Пограничники разоблачили мужчину, ехавшего за границу с фиктивной и гражданской женами. ФОТО
В пункте пропуска "Шегини" пограничники 7-го Карпатского пограничного отряда совместно с оперативниками раскрыли необычную схему незаконного пересечения границы.
43-летний уклонист пытался выехать из Украины, организовав настоящий "любовный треугольник" в одном автомобиле, пишет Цензор.НЕТ.
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Пассажирами автомобиля были сам мужчина (уроженец Донецкой области), его новая 63-летняя официальная жена из Запорожской области, а также его гражданская жена, с которой он на самом деле проживает.
Во время прохождения пограничного контроля пара, официально состоящая в браке, пыталась убедить пограничников в искренности своих чувств. Мужчина утверждал, что цель их поездки чисто туристическая - он якобы просто хотел показать любимой мир.
Когда пограничники начали расспрашивать о деталях, "жених" рассказал историю: в свое время он переехал в Запорожье, где и познакомился с женщиной. Он уверял, что никаких денег за брак не платил, и, по его словам, 63-летняя пенсионерка согласилась выйти за него замуж "исключительно из-за доброго сердца".
Однако обман быстро раскрылся во время более тщательной проверки транспортного средства. Выяснилось, что в этом же автомобиле за границу ехала другая женщина - настоящая гражданская жена мужчины. Совместное путешествие официальной и фактической жен окончательно развеяло сомнения пограничников относительно фиктивности брака.
Романтическая легенда не помогла мужчине попасть в Европу. Вместо путешествия "молодоженов" теперь ждет расследование.Пограничники направили сообщение сотрудникам Национальной полиции об обнаружении признаков уголовного правонарушения - незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.
Санкция этой статьи предусматривает серьезную уголовную ответственность для организаторов и участников схемы.
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Тьху на вас, бездарні дармоїди західного фронту, совкові політруки краще історії вигадували.
Статтю 63 поки що не відмінили.