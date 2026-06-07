Сутки на Харьковщине: под ударами оказались областной центр и 17 населенных пунктов, погиб человек, есть раненые. ФОТО

За прошедшие сутки, 6 июня 2026 года, вражеским ударам подверглись г. Харьков и 17 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

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Есть погибший и пострадавшие

Как отмечается, в результате обстрелов один человек погиб, пострадали 5 человек.

В п. Слатыне Дергачевской громады погиб 51-летний мужчина; в с. Русские Тишки Циркуновской громады пострадали 64-летний мужчина и 61-летняя женщина; в с. Сподобовка Шевченковской громады пострадал 46-летний мужчина; в с. Бударки Волчанской громады получил ранения 57-летний мужчина; возле с. Молодова Старосалтовской громады пострадала 45-летняя женщина.

Удары по Харькову

Как сообщает Синегубов, враг атаковал БПЛА Салтовский район Харькова.

Обстрелы области

По данным ОВА, враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:

6 КАБ;

5 БПЛА типа "Молния";

10 FPV-дронов;

32 БПЛА (тип устанавливается).

Последствия

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: