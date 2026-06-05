Кусачки, берцы и маскировка не помогли: в Одесской области пограничники с собакой поймали 3 нарушителей. ФОТО
Военнослужащие Подольского пограничного отряда задержали троих мужчин, которые пытались незаконно пересечь государственную границу Украины. Нарушители двигались в направлении приднестровского участка украинско-молдавской границы.
Обнаружить и остановить беглецов удалось благодаря использованию современных технических средств и четкой работе служебной собаки по кличке Феми, сообщает Цензор.НЕТ.
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Как выяснили оперативники, мужчины действовали по четким указаниям организатора - администратора одного из анонимных Telegram-каналов. Чтобы "клиенты" были менее заметны в приграничной полосе, анонимный куратор посоветовал им тщательно замаскироваться под военных.
Для этого мужчины заранее приобрели полную экипировку:
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камуфляжную форму и берцы;
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специальные защитные накидки и рюкзаки.
Помимо маскировочной одежды, беглецы взяли с собой кусачки по металлу, с помощью которых планировали быстро перерезать инженерные заграждения и колючую проволоку на границе.
За разработку маршрута и дистанционное сопровождение администратор телеграм-канала брал немалые деньги. Задержанные перевели на его криптокошелек от 6 000 до 8 000 долларов США с каждого.
Путешественниками оказались жители Хмельницкой, Николаевской и Полтавской областей. В отношении них пограничники уже составили протоколы об административном правонарушении.
Все материалы и дела направлены в суд для принятия решения. Организатора схемы пока устанавливают.
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