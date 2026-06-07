Сутки на Харьковщине: под ударами оказались областной центр и 17 населенных пунктов, погиб человек, есть раненые. ФОТО
За прошедшие сутки, 6 июня 2026 года, вражеским ударам подверглись г. Харьков и 17 населенных пунктов Харьковской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Есть погибший и пострадавшие
Как отмечается, в результате обстрелов один человек погиб, пострадали 5 человек.
В п. Слатыне Дергачевской громады погиб 51-летний мужчина; в с. Русские Тишки Циркуновской громады пострадали 64-летний мужчина и 61-летняя женщина; в с. Сподобовка Шевченковской громады пострадал 46-летний мужчина; в с. Бударки Волчанской громады получил ранения 57-летний мужчина; возле с. Молодова Старосалтовской громады пострадала 45-летняя женщина.
Удары по Харькову
Как сообщает Синегубов, враг атаковал БПЛА Салтовский район Харькова.
Обстрелы области
По данным ОВА, враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:
- 6 КАБ;
- 5 БПЛА типа "Молния";
- 10 FPV-дронов;
- 32 БПЛА (тип устанавливается).
Последствия
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в г. Харьков повреждено офисное здание, автомобиль;
- в Богодуховском районе повреждены 2 частных дома (с. Барановка), многоквартирный дом, частный дом (с. Одноробовка), 4 автомобиля, магазин (п. Золочев), частный дом (с. Корбины Иваны), 2 административных здания (г. Богодухов, с. Сенное);
- в Купянском районе повреждены 2 частных дома (с. Новониколаевка, с. Хатне), гражданское предприятие (п. Приколотное), 2 многоквартирных дома (с. Мирное);
- в Харьковском районе поврежден скутер (п. Слатино), частный дом (с. Безруки);
- в Чугуевском районе поврежден автомобиль (п. Старый Салтов).
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