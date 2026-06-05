$6 000 за службу в тилу та зняття з обліку: у Чернівцях затримали "бригадного генерала"-самозванця. ФОТОрепортаж

У Чернівцях правоохоронці викрили та затримали місцевого мешканця, який організував схему заробітку на родичах військовослужбовців та військовозобов'язаних. Чоловік гарантував вирішення питань із проходженням служби та мобілізацією, оцінивши свої "послуги" у 6 000 доларів США.

Щоб викликати повну довіру у "клієнтів" та надати власним словам особливої ваги, зловмисник представлявся бригадним генералом розвідки, хоча насправді не мав до цієї структури жодного відношення, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Обіцянки та затримання на гарячому

Спекулюючи на темі війни, псевдогенерал запевняв, що має солідні зв’язки у військових частинах. За гроші він обіцяв родичам бійців: оперативно перевести військовослужбовця до тилового підрозділу, посприяти у вирішенні демобілізаційних питань або ж повністю зняти особу з військового обліку.

Передача грошей відбувалася частинами. Правоохоронці затримали фігуранта безпосередньо під час отримання чергового траншу неправомірної вигоди у розмірі 4 000 доларів.

Що знайшли під час обшуків

Під час слідчих дій співробітники поліції вилучили чималий арсенал речових доказів:

понад 15 000 доларів США (включаючи щойно отриманий хабар);

копії особистих, медичних та інших документів, які стосувалися майже 100 військовослужбовців та військовозобов’язаних;

мобільні телефони та чорнові записи;

фейкові нагородні накази, подяки та іншу військову символіку, яку шахрай використовував для маскування.

Слідчі поліції вже оголосили затриманому про підозру та обрали для нього запобіжний захід. Перевіряється інформація щодо інших можливих епізодів діяльності "генерала".















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