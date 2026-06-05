Влаштовували втечу мобілізованих у СЗЧ: Нацполіція затримала злочинну групу у Кременчуці. ФОТОрепортаж

Оперативники Департаменту карного розшуку Національної поліції України разом із регіональними підрозділами та за сприяння військового керівництва ЗСУ ліквідували масштабну схему перешкоджання діяльності української армії. Зловмисники підшуковували родичів мобілізованих і за гроші обіцяли "звільнити" чоловіків зі служби.

До складу злочинної групи входили п’ятеро мешканців Кременчука: троє чоловіків (34, 43 і 55 років), 43-річна жінка, а координував їхні дії 29-річний організатор, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як працювала нічна схема "евакуації" з частин

Учасники угруповання пропонували родичам військових вивезти їхніх рідних із території військових частин чи навчальних центрів. Свої послуги вони оцінювали у суму від 3 000 до 7 000 доларів США.

Процес вивезення відбувався за чітким алгоритмом:

Після отримання згоди та авансу фігуранти передавали мобілізованому на територію об'єкта мобільний телефон для координації дій.

Уночі зловмисники під’їжджали на автомобілі до найменш охоронюваної ділянки паркана режимного об’єкта.

Вони допомагали військовослужбовцю перебратися через огорожу, забирали в авто і вивозили, таємно оминаючи блокпости.

За даними слідства, з вересня 2025 року спільники встигли влаштувати втечу для майже 30 чоловіків, заробивши на цьому солідний капітал.

Як з'ясували правоохоронці, заробіток був не єдиною мотивацією фігурантів. Поліцейські зафіксували розмови одного з учасників групи — 34-річного чоловіка, який сам ховався від військового обліку. Під час бесід він відкрито заявляв, що чекає на прихід Росії, та висловлював ненависть до українського народу.

Обшуки та арешт

У результаті масштабної спільної спецоперації за силової підтримки спецпризначенців організатора та всіх чотирьох учасників схеми затримали. Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання затриманих вилучили:

значні суми готівки;

чорнові записи із доказами діяльності;

автомобілі, які використовувалися для вивезення втікачів.

Слідчі поліції вже повідомили затриманим про підозру. Суд обрав для всіх учасників схеми запобіжний захід — тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

















Також читайте: $6 000 за службу в тилу та зняття з обліку: у Чернівцях затримали "бригадного генерала"-самозванця. ФОТОрепортаж