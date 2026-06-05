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Новини Фото Незаконний перетин кордону
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Кусачки, берці та маскування не допомогли: на Одещині прикордонники з собакою впіймали трьох порушників. ФОТО

Військовослужбовці Подільського прикордонного загону затримали трьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон України. Порушники рухалися в напрямку придністровського сегменту українсько-молдовського кордону.

Виявити та зупинити втікачів вдалося завдяки використанню сучасних технічних засобів та чіткій роботі службового собаки на кличку "Фемі", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Як з'ясували оперативники, чоловіки діяли за чіткими вказівками організатора — адміністратора одного з анонімних телеграм-каналів. Щоб "клієнти" були менш помітними у прикордонній смузі, анонімний куратор порадив їм ретельно замаскуватися під військових.

Для цього чоловіки заздалегідь придбали повне екіпірування:

  • камуфляжну форму та берці;

  • спеціальні захисні накидки та рюкзаки.

Окрім маскувального одягу, втікачі взяли із собою кусачки по металу, за допомогою яких планували швидко перерізати інженерні загородження та колючий дріт на кордоні.

За розробку маршруту та дистанційний супровід адміністратор телеграм-каналу брав чималі гроші. Затримані переказали на його криптогаманець від 6 000 до 8 000 доларів США з кожного.

Мандрівниками виявилися жителі Хмельницької, Миколаївської та Полтавської областей. Стосовно них прикордонники вже склали протоколи про адміністративне правопорушення.

Усі матеріали та справи скеровано до суду для ухвалення рішення. Організатора схеми наразі встановлюють.

ДПСУ

Також читайте: Продавали інвалідність та "зливали" блокпости: затримано 22 організаторів "ухилянтських схем". ФОТОрепортаж

Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6743) Молдова (2194) Одеська область (4094) ухилянти (1420)
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Топ коментарі
+4
чому деяких ухилянтів фоткають обличчами вперед, а інших ухилянтів зі спини?
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05.06.2026 14:03 Відповісти
+4
Нуу форма вже є,здорові,можна напряму в учбовий центр.
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05.06.2026 14:09 Відповісти
+3
Спиною то хороші ухилянти
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05.06.2026 14:05 Відповісти
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чому деяких ухилянтів фоткають обличчами вперед, а інших ухилянтів зі спини?
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05.06.2026 14:03 Відповісти
Спиною то хороші ухилянти
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05.06.2026 14:05 Відповісти
Молодці прикордонники
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05.06.2026 14:03 Відповісти
нагодуйте цю бельгійську вівчарку чимось смачненьким
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05.06.2026 14:05 Відповісти
Українці захищають Україну, а то вже перекотиполе
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05.06.2026 14:17 Відповісти
А, ти захищаєш Україну?
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05.06.2026 14:33 Відповісти
Героїчно. Мабуть, вже третю клавіатуру зламав...
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05.06.2026 14:42 Відповісти
Нічого не допоможе, ніхто не втече звідси. До кінця.
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05.06.2026 14:07 Відповісти
"кінець українцям", - такий задум
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05.06.2026 14:41 Відповісти
ви не українці, ви чекаєте ворога
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05.06.2026 14:08 Відповісти
це ти про зелю й штіллєрмана? а ти в курсі що ти правий? але сядеш за антисемітизм
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05.06.2026 14:16 Відповісти
Нуу форма вже є,здорові,можна напряму в учбовий центр.
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05.06.2026 14:09 Відповісти
Тупні. Про суміш перцю,хлорки та барвника під колір місцевості, ці ідіоти явно ніколи не чули...
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05.06.2026 14:13 Відповісти
Країна мрій. А що з єрмаком та ко?
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05.06.2026 14:15 Відповісти
Порушення кордону з іншого боку ці прикардонники не хочуть зупинити?
Чи їм безпечніше виловлювати неозброєних українців на Одещині?
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05.06.2026 14:19 Відповісти
ти диви, воно ще шерстить гілку, навіть коли до нього не звертаються, пацак працює у несамовитій надії колись робити два "ку" перед малиновими штаньми, чи одне, за заслуги
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05.06.2026 14:25 Відповісти
По суті українці зараз приблизно у тому самому становищі, що євреї у роки ДСВ - одна величезна країна хоче нас знищити повністю, своя держава влаштувала концтабір й робить все для того, щоб ти скоріше здох; інші країни світу теж не надто проти сплавити назад у цей концтабір українців, які проживають в них.
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05.06.2026 14:26 Відповісти
Але і серед них зустрічаються праведники народів світу, які за долю малую, готові допомгти спастися
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05.06.2026 14:33 Відповісти
От цікаво коли ДБР. відкриє справу проти Буданова за незаконну переправку військовозобов'язаних за кордон?
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05.06.2026 14:27 Відповісти
на Одещині прикордонники з собакою
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05.06.2026 14:28 Відповісти
 
 