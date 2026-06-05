$6 000 за службу в тылу и снятие с учета: в Черновцах задержали "бригадного генерала"-самозванца. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Черновцах правоохранители разоблачили и задержали местного жителя, организовавшего схему наживы на родственниках военнослужащих и военнообязанных. Мужчина гарантировал решение вопросов, связанных с прохождением службы и мобилизацией, оценив свои "услуги" в 6 000 долларов США.
Чтобы вызвать полное доверие у "клиентов" и придать своим словам особый вес, злоумышленник представлялся бригадным генералом разведки, хотя на самом деле не имел к этой структуре никакого отношения, сообщает Цензор.НЕТ.
Обещания и задержание с поличным
Спекулируя на теме войны, псевдогенерал уверял, что имеет солидные связи в воинских частях. За деньги он обещал родственникам бойцов: оперативно перевести военнослужащего в тыловое подразделение, помочь в решении вопросов демобилизации или же полностью снять лицо с воинского учета.
Передача денег происходила частями. Правоохранители задержали фигуранта непосредственно во время получения очередного транша неправомерной выгоды в размере 4 000 долларов.
Что нашли во время обысков
В ходе следственных действий сотрудники полиции изъяли немалый арсенал вещественных доказательств:
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более 15 000 долларов США (включая только что полученную взятку);
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копии личных, медицинских и других документов, касающихся почти 100 военнослужащих и военнообязанных;
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мобильные телефоны и черновые записи;
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поддельные наградные приказы, благодарности и другую военную символику, которую мошенник использовал для маскировки.
Следователи полиции уже объявили задержанному о подозрении и избрали для него меру пресечения. Проверяется информация о других возможных эпизодах деятельности "генерала".
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