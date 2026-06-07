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Сутки на Харьковщине: под ударами оказались областной центр и 17 населенных пунктов, погиб человек, есть раненые. ФОТО

За прошедшие сутки, 6 июня 2026 года, вражеским ударам подверглись г. Харьков и 17 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

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Есть погибший и пострадавшие

Как отмечается, в результате обстрелов один человек погиб, пострадали 5 человек.

В п. Слатыне Дергачевской громады погиб 51-летний мужчина; в с. Русские Тишки Циркуновской громады пострадали 64-летний мужчина и 61-летняя женщина; в с. Сподобовка Шевченковской громады пострадал 46-летний мужчина; в с. Бударки Волчанской громады получил ранения 57-летний мужчина; возле с. Молодова Старосалтовской громады пострадала 45-летняя женщина.

Удары по Харькову

Как сообщает Синегубов, враг атаковал БПЛА Салтовский район Харькова.

Обстрелы области

По данным ОВА, враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:

  • 6 КАБ;
  • 5 БПЛА типа "Молния";
  • 10 FPV-дронов;
  • 32 БПЛА (тип устанавливается).

Последствия

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в г. Харьков повреждено офисное здание, автомобиль;
  • в Богодуховском районе повреждены 2 частных дома (с. Барановка), многоквартирный дом, частный дом (с. Одноробовка), 4 автомобиля, магазин (п. Золочев), частный дом (с. Корбины Иваны), 2 административных здания (г. Богодухов, с. Сенное);
  • в Купянском районе повреждены 2 частных дома (с. Новониколаевка, с. Хатне), гражданское предприятие (п. Приколотное), 2 многоквартирных дома (с. Мирное);
  • в Харьковском районе поврежден скутер (п. Слатино), частный дом (с. Безруки);
  • в Чугуевском районе поврежден автомобиль (п. Старый Салтов).

обстрел Харьковской области

Автор: 

Харьков (7877) Харьковская область (2760) Богодуховский район (170) Харьковский район (906) Чугуевский район (394) Богодухов (41) Слатино (34) Старый Салтов (18)
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