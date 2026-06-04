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Новости Фото Помощь ЗСУ от громады Киева
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FPV, бомбардировщики, Mavic: Столица передала 12-му армейскому корпусу еще более 1600 дронов, - Кличко. ФОТО

Мэр Киева Виталий Кличко передал от имени жителей столицы еще более 1600 беспилотников различных типов бойцам 12-го армейского корпуса. Всего с начала года столица отправила защитникам уже более 52 тысяч БПЛА.

Об этом сообщает Telegram-канал Виталия Кличко, информирует Цензор.НЕТ

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"Новая партия крайне необходимой помощи защитникам от громады столицы! Бойцам 12-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ отправились на различные направления фронта еще 1602 БПЛА различных типов. В частности, 1500 FPV-дронов на оптоволокне, 50 беспилотников-перехватчиков (антишахедных), 50 дронов Mavic и 2 бомбардировщика", - написал Кличко.

PV, Mavic и перехватчики: Киев передал новую партию дронов на фронт
PV, Mavic и перехватчики: Киев передал новую партию дронов на фронт

Мэр отметил, что с начала года военные 12-го корпуса получили от столицы уже более 7800 БПЛА.

Читайте: Бригада НГУ "Буревій" получила 1100 дронов от громады Киева, - Кличко

А всего Киев в этом году передал на передовую уже более 52 000 беспилотников.

"Всего в 2026 году от громады города военным различных бригад передали уже более 52 000 БПЛА разных типов. Столица и в дальнейшем будет помогать всем нашим защитникам и защитницам! И за средства общины, и за внебюджетные деньги", - подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что в 2025 году на помощь военным из бюджета Киева было направлено более 12 млрд грн.

Смотрите: Громада Киева передала бойцам 3-го армейского корпуса 5000 FPV-дронов, - Кличко. ФОТОрепортаж

Автор: 

Кличко Виталий (4645) ВСУ (7772)
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фоткі зачьотні!
але, 95 квартал віталя не переплюне!
і, ще питання:
нафіга розпаковувати та викладати?
для фоточєк?
просто відправити, не можна?
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04.06.2026 15:46 Ответить
Так це вже який раз Кличко передає для фронту бпла і не тільки , як і Порошенко ,але я ніколи не чув щоб президент як і все його оточення допомагали фронту.
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04.06.2026 16:05 Ответить
 
 