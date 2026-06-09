Гипертония, диабет за $11 500: в Кропивницком разоблачили врачей, которые выписывали фиктивные диагнозы уклонистам. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сотрудники ГБР разоблачили заведующую кардиологическим отделением и врача-эндокринолога Центральной городской больницы Кропивницкого.

Медики помогали военнообязанным мужчинам получать поддельные медицинские заключения для уклонения от мобилизации, сообщает Цензор.НЕТ.

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Эти врачи были частью более крупной схемы. В марте 2026 года правоохранители уже задержали их сообщников - действующего военнослужащего одной из местных частей и бывшего депутата районного совета.

Группировка действовала по четкому распределению обязанностей. Военный искал "клиентов" - мужчин, которые уже получили повестки и пытались уклониться от службы. Экс-депутат выступал посредником: поддерживал связь с врачами и координировал весь процесс оформления документов.

За полный пакет услуг дельцы брали 11 500 долларов США. За эти деньги уклонистам предлагали два пути: срочную госпитализацию в больницу или фиктивное медицинское обследование без реальных заболеваний.

В медицинские карты пациентов вписывали выдуманные тяжелые диагнозы, чаще всего - сахарный диабет или гипертоническую болезнь. В дальнейшем эти фальшивые бумаги мужчины несли на военно-врачебную комиссию, чтобы официально получить статус непригодных к службе.

Обеим врачам уже объявили о подозрении в служебном подлоге. Сейчас суд решает, какую меру пресечения им избрать.

Их сообщники - военный и бывший депутат - проходят по более тяжким статьям. Их подозревают в подстрекательстве к подделке документов, а также в получении взятки за влияние на принятие решений должностными лицами.







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