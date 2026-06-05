УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10623 відвідувача онлайн
Новини Боротьба з корупцією Корупція в Україні
4 343 24

Нацполіція проводить масштабні обшуки у посадовців лікарських комісій по всій Україні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Національна поліція України розпочала масштабну спецоперацію під умовною назвою "Ескулап". Правоохоронці перевіряють посадовців медичних та військово-лікарських комісій на факти незаконного збагачення та внесення недостовірних відомостей до фінансових декларацій.

За даними слідства, суми розбіжностей між офіційно задекларованими активами медичних чиновників та їхнім реальним майновим станом коливаються від 2 до 11 мільйонів гривень, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Масштабні обшуки у 16 регіонах: що вилучили правоохоронці

Під час перевірок правоохоронці виявили дві ключові тенденції зловживань: посадовці масово не вносили до декларацій елітні активи, оформлені на близьких родичів (коштовні автомобілі, квартири, заміські будинки, земельні ділянки та значні суми готівки). У деяких випадках активи все ж фіксувалися в документах, проте їхня вартість у рази перевищувала офіційні легальні доходи декларантів.

У межах відкритих кримінальних проваджень оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, слідчі та представники спеціалізованих прокуратур у сфері оборони провели 58 обшуків у 16 областях України. Слідчі дії проходили в оселях та транспортних засобах фігурантів.

За результатами обшуків вилучено:

  • Елітні транспортні засоби, зокрема преміальний позашляховик Mercedes-Benz GLE 300D 2025 року випуску, ринкова вартість якого перевищує 100 тисяч доларів США.

  • Великі суми готівки як у національній, так і в іноземній валюті.

  • Медичну документацію, виписки та готові рішення ВЛК щодо 36 пацієнтів.

  • Договори та фінансові чеки про перекази великих сум грошей або оплату дорогих товарів, де фігурують суми від 600 тисяч гривень до понад 1 мільйона гривень.

Вилучені фінансові документи, за попередніми даними, можуть свідчити про спроби легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом. Усі ці факти наразі ретельно перевіряються під час слідства.

Окрім кримінальних проваджень, за результатами роботи лише впродовж кількох останніх днів правоохоронці склали понад 230 адміністративних протоколів, що пов'язані з корупційними правопорушеннями.

обшуки
обшуки
обшуки
обшуки
обшуки
обшуки
обшуки
обшуки

Також читайте: Нацполіція та ФБР посилюють співпрацю у сфері кібербезпеки

Автор: 

обшук (2061) Нацполіція (15740) Україна (7349)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
нормальні такі хатинки і машинки.
показати весь коментар
05.06.2026 10:16 Відповісти
+8
За 7 років зелена влада розвела і виростила корупцію до найвищих масштабів в світі, а сьогодні на 4-му році війни імітують боротьбу з тим, що виростили. Вони знищили інститути влади зсередини. Не залишилося жодного міністерства в Україні, в якому не процвітає корупція імені Голобородька.
показати весь коментар
05.06.2026 10:20 Відповісти
+7
Одні гунуть, інші пакуються... Гундосий розвів корупцію.
показати весь коментар
05.06.2026 10:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нормальні такі хатинки і машинки.
показати весь коментар
05.06.2026 10:16 Відповісти
Родичі і співучасники їх афер на цих «ЛІКАРСЬКИХ КОМІСІЯХ», глибоко зхвильовані!! Це ж усі їх сусіди і знайомі знали звідки у них такі «незрозумілі статки», як у кабміндічів і зеленського з татаровим!
Там не одна «династія» з хатками засвітилася!!!
Усе таємне, давно зрозуміле старе! Давно уже це треба було зробити!!!
Особи на посадах - Обласні-районні-міські ради, там замішані у цьому, як мухи у лайні!!
показати весь коментар
05.06.2026 10:34 Відповісти
Одні гунуть, інші пакуються... Гундосий розвів корупцію.
показати весь коментар
05.06.2026 10:18 Відповісти
Точно, цікаво Крупа вже на зоні з конфіскацією мільйонів доларів чи вже відпочиває зв кордоном?
показати весь коментар
05.06.2026 10:47 Відповісти
За 7 років зелена влада розвела і виростила корупцію до найвищих масштабів в світі, а сьогодні на 4-му році війни імітують боротьбу з тим, що виростили. Вони знищили інститути влади зсередини. Не залишилося жодного міністерства в Україні, в якому не процвітає корупція імені Голобородька.
показати весь коментар
05.06.2026 10:20 Відповісти
Просто грошей зменшилося, ось і вирішили прибрати зайвих
показати весь коментар
05.06.2026 10:33 Відповісти
Запізнилися так роки на три або й більше .Напевне таки до виборів хочуть балів набрати .
показати весь коментар
05.06.2026 10:23 Відповісти
Що це діється? Нацпол жаба задушила?) 4-ри роки ВЛК творить дива: хворі стають здоровими, а здорові хворими, і ніхто на це не звертав увагу, а тут така активність.... Це ж завдячуючи ВЛК в нас з війська відсотків 50, мінімум, можно чесно списувати, вони баласт. Реально, люди хворі.....
показати весь коментар
05.06.2026 10:24 Відповісти
Десь дико зареготала Танька Крупа.
показати весь коментар
05.06.2026 10:24 Відповісти
Цікаво, як там справа з пані Крупою просувається? Наші правоохоронні органи її вже витрясли, здається живе та приспівує далі у Хмельницьку. Я так розумію нашим органам поставили завдання занести в ОПу кешу, ось і зашевелились.
показати весь коментар
05.06.2026 10:26 Відповісти
Треба писати :"Нацполіція, в супроводі камазів, проводить масштабні обшуки у посадовців лікарських комісій по всій Україні"
показати весь коментар
05.06.2026 10:30 Відповісти
Яценюк з аваковим і чоботарем, так подібні шоу, проводили на засіданнях Уряду, з польотами на вертольотах по Україні, спецназом МВС, арештами під камери ЗМІ отих мерзенних очільників-казнокрадів….
А потім, через пів року, все виявлялося пшиком і компенсувалося «арештантам» з відновлення на посадах та державного бюджету, а не з кишені Яценюка та авакіна з чоботарем!
показати весь коментар
05.06.2026 10:40 Відповісти
Вішати треба, цю потороч, дієво і НЕВІДВОРОТНЬО, отих кабміндічів з крупою та їх подільників, як милованов з серлєщем!
Безкарність у 2014-16 році, призвела до рецидиву у 2019 році та масових убивст Українців, у 2022 році, з допомогою непокараних посадовців з Урядового кварталу!
показати весь коментар
05.06.2026 10:44 Відповісти
що там крупа із синюльою? скоро вже буде на свободі й за бугром? а українські платники податків будуть сплачувати тому гів.... "маральную кампєнсацію і за прастой" ...
показати весь коментар
05.06.2026 10:50 Відповісти
А якщо по начальників тцк пройтися то можна і бійцям до 80 тисяч гривень підняти грошове забезпечення..
показати весь коментар
05.06.2026 10:52 Відповісти
Обшукувати лікарів-то можуть,імітувати бурхливу реакцію-також.Навіть затримувати.
А ось чи знайдуть докази для судів-питання?
показати весь коментар
05.06.2026 11:16 Відповісти
Ця маланська хуцпа розрахована лише на "зе-плем"я"
показати весь коментар
05.06.2026 11:38 Відповісти
Дивлячись на зелену країну мрій Януковощ в Ростові верещить: А що - так можна було?
показати весь коментар
05.06.2026 11:51 Відповісти
В можна розпочати загальну операцію як в Одесі по всіх тцк України? Почати наприклад з Полтави, тому що там одне із самих знахабнілих тцк відділів
показати весь коментар
05.06.2026 11:57 Відповісти
Ось це порядні люди і громадяни, не ухилянти
показати весь коментар
05.06.2026 12:10 Відповісти
Мені одному здалося що спектакль з Крупою був розіграний кіностудією ЕСБЕУ ? Вмісто того щоб шпигунів і терористів ловити
показати весь коментар
05.06.2026 12:22 Відповісти
Пчелы против меда.
показати весь коментар
05.06.2026 12:24 Відповісти
Звичайна накатана схема правоохоронних органів: СБУ нацполіція та інших. Спочатку дати попрацювати порушникам, отримати відкати, а потім сказати, що ми нічого не можемо вдіяти - це інша структура взялася за вашу розробку. в результаті правоохоронці з грошима, показники є, люди які звернулися за такими незаконними послугами, якщо встигли поїхати, то залишилися в якомусь профіті, якщо ні то взагалі лишилися своїх грошей. Правоохоронці в плюсах, лікарів поскубуть і випустять, замовник залишився без грошей.
показати весь коментар
05.06.2026 12:27 Відповісти
Про що кіно? А, знов про море.
показати весь коментар
05.06.2026 12:29 Відповісти
 
 