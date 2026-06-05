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Новости Борьба с коррупцией Коррупция в Украине
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Нацполиция проводит масштабные обыски у должностных лиц медицинских комиссий по всей Украине. ВИДЕО+ФОТО

Национальная полиция Украины начала масштабную спецоперацию под условным названием "Эскулап". Правоохранители проверяют должностных лиц медицинских и военно-медицинских комиссий на предмет фактов незаконного обогащения и внесения недостоверных сведений в финансовые декларации.

По данным следствия, суммы расхождений между официально задекларированными активами медицинских чиновников и их реальным имущественным положением колеблются от 2 до 11 миллионов гривен, сообщает Цензор.НЕТ.

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Масштабные обыски в 16 регионах: что изъяли правоохранители

В ходе проверок правоохранители выявили две ключевые тенденции злоупотреблений: чиновники массово не вносили в декларации элитные активы, оформленные на близких родственников (дорогие автомобили, квартиры, загородные дома, земельные участки и значительные суммы наличных). В некоторых случаях активы все же фиксировались в документах, однако их стоимость в разы превышала официальные легальные доходы декларантов.

В рамках открытых уголовных производств оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции, следователи и представители специализированных прокуратур в сфере обороны провели 58 обысков в 16 областях Украины. Следственные действия проходили в домах и транспортных средствах фигурантов.

По результатам обысков изъято:

  • Элитные транспортные средства, в частности премиальный внедорожник Mercedes-Benz GLE 300D 2025 года выпуска, рыночная стоимость которого превышает 100 тысяч долларов США.

  • Крупные суммы наличных как в национальной, так и в иностранной валюте.

  • Медицинскую документацию, выписки и готовые решения ВВК в отношении 36 пациентов.

  • Договоры и финансовые чеки о переводах крупных сумм денег или оплате дорогостоящих товаров, где фигурируют суммы от 600 тысяч гривен до более 1 миллиона гривен.

Изъятые финансовые документы, по предварительным данным, могут свидетельствовать о попытках легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем. Все эти факты в настоящее время тщательно проверяются в ходе следствия.

Помимо уголовных производств, по результатам работы только за последние несколько дней правоохранители составили более 230 административных протоколов, связанных с коррупционными правонарушениями.

обыски
обыски
обыски
обыски
обыски
обыски
обыски
обыски

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Автор: 

обыск (1946) Нацполиция (16962) Украина (44424)
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Топ комментарии
+5
Одні гунуть, інші пакуються... Гундосий розвів корупцію.
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05.06.2026 10:18 Ответить
+5
За 7 років зелена влада розвела і виростила корупцію до найвищих масштабів в світі, а сьогодні на 4-му році війни імітують боротьбу з тим, що виростили. Вони знищили інститути влади зсередини. Не залишилося жодного міністерства в Україні, в якому не процвітає корупція імені Голобородька.
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05.06.2026 10:20 Ответить
+4
нормальні такі хатинки і машинки.
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05.06.2026 10:16 Ответить
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нормальні такі хатинки і машинки.
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05.06.2026 10:16 Ответить
Родичі і співучасники їх афер на цих «ЛІКАРСЬКИХ КОМІСІЯХ», глибоко зхвильовані!! Це ж усі їх сусіди і знайомі знали звідки у них такі «незрозумілі статки», як у кабміндічів і зеленського з татаровим!
Там не одна «династія» з хатками засвітилася!!!
Усе таємне, давно зрозуміле старе! Давно уже це треба було зробити!!!
Особи на посадах - Обласні-районні-міські ради, там замішані у цьому, як мухи у лайні!!
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05.06.2026 10:34 Ответить
Одні гунуть, інші пакуються... Гундосий розвів корупцію.
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05.06.2026 10:18 Ответить
Точно, цікаво Крупа вже на зоні з конфіскацією мільйонів доларів чи вже відпочиває зв кордоном?
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05.06.2026 10:47 Ответить
За 7 років зелена влада розвела і виростила корупцію до найвищих масштабів в світі, а сьогодні на 4-му році війни імітують боротьбу з тим, що виростили. Вони знищили інститути влади зсередини. Не залишилося жодного міністерства в Україні, в якому не процвітає корупція імені Голобородька.
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05.06.2026 10:20 Ответить
Просто грошей зменшилося, ось і вирішили прибрати зайвих
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05.06.2026 10:33 Ответить
Запізнилися так роки на три або й більше .Напевне таки до виборів хочуть балів набрати .
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05.06.2026 10:23 Ответить
Що це діється? Нацпол жаба задушила?) 4-ри роки ВЛК творить дива: хворі стають здоровими, а здорові хворими, і ніхто на це не звертав увагу, а тут така активність.... Це ж завдячуючи ВЛК в нас з війська відсотків 50, мінімум, можно чесно списувати, вони баласт. Реально, люди хворі.....
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05.06.2026 10:24 Ответить
Десь дико зареготала Танька Крупа.
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05.06.2026 10:24 Ответить
Цікаво, як там справа з пані Крупою просувається? Наші правоохоронні органи її вже витрясли, здається живе та приспівує далі у Хмельницьку. Я так розумію нашим органам поставили завдання занести в ОПу кешу, ось і зашевелились.
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05.06.2026 10:26 Ответить
Треба писати :"Нацполіція, в супроводі камазів, проводить масштабні обшуки у посадовців лікарських комісій по всій Україні"
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05.06.2026 10:30 Ответить
Яценюк з аваковим і чоботарем, так подібні шоу, проводили на засіданнях Уряду, з польотами на вертольотах по Україні, спецназом МВС, арештами під камери ЗМІ отих мерзенних очільників-казнокрадів….
А потім, через пів року, все виявлялося пшиком і компенсувалося «арештантам» з відновлення на посадах та державного бюджету, а не з кишені Яценюка та авакіна з чоботарем!
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05.06.2026 10:40 Ответить
Вішати треба, цю потороч, дієво і НЕВІДВОРОТНЬО, отих кабміндічів з крупою та їх подільників, як милованов з серлєщем!
Безкарність у 2014-16 році, призвела до рецидиву у 2019 році та масових убивст Українців, у 2022 році, з допомогою непокараних посадовців з Урядового кварталу!
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05.06.2026 10:44 Ответить
що там крупа із синюльою? скоро вже буде на свободі й за бугром? а українські платники податків будуть сплачувати тому гів.... "маральную кампєнсацію і за прастой" ...
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05.06.2026 10:50 Ответить
А якщо по начальників тцк пройтися то можна і бійцям до 80 тисяч гривень підняти грошове забезпечення..
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05.06.2026 10:52 Ответить
 
 