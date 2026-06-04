FPV, бомбардировщики, Mavic: Столица передала 12-му армейскому корпусу еще более 1600 дронов, - Кличко. ФОТО
Мэр Киева Виталий Кличко передал от имени жителей столицы еще более 1600 беспилотников различных типов бойцам 12-го армейского корпуса. Всего с начала года столица отправила защитникам уже более 52 тысяч БПЛА.
Об этом сообщает Telegram-канал Виталия Кличко, информирует Цензор.НЕТ
"Новая партия крайне необходимой помощи защитникам от громады столицы! Бойцам 12-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ отправились на различные направления фронта еще 1602 БПЛА различных типов. В частности, 1500 FPV-дронов на оптоволокне, 50 беспилотников-перехватчиков (антишахедных), 50 дронов Mavic и 2 бомбардировщика", - написал Кличко.
Мэр отметил, что с начала года военные 12-го корпуса получили от столицы уже более 7800 БПЛА.
А всего Киев в этом году передал на передовую уже более 52 000 беспилотников.
"Всего в 2026 году от громады города военным различных бригад передали уже более 52 000 БПЛА разных типов. Столица и в дальнейшем будет помогать всем нашим защитникам и защитницам! И за средства общины, и за внебюджетные деньги", - подчеркнул Виталий Кличко.
Ранее сообщалось, что в 2025 году на помощь военным из бюджета Киева было направлено более 12 млрд грн.
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але, 95 квартал віталя не переплюне!
і, ще питання:
нафіга розпаковувати та викладати?
для фоточєк?
просто відправити, не можна?