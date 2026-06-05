Кусачки, берці та маскування не допомогли: на Одещині прикордонники з собакою впіймали трьох порушників. ФОТО

Військовослужбовці Подільського прикордонного загону затримали трьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон України. Порушники рухалися в напрямку придністровського сегменту українсько-молдовського кордону.

Виявити та зупинити втікачів вдалося завдяки використанню сучасних технічних засобів та чіткій роботі службового собаки на кличку "Фемі", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Як з'ясували оперативники, чоловіки діяли за чіткими вказівками організатора — адміністратора одного з анонімних телеграм-каналів. Щоб "клієнти" були менш помітними у прикордонній смузі, анонімний куратор порадив їм ретельно замаскуватися під військових.

Для цього чоловіки заздалегідь придбали повне екіпірування:

камуфляжну форму та берці;

спеціальні захисні накидки та рюкзаки.

Окрім маскувального одягу, втікачі взяли із собою кусачки по металу, за допомогою яких планували швидко перерізати інженерні загородження та колючий дріт на кордоні.

За розробку маршруту та дистанційний супровід адміністратор телеграм-каналу брав чималі гроші. Затримані переказали на його криптогаманець від 6 000 до 8 000 доларів США з кожного.

Мандрівниками виявилися жителі Хмельницької, Миколаївської та Полтавської областей. Стосовно них прикордонники вже склали протоколи про адміністративне правопорушення.

Усі матеріали та справи скеровано до суду для ухвалення рішення. Організатора схеми наразі встановлюють.

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