міжнародної поліції" і за $26 500: на кордоні зі Словаччиною затримали переправників. ФОТОрепортаж

Оперативники Чопського прикордонного загону у взаємодії із співробітниками Національної поліції ліквідували стійкий та розгалужений канал нелегальної міграції.

Члени злочинної групи спеціалізувалися на переправленні чоловіків призовного віку до Словаччини, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За свої послуги зловмисники брали з "клієнтів" 26 500 доларів США.

До складу кримінального угруповання входили четверо осіб: троє жителів Закарпаття та один мешканець Київської області. Зловмисники діяли за чітко розподіленими ролями:

Організатор підшукував через інтернет охочих втекти з країни та координував дії посібників;

Спільники зустрічали чоловіків, організовували їхнє тимчасове проживання у місцевих готелях, а згодом підвозили до прикордоння;

Провідники відповідали за безпосередній перехід через ліси та гори в районі селища Великий Березний.

Провідника разом із двома втікачами з Київщини затримали "на гарячому" на околиці села Завосино, всього за кілометр від лінії державного рубежу.

Після першого затримання правоохоронці провели серію невідкладних обшуків. За їхніми результатами вдалося схопити ще трьох учасників схеми.

Під час слідчих дій у фігурантів вилучили: автомобілі, мобільні телефони та флеш-накопичувачі, значні суми готівки, банківські картки та чорнові записи, а також маскувальний одяг.

Один із затриманих переправників намагався видавати себе за правоохоронця - для маскування злочинної діяльності він використовував підроблені документи та металеві жетони співробітника "міжнародної поліції".

Усім чотирьом фігурантам офіційно оголошено про підозру. Суд уже обрав їм запобіжні заходи: тримання під вартою із можливістю внесення застави, а також цілодобовий домашній арешт. Слідство триває.















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