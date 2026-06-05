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$6 000 за службу в тылу и снятие с учета: в Черновцах задержали "бригадного генерала"-самозванца. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Черновцах правоохранители разоблачили и задержали местного жителя, организовавшего схему наживы на родственниках военнослужащих и военнообязанных. Мужчина гарантировал решение вопросов, связанных с прохождением службы и мобилизацией, оценив свои "услуги" в 6 000 долларов США.

Чтобы вызвать полное доверие у "клиентов" и придать своим словам особый вес, злоумышленник представлялся бригадным генералом разведки, хотя на самом деле не имел к этой структуре никакого отношения, сообщает Цензор.НЕТ.

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Обещания и задержание с поличным

Спекулируя на теме войны, псевдогенерал уверял, что имеет солидные связи в воинских частях. За деньги он обещал родственникам бойцов: оперативно перевести военнослужащего в тыловое подразделение, помочь в решении вопросов демобилизации или же полностью снять лицо с воинского учета.

Передача денег происходила частями. Правоохранители задержали фигуранта непосредственно во время получения очередного транша неправомерной выгоды в размере 4 000 долларов.

Что нашли во время обысков

В ходе следственных действий сотрудники полиции изъяли немалый арсенал вещественных доказательств:

  • более 15 000 долларов США (включая только что полученную взятку);

  • копии личных, медицинских и других документов, касающихся почти 100 военнослужащих и военнообязанных;

  • мобильные телефоны и черновые записи;

  • поддельные наградные приказы, благодарности и другую военную символику, которую мошенник использовал для маскировки.

Следователи полиции уже объявили задержанному о подозрении и избрали для него меру пресечения. Проверяется информация о других возможных эпизодах деятельности "генерала".

полиция
полиция
полиция
полиция
полиция
полиция
полиция

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нацполиция проводит масштабные обыски у должностных лиц медицинских комиссий по всей Украине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Нацполиция (16962) Черновцы (678) Черновицкая область (136) Черновицкий район (40)
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05.06.2026 15:07 Ответить
Це якийсь «підлеглий» з отої обслуги з часів ще хєнєсрала хорошковського від Ющенка, чи отог «разфедчіка з СБУ» литвина від ВРУ або червоненка чи табачника???
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05.06.2026 15:11 Ответить
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05.06.2026 15:16 Ответить
затримали "бригадного генерала"-самозванЦя Смешно. Самый настоящий генерал, а пошла отмазочка, я не я и хата не моя. Смешно читать
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05.06.2026 15:28 Ответить
не дивно, міг і маршалом розвідки відрекомендуватись. У нас народ посереднього стендапера легко сприймає за реального вчителя історії. Таке було і раніше, буде і у майбутньому.
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05.06.2026 15:35 Ответить
На фото есть погоны даже генерал-лейтенанта. Чувак Будановым представлялся.
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05.06.2026 15:37 Ответить
Зараз цих хенералів (від слова хер) як на собаці бліх, куплені, примазані.
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05.06.2026 16:13 Ответить
А кремлепесики тут як тут.
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05.06.2026 16:15 Ответить
 
 