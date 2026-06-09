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Гипертония, диабет за $11 500: в Кропивницком разоблачили врачей, которые выписывали фиктивные диагнозы уклонистам. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сотрудники ГБР разоблачили заведующую кардиологическим отделением и врача-эндокринолога Центральной городской больницы Кропивницкого.

Медики помогали военнообязанным мужчинам получать поддельные медицинские заключения для уклонения от мобилизации, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Эти врачи были частью более крупной схемы. В марте 2026 года правоохранители уже задержали их сообщников - действующего военнослужащего одной из местных частей и бывшего депутата районного совета.

Группировка действовала по четкому распределению обязанностей. Военный искал "клиентов" - мужчин, которые уже получили повестки и пытались уклониться от службы. Экс-депутат выступал посредником: поддерживал связь с врачами и координировал весь процесс оформления документов.

За полный пакет услуг дельцы брали 11 500 долларов США. За эти деньги уклонистам предлагали два пути: срочную госпитализацию в больницу или фиктивное медицинское обследование без реальных заболеваний.

В медицинские карты пациентов вписывали выдуманные тяжелые диагнозы, чаще всего - сахарный диабет или гипертоническую болезнь. В дальнейшем эти фальшивые бумаги мужчины несли на военно-врачебную комиссию, чтобы официально получить статус непригодных к службе.

Обеим врачам уже объявили о подозрении в служебном подлоге. Сейчас суд решает, какую меру пресечения им избрать.

Их сообщники - военный и бывший депутат - проходят по более тяжким статьям. Их подозревают в подстрекательстве к подделке документов, а также в получении взятки за влияние на принятие решений должностными лицами.

ГБР
ГБР
ГБР

Читайте также: Издевательства над сотрудником ТЦК в Одесском СИЗО: ГБР открыло производство

Автор: 

больница (1450) Кропивницький (559) ГБР (3448) Кировоградская область (719) Кропивницкий район (56)
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Топ комментарии
+5
Ну прокурорам на іваліднісь завжди була скидка.Скільки зараз коштує друга група "під ключ"?
Танька Крупа ніц не розказала розслідувачам?
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09.06.2026 11:42 Ответить
+4
А що з такими діагнозами хіба не беруть на фронт? В мене повно знайомих в яких реально такі діагнози і ще гірші, даже з титановими спицями в спині і сліпого на одне око і всіх забрали сказали що здоровий і годен для виконання великого подвигу і захисту нашої некорумпованої держави
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09.06.2026 11:42 Ответить
+4
Ну я не розумію як з гіпертонією може людина воювати. 500 метрів пробіжить з повною амуніцією і тиск до 180-200 пізскочить і здохне. Даже якщо гіпертонік 1-2 ночі нормально не поспить те ж саме буде. Знайомий ще на учебці свідомість втратив на маршброску. Так інструктора його же до пів смерті побили, мовляв притворяється, і відправили в госпіталь з відбитими нутрощами. Пів року в госпіталі провалявся, але лікарі сказали що списати його не можуть по інвалідності бо в них команда зверху не портити статистику і відправили знову у ВЧ. Через тиждень те ж саме. Зараз лежить в госпіталі
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09.06.2026 11:53 Ответить
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А можна весь прайс переглянути?)
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09.06.2026 11:34 Ответить
Ну прокурорам на іваліднісь завжди була скидка.Скільки зараз коштує друга група "під ключ"?
Танька Крупа ніц не розказала розслідувачам?
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09.06.2026 11:42 Ответить
І взагалі-медики ніколи не забувають,що ніщо так дорого не ціниться під час війни як плоскостопість.
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09.06.2026 11:51 Ответить
Так ловко собі додатковий «заробіток придєлалі», оті чесні «люді у бєлих халатах»!!?? Ось така вона, ота клятва Гіппократа, у медфахівців?!?!
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09.06.2026 11:47 Ответить
Головне у клятві Гіпократа - не нашкодь. А тут навпаки, помагають. )
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09.06.2026 11:49 Ответить
90 відсотків легальних ухилянтів саме так і отримували фіктивні броні та відстрочки! відмінити всі броні студентав та фіктивним хворим та доглядальникам!
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09.06.2026 11:36 Ответить
я не косарь як ти ! мені 64 роки!
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09.06.2026 11:50 Ответить
О, таких патріотів зараз як гівна.
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09.06.2026 11:51 Ответить
Саме для тебе ввели "контракт 60+". Чому не підписуєш, незламний патріот? Чекаєш, коли бурят пожене тебе на штурм Варшави?
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09.06.2026 12:02 Ответить
не тобі ссикуняці з британії розповідати українцям кому і де воювати! так як ти взагалі втрачене створіння! вдягай спідничку та на пікаділі вали!
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09.06.2026 12:25 Ответить
Я в Україні. Тому ще раз: чому не підписав контракт 60+, сцикуняра?
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09.06.2026 12:36 Ответить
от ти і шуруй!гівнюки з 18 ще діти а я в 64 маю таке лайно йти та обороняти!
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09.06.2026 12:23 Ответить
Хтось же таке гівно, як ти, обороняє.
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09.06.2026 12:38 Ответить
А що з такими діагнозами хіба не беруть на фронт? В мене повно знайомих в яких реально такі діагнози і ще гірші, даже з титановими спицями в спині і сліпого на одне око і всіх забрали сказали що здоровий і годен для виконання великого подвигу і захисту нашої некорумпованої держави
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09.06.2026 11:42 Ответить
Має значення не діагноз а група інвалідності. З третьою гребуть майже всіх.
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09.06.2026 11:45 Ответить
Абсолютно вірно. Щоб списали по діабету, треба щоб ганрена діабетична була чи конати на максимальних дозах інсуліну. Гіпертонія, це взагалі ні про що. Розводили на гроші чи на влк теж свої люди були
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09.06.2026 11:46 Ответить
Ну я не розумію як з гіпертонією може людина воювати. 500 метрів пробіжить з повною амуніцією і тиск до 180-200 пізскочить і здохне. Даже якщо гіпертонік 1-2 ночі нормально не поспить те ж саме буде. Знайомий ще на учебці свідомість втратив на маршброску. Так інструктора його же до пів смерті побили, мовляв притворяється, і відправили в госпіталь з відбитими нутрощами. Пів року в госпіталі провалявся, але лікарі сказали що списати його не можуть по інвалідності бо в них команда зверху не портити статистику і відправили знову у ВЧ. Через тиждень те ж саме. Зараз лежить в госпіталі
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09.06.2026 11:53 Ответить
А коли з хворих роблять придатними то фіктивний документ?
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09.06.2026 11:57 Ответить
А як там крупа? Відкупилися, всі статки в декларацію подала і узаконила?
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09.06.2026 11:57 Ответить
А коли почнуть викривати лікарів, які дійсно хворих людей визнали придатними і відправили в окопи на вірну загибель?
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09.06.2026 12:04 Ответить
любі, ліві діагнози, видані х. знає ким, вважати недійсними. Дійсними вважати виключно діагнози від комісії при ТЦК.
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09.06.2026 12:48 Ответить
 
 