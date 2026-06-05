Нацполіція проводить масштабні обшуки у посадовців лікарських комісій по всій Україні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Національна поліція України розпочала масштабну спецоперацію під умовною назвою "Ескулап". Правоохоронці перевіряють посадовців медичних та військово-лікарських комісій на факти незаконного збагачення та внесення недостовірних відомостей до фінансових декларацій.

За даними слідства, суми розбіжностей між офіційно задекларованими активами медичних чиновників та їхнім реальним майновим станом коливаються від 2 до 11 мільйонів гривень, інформує Цензор.НЕТ.

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Масштабні обшуки у 16 регіонах: що вилучили правоохоронці

Під час перевірок правоохоронці виявили дві ключові тенденції зловживань: посадовці масово не вносили до декларацій елітні активи, оформлені на близьких родичів (коштовні автомобілі, квартири, заміські будинки, земельні ділянки та значні суми готівки). У деяких випадках активи все ж фіксувалися в документах, проте їхня вартість у рази перевищувала офіційні легальні доходи декларантів.

У межах відкритих кримінальних проваджень оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, слідчі та представники спеціалізованих прокуратур у сфері оборони провели 58 обшуків у 16 областях України. Слідчі дії проходили в оселях та транспортних засобах фігурантів.

За результатами обшуків вилучено:

Елітні транспортні засоби, зокрема преміальний позашляховик Mercedes-Benz GLE 300D 2025 року випуску, ринкова вартість якого перевищує 100 тисяч доларів США.

Великі суми готівки як у національній, так і в іноземній валюті.

Медичну документацію, виписки та готові рішення ВЛК щодо 36 пацієнтів.

Договори та фінансові чеки про перекази великих сум грошей або оплату дорогих товарів, де фігурують суми від 600 тисяч гривень до понад 1 мільйона гривень.

Вилучені фінансові документи, за попередніми даними, можуть свідчити про спроби легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом. Усі ці факти наразі ретельно перевіряються під час слідства.

Окрім кримінальних проваджень, за результатами роботи лише впродовж кількох останніх днів правоохоронці склали понад 230 адміністративних протоколів, що пов'язані з корупційними правопорушеннями.

















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