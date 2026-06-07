Доба на Харківщині: під ударами обласний центр та 17 населених пунктів, загинула людина, є поранені. ФОТО

Упродовж минулої доби, 6 червня 2026 року, ворожих ударів зазнали м. Харків і 17 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Є жертва та постраждалі

Як зазначається, внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 5 людей.

У сел. Слатине Дергачівської громади загинув 51-річний чоловік; у с. Руські Тишки Циркунівської громади постраждали 64-річний чоловік і 61-річна жінка; у с. Сподобівка Шевченківської громади постраждав 46-річний чоловік; у с. Бударки Вовчанської громади зазнав поранень 57-річний чоловік; біля с. Молодова Старосалтівської громади постраждала 45-річна жінка.

Удари по Харкову

Як інформує Синєгубов, ворог атакував БпЛА Салтівський район Харкова.

Обстріли області

За даними ОВА, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

6 КАБ;

5 БпЛА типу "Молнія";

10 fpv-дронів;

32 БпЛА (тип встановлюється).

Наслідки

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: