Гипертония, диабет за $11 500: в Кропивницком разоблачили врачей, которые выписывали фиктивные диагнозы уклонистам. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сотрудники ГБР разоблачили заведующую кардиологическим отделением и врача-эндокринолога Центральной городской больницы Кропивницкого.
Медики помогали военнообязанным мужчинам получать поддельные медицинские заключения для уклонения от мобилизации, сообщает Цензор.НЕТ.
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Эти врачи были частью более крупной схемы. В марте 2026 года правоохранители уже задержали их сообщников - действующего военнослужащего одной из местных частей и бывшего депутата районного совета.
Группировка действовала по четкому распределению обязанностей. Военный искал "клиентов" - мужчин, которые уже получили повестки и пытались уклониться от службы. Экс-депутат выступал посредником: поддерживал связь с врачами и координировал весь процесс оформления документов.
За полный пакет услуг дельцы брали 11 500 долларов США. За эти деньги уклонистам предлагали два пути: срочную госпитализацию в больницу или фиктивное медицинское обследование без реальных заболеваний.
В медицинские карты пациентов вписывали выдуманные тяжелые диагнозы, чаще всего - сахарный диабет или гипертоническую болезнь. В дальнейшем эти фальшивые бумаги мужчины несли на военно-врачебную комиссию, чтобы официально получить статус непригодных к службе.
Обеим врачам уже объявили о подозрении в служебном подлоге. Сейчас суд решает, какую меру пресечения им избрать.
Их сообщники - военный и бывший депутат - проходят по более тяжким статьям. Их подозревают в подстрекательстве к подделке документов, а также в получении взятки за влияние на принятие решений должностными лицами.
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