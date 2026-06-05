РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9911 посетитель онлайн
Новости Фото Незаконное пересечение границы
866 26

Кусачки, берцы и маскировка не помогли: в Одесской области пограничники с собакой поймали 3 нарушителей. ФОТО

Военнослужащие Подольского пограничного отряда задержали троих мужчин, которые пытались незаконно пересечь государственную границу Украины. Нарушители двигались в направлении приднестровского участка украинско-молдавской границы.

Обнаружить и остановить беглецов удалось благодаря использованию современных технических средств и четкой работе служебной собаки по кличке Феми, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Как выяснили оперативники, мужчины действовали по четким указаниям организатора - администратора одного из анонимных Telegram-каналов. Чтобы "клиенты" были менее заметны в приграничной полосе, анонимный куратор посоветовал им тщательно замаскироваться под военных.

Для этого мужчины заранее приобрели полную экипировку:

  • камуфляжную форму и берцы;

  • специальные защитные накидки и рюкзаки.

Помимо маскировочной одежды, беглецы взяли с собой кусачки по металлу, с помощью которых планировали быстро перерезать инженерные заграждения и колючую проволоку на границе.

За разработку маршрута и дистанционное сопровождение администратор телеграм-канала брал немалые деньги. Задержанные перевели на его криптокошелек от 6 000 до 8 000 долларов США с каждого.

Путешественниками оказались жители Хмельницкой, Николаевской и Полтавской областей. В отношении них пограничники уже составили протоколы об административном правонарушении.

Все материалы и дела направлены в суд для принятия решения. Организатора схемы пока устанавливают.

ГПСУ

Читайте также: Продавали инвалидность и "сливали" блокпосты: задержаны 22 организатора "уклонистских схем". ФОТОрепортаж

Автор: 

Госпогранслужба (7154) Молдова (2000) Одесская область (4354) уклонисты (1350)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
чому деяких ухилянтів фоткають обличчами вперед, а інших ухилянтів зі спини?
показать весь комментарий
05.06.2026 14:03 Ответить
+4
Нуу форма вже є,здорові,можна напряму в учбовий центр.
показать весь комментарий
05.06.2026 14:09 Ответить
+3
Спиною то хороші ухилянти
показать весь комментарий
05.06.2026 14:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чому деяких ухилянтів фоткають обличчами вперед, а інших ухилянтів зі спини?
показать весь комментарий
05.06.2026 14:03 Ответить
Спиною то хороші ухилянти
показать весь комментарий
05.06.2026 14:05 Ответить
Молодці прикордонники
показать весь комментарий
05.06.2026 14:03 Ответить
нагодуйте цю бельгійську вівчарку чимось смачненьким
показать весь комментарий
05.06.2026 14:05 Ответить
Українці захищають Україну, а то вже перекотиполе
показать весь комментарий
05.06.2026 14:17 Ответить
А, ти захищаєш Україну?
показать весь комментарий
05.06.2026 14:33 Ответить
Героїчно. Мабуть, вже третю клавіатуру зламав...
показать весь комментарий
05.06.2026 14:42 Ответить
Нічого не допоможе, ніхто не втече звідси. До кінця.
показать весь комментарий
05.06.2026 14:07 Ответить
"кінець українцям", - такий задум
показать весь комментарий
05.06.2026 14:41 Ответить
ви не українці, ви чекаєте ворога
показать весь комментарий
05.06.2026 14:08 Ответить
це ти про зелю й штіллєрмана? а ти в курсі що ти правий? але сядеш за антисемітизм
показать весь комментарий
05.06.2026 14:16 Ответить
Нуу форма вже є,здорові,можна напряму в учбовий центр.
показать весь комментарий
05.06.2026 14:09 Ответить
Тупні. Про суміш перцю,хлорки та барвника під колір місцевості, ці ідіоти явно ніколи не чули...
показать весь комментарий
05.06.2026 14:13 Ответить
Країна мрій. А що з єрмаком та ко?
показать весь комментарий
05.06.2026 14:15 Ответить
Порушення кордону з іншого боку ці прикардонники не хочуть зупинити?
Чи їм безпечніше виловлювати неозброєних українців на Одещині?
показать весь комментарий
05.06.2026 14:19 Ответить
Не для того деньги плачены, шоб по фронтам шариться. Семейная традиция, опять же. Дед охранял западные границы родины, батько там же промышлял, не идти же сыну на производство вкалывать, тем более всё схвачено.
показать весь комментарий
05.06.2026 14:47 Ответить
ти диви, воно ще шерстить гілку, навіть коли до нього не звертаються, пацак працює у несамовитій надії колись робити два "ку" перед малиновими штаньми, чи одне, за заслуги
показать весь комментарий
05.06.2026 14:25 Ответить
По суті українці зараз приблизно у тому самому становищі, що євреї у роки ДСВ - одна величезна країна хоче нас знищити повністю, своя держава влаштувала концтабір й робить все для того, щоб ти скоріше здох; інші країни світу теж не надто проти сплавити назад у цей концтабір українців, які проживають в них.
показать весь комментарий
05.06.2026 14:26 Ответить
Але і серед них зустрічаються праведники народів світу, які за долю малую, готові допомгти спастися
показать весь комментарий
05.06.2026 14:33 Ответить
От цікаво коли ДБР. відкриє справу проти Буданова за незаконну переправку військовозобов'язаних за кордон?
показать весь комментарий
05.06.2026 14:27 Ответить
на Одещині прикордонники з собакою
показать весь комментарий
05.06.2026 14:28 Ответить
 
 