Прикордонники викрили чоловіка, який їхав за кордон із фіктивною та цивільною дружинами. ФОТО

У пункті пропуску "Шегині" прикордонники 7-го прикордонного Карпатського загону спільно з оперативниками викрили неординарну схему незаконного перетину кордону.

43-річний ухилянт намагався виїхати з України, організувавши справжній "любовний трикутник" в одному автомобілі, пише Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Пасажирами автівки були сам чоловік (уродженець Донеччини), його нова 63-річна офіційна дружина із Запорізької області, а також його цивільна дружина, з якою він насправді проживає.

Під час проходження прикордонного контролю пара, яка офіційно перебувала у шлюбі, намагалася переконати охоронців рубежу у щирості своїх почуттів. Чоловік переконував, що мета їхньої поїздки суто туристична — він нібито просто хотів показати коханій світ.

Коли прикордонники почали розпитувати деталі, "наречений" розповів історію: свого часу він переїхав до Запоріжжя, де й познайомився з жінкою. Він запевняв, що жодних грошей за шлюб не платив і за його словами, 63-річна пенсіонерка погодилася вийти за нього заміж "винятково через добре серце".

Проте обман швидко розкрився під час детальнішої перевірки транспортного засобу. З'ясувалося, що в цьому ж авто за кордон їхала інша жінка — справжня цивільна дружина чоловіка. Спільна подорож офіційної та фактичної дружин остаточно розвіяла сумніви прикордонників щодо фіктивності шлюбу.

Романтична легенда не допомогла чоловікові потрапити до Європи. Замість подорожі на "молодят" тепер чекає розслідування. Прикордонники направили повідомлення до співробітників Національної поліції про виявлення ознак кримінального правопорушення, - незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Санкція цієї статті передбачає серйозну кримінальну відповідальність для організаторів та учасників схеми.

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