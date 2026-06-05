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Влаштовували втечу мобілізованих у СЗЧ: Нацполіція затримала злочинну групу у Кременчуці. ФОТОрепортаж

Оперативники Департаменту карного розшуку Національної поліції України разом із регіональними підрозділами та за сприяння військового керівництва ЗСУ ліквідували масштабну схему перешкоджання діяльності української армії. Зловмисники підшуковували родичів мобілізованих і за гроші обіцяли "звільнити" чоловіків зі служби.

До складу злочинної групи входили п’ятеро мешканців Кременчука: троє чоловіків (34, 43 і 55 років), 43-річна жінка, а координував їхні дії 29-річний організатор, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Як працювала нічна схема "евакуації" з частин

Учасники угруповання пропонували родичам військових вивезти їхніх рідних із території військових частин чи навчальних центрів. Свої послуги вони оцінювали у суму від 3 000 до 7 000 доларів США.

Процес вивезення відбувався за чітким алгоритмом:

  • Після отримання згоди та авансу фігуранти передавали мобілізованому на територію об'єкта мобільний телефон для координації дій.

  • Уночі зловмисники під’їжджали на автомобілі до найменш охоронюваної ділянки паркана режимного об’єкта.

  • Вони допомагали військовослужбовцю перебратися через огорожу, забирали в авто і вивозили, таємно оминаючи блокпости.

За даними слідства, з вересня 2025 року спільники встигли влаштувати втечу для майже 30 чоловіків, заробивши на цьому солідний капітал.

Як з'ясували правоохоронці, заробіток був не єдиною мотивацією фігурантів. Поліцейські зафіксували розмови одного з учасників групи — 34-річного чоловіка, який сам ховався від військового обліку. Під час бесід він відкрито заявляв, що чекає на прихід Росії, та висловлював ненависть до українського народу.

Обшуки та арешт

У результаті масштабної спільної спецоперації за силової підтримки спецпризначенців організатора та всіх чотирьох учасників схеми затримали. Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання затриманих вилучили:

  • значні суми готівки;

  • чорнові записи із доказами діяльності;

  • автомобілі, які використовувалися для вивезення втікачів.

Слідчі поліції вже повідомили затриманим про підозру. Суд обрав для всіх учасників схеми запобіжний захід — тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

поліція
поліція
поліція
поліція
поліція
поліція
поліція
поліція

Також читайте: $6 000 за службу в тилу та зняття з обліку: у Чернівцях затримали "бригадного генерала"-самозванця. ФОТОрепортаж

Автор: 

Кременчук (344) Нацполіція (15740) СЗЧ (168) Полтавська область (1392) Кременчуцький район (77)
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майбутні адепти майбутньої парламентської партії "Явастуданєпасилал".
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05.06.2026 15:46 Відповісти
Справжні герої не носять плащі.
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05.06.2026 16:42 Відповісти
знаю, у ваших героїв памперси.
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05.06.2026 16:45 Відповісти
А того підАра який ждав кацапів вже продірявили?
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05.06.2026 15:51 Відповісти
Больше слушай этих деятелей. Они у него могли и зенитку с ленточкой-аквафрешем найти.
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05.06.2026 16:17 Відповісти
Моня, кАк тамА в Іспанії, ухилянтів не щімят?😏
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05.06.2026 16:24 Відповісти
Масштабы бизнеса впечатляют. Не все збс.
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05.06.2026 16:02 Відповісти
Бл.. знайшли рецидивістів🤦а ті хто краде мільярди на харчах , паливі?
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05.06.2026 16:11 Відповісти
 
 