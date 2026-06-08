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Новости Фото Переправка через границу уклонистов Незаконное пересечение границы
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Пограничники разоблачили мужчину, ехавшего за границу с фиктивной и гражданской женами. ФОТО

В пункте пропуска "Шегини" пограничники 7-го Карпатского пограничного отряда совместно с оперативниками раскрыли необычную схему незаконного пересечения границы.

43-летний уклонист пытался выехать из Украины, организовав настоящий "любовный треугольник" в одном автомобиле, пишет Цензор.НЕТ.

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Подробности

Пассажирами автомобиля были сам мужчина (уроженец Донецкой области), его новая 63-летняя официальная жена из Запорожской области, а также его гражданская жена, с которой он на самом деле проживает.

Во время прохождения пограничного контроля пара, официально состоящая в браке, пыталась убедить пограничников в искренности своих чувств. Мужчина утверждал, что цель их поездки чисто туристическая - он якобы просто хотел показать любимой мир.

Когда пограничники начали расспрашивать о деталях, "жених" рассказал историю: в свое время он переехал в Запорожье, где и познакомился с женщиной. Он уверял, что никаких денег за брак не платил, и, по его словам, 63-летняя пенсионерка согласилась выйти за него замуж "исключительно из-за доброго сердца".

Однако обман быстро раскрылся во время более тщательной проверки транспортного средства. Выяснилось, что в этом же автомобиле за границу ехала другая женщина - настоящая гражданская жена мужчины. Совместное путешествие официальной и фактической жен окончательно развеяло сомнения пограничников относительно фиктивности брака.

Романтическая легенда не помогла мужчине попасть в Европу. Вместо путешествия "молодоженов" теперь ждет расследование.Пограничники направили сообщение сотрудникам Национальной полиции об обнаружении признаков уголовного правонарушения - незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Санкция этой статьи предусматривает серьезную уголовную ответственность для организаторов и участников схемы.

Пограничники поймали мужчину с двумя женами

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Автор: 

Госпогранслужба (7159) уклонисты (1351)
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Який хитрий, хотів повз касу пройти 🤣🤣🤣
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08.06.2026 15:30 Ответить
Що, на кордоні жінуи бійку влаштували за такого вправного чоловіка?
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08.06.2026 15:32 Ответить
А как определить, что: 1.жена фиктивная? 2.жена гражданская?
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08.06.2026 15:50 Ответить
Никак
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08.06.2026 16:00 Ответить
Що за низкопробний любовний пасквіль я щойно прочитав? Прикордонники з якимось оперативниками, ворог держави з бабусею, коханка, оце так сюжет. Тобто 43-річний ухилянт міг виїхати у туристичну подорож до Европи але через стару дружину його затримали бо не було щирих почуттів? Так у нас півкраїни, мабуть, так живуть.
Тьху на вас, бездарні дармоїди західного фронту, совкові політруки краще історії вигадували.
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08.06.2026 15:52 Ответить
"баяністу й старшому - гірко!" улюблене бєні кало мойського - помні, каса в канцє супєрмаркєта. маладажьонь-мнохажьонєц намагався прослизнути мімо каси
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08.06.2026 15:57 Ответить
Дуже пильні прикордонники, але маю питання, як вони не догледіли, що кордон пересікав Абрамович, який під санкціями ЄС і половини світу? Може їм хтось зателефонував з Офісу незнайомого Вови? Але в мене навіть думок таких не п'є - вони всі кристально чисті перед законом.
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08.06.2026 16:14 Ответить
Він повинен вимагати від прикордонників офіційну відмову від пропуску,а потім йти до суду. Усе що тут напсиано - це якась маячня. Чи вони це усе як "чистосердечное признание" написали?
Статтю 63 поки що не відмінили.
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08.06.2026 16:27 Ответить
 
 