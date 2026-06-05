Нацполиция проводит масштабные обыски у должностных лиц медицинских комиссий по всей Украине. ВИДЕО+ФОТО
Национальная полиция Украины начала масштабную спецоперацию под условным названием "Эскулап". Правоохранители проверяют должностных лиц медицинских и военно-медицинских комиссий на предмет фактов незаконного обогащения и внесения недостоверных сведений в финансовые декларации.
По данным следствия, суммы расхождений между официально задекларированными активами медицинских чиновников и их реальным имущественным положением колеблются от 2 до 11 миллионов гривен, сообщает Цензор.НЕТ.
Масштабные обыски в 16 регионах: что изъяли правоохранители
В ходе проверок правоохранители выявили две ключевые тенденции злоупотреблений: чиновники массово не вносили в декларации элитные активы, оформленные на близких родственников (дорогие автомобили, квартиры, загородные дома, земельные участки и значительные суммы наличных). В некоторых случаях активы все же фиксировались в документах, однако их стоимость в разы превышала официальные легальные доходы декларантов.
В рамках открытых уголовных производств оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции, следователи и представители специализированных прокуратур в сфере обороны провели 58 обысков в 16 областях Украины. Следственные действия проходили в домах и транспортных средствах фигурантов.
По результатам обысков изъято:
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Элитные транспортные средства, в частности премиальный внедорожник Mercedes-Benz GLE 300D 2025 года выпуска, рыночная стоимость которого превышает 100 тысяч долларов США.
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Крупные суммы наличных как в национальной, так и в иностранной валюте.
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Медицинскую документацию, выписки и готовые решения ВВК в отношении 36 пациентов.
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Договоры и финансовые чеки о переводах крупных сумм денег или оплате дорогостоящих товаров, где фигурируют суммы от 600 тысяч гривен до более 1 миллиона гривен.
Изъятые финансовые документы, по предварительным данным, могут свидетельствовать о попытках легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем. Все эти факты в настоящее время тщательно проверяются в ходе следствия.
Помимо уголовных производств, по результатам работы только за последние несколько дней правоохранители составили более 230 административных протоколов, связанных с коррупционными правонарушениями.
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Там не одна «династія» з хатками засвітилася!!!
Усе таємне, давно зрозуміле старе! Давно уже це треба було зробити!!!
Особи на посадах - Обласні-районні-міські ради, там замішані у цьому, як мухи у лайні!!
А потім, через пів року, все виявлялося пшиком і компенсувалося «арештантам» з відновлення на посадах та державного бюджету, а не з кишені Яценюка та авакіна з чоботарем!
Безкарність у 2014-16 році, призвела до рецидиву у 2019 році та масових убивст Українців, у 2022 році, з допомогою непокараних посадовців з Урядового кварталу!