Пограничники разоблачили мужчину, ехавшего за границу с фиктивной и гражданской женами. ФОТО

В пункте пропуска "Шегини" пограничники 7-го Карпатского пограничного отряда совместно с оперативниками раскрыли необычную схему незаконного пересечения границы.

43-летний уклонист пытался выехать из Украины, организовав настоящий "любовный треугольник" в одном автомобиле, пишет Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Пассажирами автомобиля были сам мужчина (уроженец Донецкой области), его новая 63-летняя официальная жена из Запорожской области, а также его гражданская жена, с которой он на самом деле проживает.

Во время прохождения пограничного контроля пара, официально состоящая в браке, пыталась убедить пограничников в искренности своих чувств. Мужчина утверждал, что цель их поездки чисто туристическая - он якобы просто хотел показать любимой мир.

Когда пограничники начали расспрашивать о деталях, "жених" рассказал историю: в свое время он переехал в Запорожье, где и познакомился с женщиной. Он уверял, что никаких денег за брак не платил, и, по его словам, 63-летняя пенсионерка согласилась выйти за него замуж "исключительно из-за доброго сердца".

Однако обман быстро раскрылся во время более тщательной проверки транспортного средства. Выяснилось, что в этом же автомобиле за границу ехала другая женщина - настоящая гражданская жена мужчины. Совместное путешествие официальной и фактической жен окончательно развеяло сомнения пограничников относительно фиктивности брака.

Романтическая легенда не помогла мужчине попасть в Европу. Вместо путешествия "молодоженов" теперь ждет расследование.Пограничники направили сообщение сотрудникам Национальной полиции об обнаружении признаков уголовного правонарушения - незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Санкция этой статьи предусматривает серьезную уголовную ответственность для организаторов и участников схемы.

Смотрите также: Продавали инвалидность и "сливали" блокпосты: задержаны 22 организатора "уклонистских схем". ФОТОРЕПОРТАЖ