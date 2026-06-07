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Доба на Харківщині: під ударами обласний центр та 17 населених пунктів, загинула людина, є поранені. ФОТО

Упродовж минулої доби, 6 червня 2026 року, ворожих ударів зазнали м. Харків і 17 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Є жертва та постраждалі

Як зазначається, внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 5 людей.

У сел. Слатине Дергачівської громади загинув 51-річний чоловік; у с. Руські Тишки Циркунівської громади постраждали 64-річний чоловік і 61-річна жінка; у с. Сподобівка Шевченківської громади постраждав 46-річний чоловік; у с. Бударки Вовчанської громади зазнав поранень 57-річний чоловік; біля с. Молодова Старосалтівської громади постраждала 45-річна жінка.

Удари по Харкову

Як інформує Синєгубов, ворог атакував БпЛА Салтівський район Харкова.

Обстріли області

За даними ОВА, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 6 КАБ;
  • 5 БпЛА типу "Молнія";
  • 10 fpv-дронів;
  • 32 БпЛА (тип встановлюється).

Наслідки

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у м. Харків пошкоджено офісну будівлю, автомобіль;
  • у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Баранівка), багатоквартирний будинок, приватний будинок (с. Одноробівка), 4 автомобілі, магазин (сел. Золочів), приватний будинок (с. Корбині Івани), 2 адмінбудівлі (м. Богодухів, с. Сінне);
  • у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Новомиколаївка, с. Хатнє), цивільне підприємство (сел. Приколотне), 2 багатоквартирні будинки (с. Мирне);
  • у Харківському районі пошкоджено скутер (сел. Слатине), приватний будинок (с. Безруки);
  • у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (сел. Старий Салтів).

обстріл харківщини

Автор: 

Харків (6123) Харківська область (2810) Богодухівський район (169) Харківський район (922) Чугуївський район (397) Богодухів (42) Слатине (34) Старий Салтів (19)
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