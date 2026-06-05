Устраивали побег мобилизованных в СОЧ: Нацполиция задержала преступную группу в Кременчуге. ФОТОРЕПОРТАЖ

Оперативники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины совместно с региональными подразделениями и при содействии военного руководства ВСУ ликвидировали масштабную схему препятствования деятельности украинской армии. Злоумышленники разыскивали родственников мобилизованных и за деньги обещали "освободить" мужчин от службы.

В состав преступной группы входили пять жителей Кременчуга: трое мужчин (34, 43 и 55 лет), 43-летняя женщина, а координировал их действия 29-летний организатор, сообщает Цензор.НЕТ.

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Как работала ночная схема "эвакуации" из частей

Участники группировки предлагали родственникам военных вывезти их близких с территории воинских частей или учебных центров. Свои услуги они оценивали в сумму от 3 000 до 7 000 долларов США.

Процесс вывоза происходил по четкому алгоритму:

После получения согласия и аванса фигуранты передавали мобилизованному на территорию объекта мобильный телефон для координации действий.

Ночью злоумышленники подъезжали на автомобиле к наименее охраняемому участку забора режимного объекта.

Они помогали военнослужащему перебраться через ограждение, забирали в машину и вывозили, тайно обходя блокпосты.

По данным следствия, с сентября 2025 года сообщники успели организовать побег почти 30 мужчинам, заработав на этом солидный капитал.

Как выяснили правоохранители, заработок был не единственной мотивацией фигурантов. Полицейские зафиксировали разговоры одного из участников группы - 34-летнего мужчины, который сам скрывался от воинского учета. Во время бесед он открыто заявлял, что ждет прихода России, и выражал ненависть к украинскому народу.

Обыски и арест

В результате масштабной совместной спецоперации при силовой поддержке спецназовцев организатора и всех четырех участников схемы задержали. Во время санкционированных обысков по местам проживания задержанных изъяли:

значительные суммы наличных;

черновые записи с доказательствами деятельности;

автомобили, которые использовались для вывоза беглецов.

Следователи полиции уже сообщили задержанным о подозрении. Суд избрал для всех участников схемы меру пресечения — содержание под стражей. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

















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