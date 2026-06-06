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Новости Фото Атака РФ на гражданские суда
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РФ атаковала два гражданских поисково-спасательных судна в украинском морском коридоре, есть пострадавшие. ФОТО

Россия атаковала два гражданских катера Морской поисково-спасательной службы, которые выполняли гуманитарную миссию в пределах украинского морского коридора. Вследствие атаки есть пострадавшие. В настоящее время катера ВМС ВСУ проводят эвакуацию.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ.

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Продолжается эвакуация

"Враг нанес удары по двум катерам Морской поисково-спасательной службы, которые выполняли гуманитарную миссию в пределах украинского морского коридора. К сожалению, есть пострадавшие. Продолжается эвакуация катерами Военно-Морских сил ВСУ", - говорится в сообщении.

атака РФ на катера

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РФ в очередной раз нарушила нормы международного права

Кулеба отметил, что малые береговые поисково-спасательные суда имеют специальную защиту в соответствии с международным гуманитарным правом. В частности, статья 27 Второй Женевской конвенции 1949 года прямо предусматривает защиту судов, используемых государством или официально признанными спасательными организациями исключительно для проведения поисково-спасательных операций и оказания помощи людям на море.

"Эта атака является очередным доказательством сознательного пренебрежения РФ нормами международного права и создания прямой угрозы безопасному функционированию гуманитарных морских коридоров в Черном море", — подчеркнул чиновник.

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россия (97822) атака (1546) катер (12)
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Яка, в сраку, конвенція 1949 року? Які, в піхву, гуманітарні місії? Що ти чешеш, мародер на довірі?
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06.06.2026 22:22 Ответить
згідно неписаного морського права топити моряків затонулого корабля, навіть ворожих, недозволено - це правило порушували гітлерівці під час Другої Світової війни
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06.06.2026 22:41 Ответить
Про конвенцію 1949 року якийсь сюр. А росії тоді не існувало взагалі, тоді був срср, це різні адміністративно політичні устрої, жодним чином не маючі нічого спільного.
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06.06.2026 22:44 Ответить
 
 