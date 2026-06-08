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Новини Фото Переправлення через кордон ухилянтів Незаконний перетин кордону
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Прикордонники викрили чоловіка, який їхав за кордон із фіктивною та цивільною дружинами. ФОТО

У пункті пропуску "Шегині" прикордонники 7-го прикордонного Карпатського загону спільно з оперативниками викрили неординарну схему незаконного перетину кордону.

43-річний ухилянт намагався виїхати з України, організувавши справжній "любовний трикутник" в одному автомобілі, пише Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Пасажирами автівки були сам чоловік (уродженець Донеччини), його нова 63-річна офіційна дружина із Запорізької області, а також його цивільна дружина, з якою він насправді проживає.

Під час проходження прикордонного контролю пара, яка офіційно перебувала у шлюбі, намагалася переконати охоронців рубежу у щирості своїх почуттів. Чоловік переконував, що мета їхньої поїздки суто туристична — він нібито просто хотів показати коханій світ.

Коли прикордонники почали розпитувати деталі, "наречений" розповів історію: свого часу він переїхав до Запоріжжя, де й познайомився з жінкою. Він запевняв, що жодних грошей за шлюб не платив і за його словами, 63-річна пенсіонерка погодилася вийти за нього заміж "винятково через добре серце".

Проте обман швидко розкрився під час детальнішої перевірки транспортного засобу. З'ясувалося, що в цьому ж авто за кордон їхала інша жінка — справжня цивільна дружина чоловіка. Спільна подорож офіційної та фактичної дружин остаточно розвіяла сумніви прикордонників щодо фіктивності шлюбу.

Романтична легенда не допомогла чоловікові потрапити до Європи. Замість подорожі на "молодят" тепер чекає розслідування. Прикордонники направили повідомлення до співробітників Національної поліції про виявлення ознак кримінального правопорушення, - незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Санкція цієї статті передбачає серйозну кримінальну відповідальність для організаторів та учасників схеми.

Прикордонники впіймали чоловіка з двома дружинами

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Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6748) ухилянти (1421)
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Який хитрий, хотів повз касу пройти 🤣🤣🤣
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08.06.2026 15:30 Відповісти
Що, на кордоні жінуи бійку влаштували за такого вправного чоловіка?
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08.06.2026 15:32 Відповісти
А как определить, что: 1.жена фиктивная? 2.жена гражданская?
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08.06.2026 15:50 Відповісти
Никак
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08.06.2026 16:00 Відповісти
Що за низкопробний любовний пасквіль я щойно прочитав? Прикордонники з якимось оперативниками, ворог держави з бабусею, коханка, оце так сюжет. Тобто 43-річний ухилянт міг виїхати у туристичну подорож до Европи але через стару дружину його затримали бо не було щирих почуттів? Так у нас півкраїни, мабуть, так живуть.
Тьху на вас, бездарні дармоїди західного фронту, совкові політруки краще історії вигадували.
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08.06.2026 15:52 Відповісти
"баяністу й старшому - гірко!" улюблене бєні кало мойського - помні, каса в канцє супєрмаркєта. маладажьонь-мнохажьонєц намагався прослизнути мімо каси
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08.06.2026 15:57 Відповісти
Дуже пильні прикордонники, але маю питання, як вони не догледіли, що кордон пересікав Абрамович, який під санкціями ЄС і половини світу? Може їм хтось зателефонував з Офісу незнайомого Вови? Але в мене навіть думок таких не п'є - вони всі кристально чисті перед законом.
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08.06.2026 16:14 Відповісти
Він повинен вимагати від прикордонників офіційну відмову від пропуску,а потім йти до суду. Усе що тут напсиано - це якась маячня. Чи вони це усе як "чистосердечное признание" написали?
Статтю 63 поки що не відмінили.
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08.06.2026 16:27 Відповісти
 
 