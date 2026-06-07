Доба на Харківщині: під ударами обласний центр та 17 населених пунктів, загинула людина, є поранені. ФОТО
Упродовж минулої доби, 6 червня 2026 року, ворожих ударів зазнали м. Харків і 17 населених пунктів Харківської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Є жертва та постраждалі
Як зазначається, внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 5 людей.
У сел. Слатине Дергачівської громади загинув 51-річний чоловік; у с. Руські Тишки Циркунівської громади постраждали 64-річний чоловік і 61-річна жінка; у с. Сподобівка Шевченківської громади постраждав 46-річний чоловік; у с. Бударки Вовчанської громади зазнав поранень 57-річний чоловік; біля с. Молодова Старосалтівської громади постраждала 45-річна жінка.
Удари по Харкову
Як інформує Синєгубов, ворог атакував БпЛА Салтівський район Харкова.
Обстріли області
За даними ОВА, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 6 КАБ;
- 5 БпЛА типу "Молнія";
- 10 fpv-дронів;
- 32 БпЛА (тип встановлюється).
Наслідки
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у м. Харків пошкоджено офісну будівлю, автомобіль;
- у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Баранівка), багатоквартирний будинок, приватний будинок (с. Одноробівка), 4 автомобілі, магазин (сел. Золочів), приватний будинок (с. Корбині Івани), 2 адмінбудівлі (м. Богодухів, с. Сінне);
- у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Новомиколаївка, с. Хатнє), цивільне підприємство (сел. Приколотне), 2 багатоквартирні будинки (с. Мирне);
- у Харківському районі пошкоджено скутер (сел. Слатине), приватний будинок (с. Безруки);
- у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (сел. Старий Салтів).
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