FPV, бомбардировщики, Mavic: Столица передала 12-му армейскому корпусу еще более 1600 дронов, - Кличко. ФОТО

Мэр Киева Виталий Кличко передал от имени жителей столицы еще более 1600 беспилотников различных типов бойцам 12-го армейского корпуса. Всего с начала года столица отправила защитникам уже более 52 тысяч БПЛА.

Об этом сообщает Telegram-канал Виталия Кличко, информирует Цензор.НЕТ

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"Новая партия крайне необходимой помощи защитникам от громады столицы! Бойцам 12-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ отправились на различные направления фронта еще 1602 БПЛА различных типов. В частности, 1500 FPV-дронов на оптоволокне, 50 беспилотников-перехватчиков (антишахедных), 50 дронов Mavic и 2 бомбардировщика", - написал Кличко.





Мэр отметил, что с начала года военные 12-го корпуса получили от столицы уже более 7800 БПЛА.

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А всего Киев в этом году передал на передовую уже более 52 000 беспилотников.



"Всего в 2026 году от громады города военным различных бригад передали уже более 52 000 БПЛА разных типов. Столица и в дальнейшем будет помогать всем нашим защитникам и защитницам! И за средства общины, и за внебюджетные деньги", - подчеркнул Виталий Кличко.



Ранее сообщалось, что в 2025 году на помощь военным из бюджета Киева было направлено более 12 млрд грн.

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