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Новини Фото Допомога ЗСУ від громади Києва
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FPV, бомбери, Mavic: Столиця передала 12 армійському корпусу ще понад 1600 дронів, - Кличко. ФОТО

Мер Києва Віталій Кличко передав від громади столиці ще понад 1600 безпілотників різних типів бійцям 12 армійського корпусу. А загалом з початку року столиця відправила захисникам вже понад 52 тисячі БпЛА.

Про це повідомляє Telegram-канал Віталія Кличка, інформує Цензор.НЕТ

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"Нова партія вкрай необхідної допомоги захисникам від громади столиці! Бійцям 12-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ поїхали на різні напрямки фронту іще 1602 БпЛА різних типів. Зокрема, 1500 FPV-дронів на оптоволокні, 50 безпілотників-перехоплювачів (антишахедних), 50 дронів Mavic та 2 бомбери", - написав Кличко.

PV, Mavic і перехоплювачі: Київ передав нову партію дронів на фронт
PV, Mavic і перехоплювачі: Київ передав нову партію дронів на фронт

Мер зазначив, що від початку року військові 12 корпусу отримали від столиці вже понад 7800 БпЛА.

Читайте: Бригада НГУ "Буревій" отримала 1100 дронів від громади Києва, - Кличко

А загалом Київ цього року передав на передову вже понад 52 000 безпілотників.

"Загалом у 2026-му від громади міста військовим різних бригад передали вже понад 52 000 БпЛА різних типів. Столиця й надалі допомагатиме всім нашим захисникам та захисницям! І за кошти громади, і за небюджетні гроші", - наголосив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що у 2025 році на допомогу військовим з бюджету Києва було спрямовано понад 12 млрд грн.

Дивіться: Громада Києва передала бійцям 3 армійського корпусу 5000 FPV-дронів, - Кличко. ФОТОрепортаж

Автор: 

Кличко Віталій (3572) ЗСУ (8774)
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фоткі зачьотні!
але, 95 квартал віталя не переплюне!
і, ще питання:
нафіга розпаковувати та викладати?
для фоточєк?
просто відправити, не можна?
показати весь коментар
04.06.2026 15:46 Відповісти
Так це вже який раз Кличко передає для фронту бпла і не тільки , як і Порошенко ,але я ніколи не чув щоб президент як і все його оточення допомагали фронту.
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04.06.2026 16:05 Відповісти
Там зато "двушечку" передают
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04.06.2026 16:15 Відповісти
 
 