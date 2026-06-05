Влаштовували втечу мобілізованих у СЗЧ: Нацполіція затримала злочинну групу у Кременчуці. ФОТОрепортаж
Оперативники Департаменту карного розшуку Національної поліції України разом із регіональними підрозділами та за сприяння військового керівництва ЗСУ ліквідували масштабну схему перешкоджання діяльності української армії. Зловмисники підшуковували родичів мобілізованих і за гроші обіцяли "звільнити" чоловіків зі служби.
До складу злочинної групи входили п’ятеро мешканців Кременчука: троє чоловіків (34, 43 і 55 років), 43-річна жінка, а координував їхні дії 29-річний організатор, повідомляє Цензор.НЕТ.
Як працювала нічна схема "евакуації" з частин
Учасники угруповання пропонували родичам військових вивезти їхніх рідних із території військових частин чи навчальних центрів. Свої послуги вони оцінювали у суму від 3 000 до 7 000 доларів США.
Процес вивезення відбувався за чітким алгоритмом:
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Після отримання згоди та авансу фігуранти передавали мобілізованому на територію об'єкта мобільний телефон для координації дій.
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Уночі зловмисники під’їжджали на автомобілі до найменш охоронюваної ділянки паркана режимного об’єкта.
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Вони допомагали військовослужбовцю перебратися через огорожу, забирали в авто і вивозили, таємно оминаючи блокпости.
За даними слідства, з вересня 2025 року спільники встигли влаштувати втечу для майже 30 чоловіків, заробивши на цьому солідний капітал.
Як з'ясували правоохоронці, заробіток був не єдиною мотивацією фігурантів. Поліцейські зафіксували розмови одного з учасників групи — 34-річного чоловіка, який сам ховався від військового обліку. Під час бесід він відкрито заявляв, що чекає на прихід Росії, та висловлював ненависть до українського народу.
Обшуки та арешт
У результаті масштабної спільної спецоперації за силової підтримки спецпризначенців організатора та всіх чотирьох учасників схеми затримали. Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання затриманих вилучили:
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значні суми готівки;
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чорнові записи із доказами діяльності;
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автомобілі, які використовувалися для вивезення втікачів.
Слідчі поліції вже повідомили затриманим про підозру. Суд обрав для всіх учасників схеми запобіжний захід — тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.
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